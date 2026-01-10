Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EHC KönigsbrunnESC Kempten

Sharks kassieren deutliche Niederlage in Königsbrunn

10. Januar 20261 Mins read25
ESC Kempten Logo
Kempten. (PM ESC) Eigentlich begann die Partie recht ordentlich aus Sicht der Allgäuer.

In den ersten Minuten konnte man Druck machen und sich gute Torchancen herausspielen. Lohn der Arbeit das wunderschön herausgespielte Führungstor durch Tomas Kulhanek. Doch Königsbrunn glich nur 17 Sekunden darauf aus und ging in Überzahl noch im ersten Abschnitt in Führung.

Im zweiten Abschnitt Kempten dann defensiv zu oft aus der Ordnung, mit zu vielen Fehlern, Scheibenverlusten und nicht in der Lage die eigenen Offensivqualitäten ins Spiel zu bringen. Königsbrunn bestrafte dies eiskalt und konsequent mit gleich vier Treffern im Mittelabschnitt.

Nach dem 6:1 Pausenstand war die Luft raus aus der Partie, Die Sharks waren an diesem Abend nicht in der Lage das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Die Strafzeitenverteilung von 12 zu 2 gegen Kempten war dann auch nicht gerade hilfreich für eine Aufholjagd die man hätte starten müssen. Am Sonntag gegen den TEV Miesbach muss vieles besser werden um zuhause wieder siegreich zu sein.

Statistik:

EHC Königsbrunn – ESC Kempten 8:2 (2:1,4:0,2:1)

Tore:
0:1 Kulhanek (Hu,Mische)(8.),
1:1 Länger (8.),
2:1 Stange (Sternheimer,Länger (16.),
3:1 Sternheimer (Trupp)(25.),
4:1 Ellerbrock (31.),
5:1 Erdt (33.),
6:1 Baader (Riedl,Streicher)(37.)
7:1 Stange (Sternheimer,Trupp)(52.),
7:2 Kulhanek (Hu,Kokoska),(54.),
8:2 Bullnheimer (Sternheimer)(58.).

Strafminuten:
EHC Königsbrunn: 2
ESC Kempten: 12

Beste Spieler:
EHC Königsbrunn: Lion Stange
ESC Kempten: Tomas Kulhanek

Zuschauer: 703

1292
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Uwe Krupp: "Krefeld beste Mannschaft der Liga" - Starkes Powerplay führt Krefeld Pinguine zum 6:3 gegen Landshut

