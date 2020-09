Sharks Kader fast komplett

Kempten. (PM Sharks) Mit Adam Suchomer kommt noch ein junger talentierter Stürmer ins Allgäu. Die Puzzleteile des Sommers fügen sich mehr und mehr zusammen...

Kempten. (PM Sharks) Mit Adam Suchomer kommt noch ein junger talentierter Stürmer ins Allgäu.

Die Puzzleteile des Sommers fügen sich mehr und mehr zusammen und bilden nun eine hoffnungsvolle Mannschaft, die ihr Können in der kommenden Saison in der Bayernliga unter Beweis stellen soll. Mit dem 22jährigen in Germering geborenen Stürmer zeigen die Verantwortlichen beim ESC einmal mehr ihre akribische Arbeit.

Adam Suchomer bringt bereits einiges an Erfahrung mit an die Iller. Seit 2017 spielt er im Seniorenbereich und war in dieser Zeit nur bei Oberligisten unter Vertrag. Timmendorf, Braunlage und Höchstadt, so die Stationen des Deutsch-Slowaken.

Dazwischen verbrachte er eine Saison in der kanadischen Juniorenliga GMHL in Bradford. Adam verkörpert genau den Typ jungen hoffnungsvollen Stürmer der in Kempten langfristig zu den Leistungsträgern der Zukunft werden soll. In 222 Spielen in seiner Karriere erzielte er bis jetzt 41 Vorlagen und vor allem 78 Tore. Ein guter Wert den der junge Stürmer mitbringt.

ESC Kempten startet Kooperation mit dem EC Peiting

Mit dem Oberligisten finden die Sharks einen Top Partner.

Zufrieden ist man im Lager der Kemptener mit der jüngst abgeschlossenen Vereinbarung. Hat man doch mit dem liebevoll sogenannten „Kleinen gallischen Dorf“ der Oberliga einen starken und zuverlässigen Kooperationspartner gewonnen. Seit vielen Jahren spielt Peiting erfolgreich in der zweit- und dritthöchsten Spielklasse, und ist ein solider vernünftig geführter Verein. 2012, 2013 und 2019 wurden die Oberbayern zuletzt jeweils Meister der Oberliga Süd. Ein erfolgreicher Traditionsclub also. Mit dem eingeschlagenen Weg des ESC Kempten in den letzten Jahren genau der richtige Club für eine Zusammenarbeit.

So zeigt sich auch Simon Fritzenschaft, Pressesprecher der Peitinger mit dem Deal zufrieden: „Wir beobachten die Eishockeylandschaft natürlich auch fortwährend und haben gesehen das in Kempten seit einigen Jahren etwas positives heranwächst. Dort wird ruhig, sachlich und erfolgreich gearbeitet:“ Wörter die man im Allgäu sicher gerne vernimmt.

Im Detail betrifft die Vereinbarung vier Spieler des EC Peiting sowie zwei Spieler des ESC Kempten die jeweils mit einer Förderlizenz ausgestattet werden und somit nach Absprache zwischen den Clubs für beide Teams auflaufen dürfen.

Von Seiten des Oberligisten sind das der Verteidiger Stefan Saal (16 Jahre) sowie die Stürmer Markus Czogallik(18), Tim Mühlegger (18) und Dennis Krutsch (16). Alle vier stammen aus dem DNL Nachwuchs des EC Peiting und haben vereinzelt auch schon Oberliga Einsätze in der ersten Mannschaft bekommen. In Kempten haben sie nun die Chance in der Bayernliga Erfahrung zu sammeln und im Seniorenbereich Fuß zu fassen.

Den umgekehrten Weg können die beiden Neuzugänge der Sharks, Torhüter Elias Fischbacher (20) und Stürmer Adam Suchomer (22) nehmen. Bei Bedarf können sie im Oberligakader der Peitinger zum Einsatz kommen. Für alle Beteiligten eine tolle Chance sich weiter zu entwickeln und Erfahrung zu sammeln. Im geplanten Vorbereitungsspiel der beiden Partner am 25.9. in Peiting werden sich dann alle zum ersten Mal auf dem Eis gegenüberstehen.

Die Sharks heißen alle Förderlizenzler in ihrer Familie willkommen und wünschen Euch viel Erfolg und eine verletzungsfreie Saison.