Sharks holen Platz zwei beim Zetka Cup in Pfronten

Kempten. (PM ESC) Zum 75 jährigen Vereinsjubiläum hatte der EV Pfronten die Teams aus Schongau, Füssen und Kempten zu einem sehenswerten Turnier eingeladen.

Im ersten Halbfinale des Tages wurde der Oberligist aus Füssen seiner Favoritenrollen deutlich gerecht und schlug den Landesligisten aus Pfronten in 40 Minuten mit 8:1.

Ein reines Bayernligaduell danach die Begegnung der Sharks gegen die EA Schongau. Für beide Mannschaften war es nach der ersten Woche Eistraining das erste Spiel, was man auch bemerkte. Trotzdem setzten sich die Sharks klar mit 5:1 gegen die Mammuts durch. Mit 2 x Stauder, Topol und Kulhánek trafen gleich drei Neuzugänge auch Max Schäffler steuerte einen Treffer bei. Eine gelungene Premiere feierte U 20 Spieler Tobias Russler. Der Sohn von Co- und Torwarttrainer Markus Russler feierte gegen Schongau seinen ersten Einsatz in der „Ersten“ der Sharks und erledigte seine Aufgabe in der Defensive ordentlich.

Im kleinen Finale um Platz drei setzten sich die Schongauer dann gegen Pfronten durch.

Kempten gegen Füssen, das ewig junge Duell zwischen Ober und Ostallgäu, so hieß es dann im abschließenden Finale. Oberligateam, seit 4 Wochen auf dem Eis mit Vorbereitungsspielen gegen Ravensburg, Kaufbeuren und Riessersee gegen Bayernligist mit drei Eistrainings. Unterschiedlicher konnten die Vorzeichen der Begegnung kaum sein. Es entwickelte sich von Beginn an eine schnelle und dynamische Partie, Füssen begann mit viel Druck und wollte sofort zeigen wer der Herr im Haus ist. Dies gelang auch mit der schnellen Führung, jedoch konnte Neuzugang Florian Höfler fast im Gegenzug auch seinen ersten Treffer zum schnellen Ausgleich erzielen. Klassisch ausgekontert wurde der Oberligist danach von den Sharks und Linus Voit traf zur viel umjubelten Führung. Zwei Strafzeiten gegen Kempten nutzte Füssen dann allerdings um das Spiel wieder zu drehen. Mit viel Tempo ging es in beide Richtungen, der Klassenunterschied war natürlich zu erkennen, aber nicht annähernd so groß wie zu erwarten. Kempten drängte auf den Ausgleich, Füssen blieb mit schnellen Gegenstößen gefährlich. Mit einem Empty Net Treffer in der Schlussminute fiel letztendlich die Entscheidung. Kempten bekam viel Lob von allen Seiten für den couragierten Auftritt und kann sich auf die weiteren Vorbereitungsspiele freuen. Coach Sven Curmann wollte den Spielen nicht zu viel Bedeutung zumessen, in dieser frühen Phase des Eistrainings kann er noch nicht viel dazu sagen. Einen zufriedenen Eindruck machte er aber trotzdem.