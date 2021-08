Sharks halten den nÃ¤chsten StÃ¼rmer

Kempten. (PM ESC) Auch Anton Zimmer bleibt beim ESC Kempten. Nach und nach füllt sich der Kader des Bayernligisten, die freien Plätze werden immer...

Nach und nach füllt sich der Kader des Bayernligisten, die freien Plätze werden immer weniger. Nun hat also mit dem 27jährigen ein Stürmer mit viel Talent aber auch schon einiges an Erfahrung aus der Oberliga verlängert. Er war vor der letzten Saison mit vielen Vorschusslorbeeren an die Iller gewechselt, gilt er doch als beständiger Scorer und Knipser der weiß wo das Tor steht.

Möglich gemacht hat die Vertragsverlängerung freudiger weise auch ein Partner des ESC Kempten. Anton hat mit Frau und Kind bereits eine kleine Familie und war auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Diesen hat er nun bei der Adula Klinik gefunden, die ihm ermöglicht weiterhin Eishockey auf hohem Niveau zu spielen, seine Ausbildung zu absolvieren und in Kempten heimisch zu werden. Alles positive Aspekte die auf eine erfolgreiche Saison des jungen Stürmers hoffen lassen.