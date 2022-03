Sharks gelingt Revanche im AllgÃ¤uderby

Kempten. (PM ESC) Marcus Kubena, zweiter Vorstand beim ESC Kempten zeigte sich begeistert und gelöst nach dem Derbysieg seiner Sharks beim ESV Buchloe. Das...

Kempten. (PM ESC) Marcus Kubena, zweiter Vorstand beim ESC Kempten zeigte sich begeistert und gelöst nach dem Derbysieg seiner Sharks beim ESV Buchloe.

Das er nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn quasi nur noch bei Heimspielen im Stadion weilt hatte einen Grund: „Wenn ich auswärts dabei war gab es immer nur Niederlagen, deshalb hatte ich irgendwann beschlossen nicht mehr dabei zu sein.“ Nun hat er sich doch, nach langer Zeit, entschlossen wieder eine Partie auswärts anzuschauen und endlich hat seine „Negativserie“ ein Ende gefunden. Er sah eine starke Leistung der Truppe von Carsten Gosdeck mit einem überzeugenden und verdienten Erfolg. Doch bis zu den drei Punkten war es ein durchaus hartes Stück Arbeit.

Einen guten Start erwischten die Sharks ja schon, zahlreiche Torchancen wurden herausgespielt, die aber allesamt vergeben wurden. Ein Scheibenverlust in der neutralen Zone führte dann zu einem Konter und dem schmeichelhaften Führungstreffer für Buchloe. In der Folge sahen die Besucher eine muntere Partie mit besten Torgelegenheiten auf beiden Seiten , aber ohne weiteres Zählbares. Wütende und spielfreudige Sharks dann im zweiten Abschnitt. Das hochklassige Spiel fand zum Großteil vor dem Kasten von Johannes Wiedemann statt, der sich in überragender Form präsentierte und die Illerstädter ein ums andere Mal zur Verzweiflung brachte. Immer wieder zogen die Cracks um Eugen Scheffer bei fünf gegen fünf ein Powerplay auf und drückten Buchloe in die Defensive. Nur mit einzelnen Konter ging Gefahr von den Pirates aus. Verdienter Lohn dann endlich der Ausgleich in der 31 Minute als Robert Lepine die Scheibe regelrecht über die Linie arbeitete. Kempten drängte nun vehement auf die Führung, aber wie so oft kommt es anders, eine Strafe gegen die Sharks, Buchloe in Überzahl und Markus Vaitl ließ sich nicht lange bitten, er hämmerte den Puck in die Maschen seines ex Clubs. Die 2:1 Pausenführung der Ostallgäuer spiegelte den Spielverlauf bis hierhin nicht wirklich wieder, sie hatten diese ihrem starken Torhüter und der mangelnden Chancenverwertung Kemptens zu verdanken.

Während die Sharks dann im letzten Drittel noch weiter an Druck zulegen konnten und das Tempo hoch hielten schwanden bei den Pirates zusehends die Kräfte. Kurz nach Drittelbeginn endlich die erstmalige Führung für Kempten durch einen Doppelschlag. Nur 39 Sekunden brauchten Nikolas Oppenberger und Anton Zimmer um das Spiel zu drehen. Die Sharks standen stabil in der Defensive, Jenny Harß im Tor verrichtete einen Top Job und vorne wurde weiter Druck gemacht, so das kaum jemand Zweifel am Auswärtssieg hatte. Ein weiterer Doppelschlag durch Lars Grözinger und erneut Lepine brachten die endgültige Entscheidung und drei weitere wichtige Punkte im Kampf um die Playoffplätze. Diese sind für die Sharks nun zum Greifen nahe, eine einziger Punkt fehlt noch zur endgültigen Gewissheit. Dieser soll am besten direkt am Freitag beim Mitaufsteiger ERSC Amberg eingefahren werden.

Statistik:

ESV Buchloe – ESC Kempten: 2:5 (1:0,1:1,0:4)

Tore:

1:0 Petrak (Krafczyk)(12.),

1:1 Lepine (Harrogate,Koberger)(31.),

2:1 Vaitl (Petrak,Krafczyk)(39.),

2:2 Oppenberger (Schäffler)(42.),

2:3 Zimmer (Scheffer,Koberger)(42.),

2:4 Grözinger (Oppenberger)(51.),

2:5 Lepine (Scheffer)(52.).

Strafminuten:

ESV Buchloe: 4

ESC Kempten: 6

Zuschauer: 315