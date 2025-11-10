Sharks gelingt 5 Punkte Wochenende

Kempten. (PM ESC) Nach den beiden Krimis zuletzt mit Siegen in der VerlÃ¤ngerung in Waldkraiburg und Landsberg war die Marschrichtung fÃ¼r die Truppe von Sven Curmann klar, den Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen, die eigenen StÃ¤rken ausspielen und drei Punkte holen.

Die Punkte bleiben nach den 60 Minuten in Kempten, auch wenn es kein spielerisches Highlight war. Viel wichtiger dÃ¼rfte aber die Erkenntnis sein, dass die Sharks auch solch einen Arbeitssieg einfahren kÃ¶nnen, dass sie Ã¼ber 60 Minuten kÃ¤mpfen, auch wieder einen RÃ¼ckstand aufholen und in einen Sieg drehen kÃ¶nnen. Der Siegeswille war, zumindest in den beiden letzten Dritteln klar erkennbar.

Trotz des wichtigen Sieges war der Kemptener Coach nicht richtig zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. Vor allem die Fehler und das Verhalten vor den Gegentoren kritisierte er in der abschlieÃŸenden Pressekonferenz.

Das Anfangsdrittel verlief wie schon am Freitag gar nicht nach Plan, Geretsried ging durch einen Doppelpack von Ondrej Horvath mit 0:2 in FÃ¼hrung. Doch der Bayernliga Top TorschÃ¼tze Kevin Hu egalisierte diese mit je einem Treffer kurz vor und unmittelbar nach der Drittelpause.

Ab jetzt war es eine offene Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Es war ein intensives und hart umkÃ¤mpftes Spiel. Die erneute GÃ¤stefÃ¼hrung durch den starken Dominik Soukup egalisierte Maximilian SchÃ¤ffler recht schnell wieder. So musste der Schlussabschnitt die Entscheidung bringen. Max Miller von der blauen Linie legte fÃ¼r die AllgÃ¤uer vor, Geretsried drÃ¤ngte auf den Ausgleich. Martin Hlozek musste nach einem Ã¼berharten Einsteigen hinter dem gegnerischen Tor mit einer Spieldauerstrafe vorzeitig zum Duschen, und die River Rats hatten 5 Minuten die Chance auf den Ausgleich. Doch das Unterzahlspiel der Sharks funktionierte sehr gut, aufopferungsvoll wurde gekÃ¤mpft. Ebenso wie in der letzten Minute gegen sechs Angreifer. David Mische war es dann der eine Sekunde vor Spielende zur endgÃ¼ltigen Entscheidung ins leere Tor traf. Der Sieg bringt die Kemptener aktuell auf den fÃ¼nften Tabellenplatz, am nÃ¤chsten Wochenende warten dann mit dem zweiten KÃ¶nigsbrunn und dem dritten Miesbach zwei dicke Brocken auf die IllerstÃ¤dter.

Statistik:

ESC Kempten â€“ ESC Geretsried 5:3(1:2,2:1,2:0)

Tore:

0:1 Horvath (Reiter)(2.),

0:2 Horvath (15.),

1:2 Hu (Kokoska,Kulhanek)(19.),

2:2 Hu (Mische,Kokoska)(21.),

2:3 Soukup (25.),

3:3 SchÃ¤ffler (Nerb M.,Stauder)(28.),

4:3 Miller (Marquardt,Stauder)(47.),

5:3 Mische (Kulhanek,Nerb J.)(60).

Strafminuten:

ESC Kempten: 12 + 5+Spieldauer Hlozek

ESC Geretsried: 10

Beste Spieler:

ESC Kempten: Kevin Hu

ESC Geretsried: Dominik Soukup

Zuschauer: 568

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!