Sharks feiern beim 6:2 Sieg gegen Amberg gelungenes Comeback

Kempten. (PM ESC) Alles gepasst durfte man im Kemptener Lager nach dem gelungenen Freitagabend in der ABW Arena zufrieden sagen.

Eines der besten Spiele in diesem Jahr konstatierte ESC Vize Markus Kubena seinem Team nach dem verdienten 6:2 Heimsieg über die Amberger Wild Lions. Mit 512 Zuschauern auch endlich wieder mehr Besucher im Stadion, die ihr Kommen nicht bereuten und Ihr Team bis lange nach Spielende lautstark feierten. Und zu guter Letzt mit Brandon Harrogate ein Neuzugang der nicht nur 2 Tore zu seinem Einstand erzielte sondern auch durch Einsatz und Kampfgeist überzeugte. Doch allen ist bewusst, das dies nur eine Momentaufnahme ist und am Sonntag in Peißenberg eine schwere Hürde wartet, die wieder viel Einsatz fordert.

Nach drei durch die Gegner abgesagten Spielen in Folge durften die Sharks endlich wieder ein Spiel bestreiten. Dies zunächst mit einem sehr unglücklichen Start, quasi mit dem ersten Angriff erzielten die Gäste die frühe Führung nach nur 69 Sekunden. Doch Kempten nahm umgehend das Heft in die Hand und spielte fortan ein sehr starkes Drittel.

Lediglich 104 Sekunden in den Spielminuten 8 und 9 reichten dann aus um das Spiel mit 3 Treffern auch auf der Anzeigetafel in die richtige Richtung zu drehen. Zunächst war es Nikolas Oppenberger der einen Ochmann Schuss gezielt ins Tor abfälschte bevor Neuzugang Harrogate nur 25 Sekunden später die Führung erzielte. Sehenswert dann das 3:1 durch Mauro Seider der wieder ein starkes Spiel ablieferte. Er ist seit Wochen in einer tollen Form, egal ob ihn sein Trainer im Sturm oder in der Verteidigung aufstellt. Spätestens mit dem 4:1 in Überzahl durch Eugen Scheffer war die Vorentscheidung gefallen, zu überlegen agierten die Hausherren. Ebenfalls in Überzahl verkürzte Amberg zwar noch auf 4:2, mehr zählbares sollte den Oberpfälzern aber an diesem Abend nicht mehr gelingen. Anteil daran hatte in dieser Phase auch Torhüterin Jenny Harß, gleich drei Alleingänge der Gäste konnte sie entschärfen. Besser machte es Lars Grözinger, erneut in Überzahl tankte er sich durch die ganze Abwehr und schob mit der Rückhand frech zum 5:2 ein. Schlusspunkt das 6:2 in eigener Unterzahl erneut durch den Kanadier Harrogate.

Während Ambergs Coach Dirk Salinger den Kemptenern in der Pressekonferenz einen absolut verdienten Sieg attestierte und von einem der schnellsten Teams sprach gegen das seine Mannschaft gespielt hat, sprudelte Kemptens Coach Carsten Gosdeck regelrecht über vor Freude und Zufriedenheit über die Leistung seiner Mannschaft. Die abgefallene Anspannung und Erleichterung über den Sieg nach fast 2 Wochen ohne Spiel war deutlich spürbar beim Kemptener Trainer.

Nun gilt es zu zeigen was die Leistung wert ist wenn es am Sonntag in Peißenberg gegen die Miners weitergeht.

Statistik:

ESC Kempten – ERSC Amberg: 6:2 (3:1,1:0,2:1)

Tore:

0:1 Pronath M. (Köbele,Stütz)(2.),

1:1 Oppenberger (Ochmann,Zimmer)(8.),

2:1 Harrogate (Zimmer)(8.),

3:1 Seider (Grözinger,Schäffler)(9.),

4:1 Scheffer (Oppenberger,Grözinger)(30.),

4:2 Kirchberger (Köbeler,Pronath M.)(43.),

5:2 Grözinger (Oppenberger,Zimmer)(47.),

6:2 Harrogate (Lepine,Koberger)(55.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 8

ERSC Amberg: 12

Beste Spieler:

ESC Kempten: Brendan Harrogate

ERSC Amberg: Marco Pronath

Zuschauer: 512