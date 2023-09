Sharks fahren ersten Sieg in der Vorbereitung ein

Artikel anhören Kempten. (PM ESC) Eigentlich gut gespielt, aber die finale Zielstrebigkeit vermissen lassen, so kann man die Begegnung der beiden Oberallgäuer Teams beschreiben....

Kempten. (PM ESC) Eigentlich gut gespielt, aber die finale Zielstrebigkeit vermissen lassen, so kann man die Begegnung der beiden Oberallgäuer Teams beschreiben.

Nach der frühen Führung der Kemptener fing sich der Gast schnell und stand defensiv geordnet und gut. In doppelter Überzahl war es Förderlizenzler David Mische der per Nachschuss zum schmeichelhaften Ausgleich traf. Doch Jakub Bitomsky stellte relativ schnell im zweiten Abschnitt mit einer fast genauen Kopie seines ersten Treffers die Führung wieder her.

Die Sharks das überlegene Team, es fehlte allerdings die letzte Konsequenz in der Offensive. Zu verspielt lies man immer wieder den direkten Zug zu Tor vermissen. Und mit Fabian Schütze hatte Sonthofen zudem einen starken Rückhalt im Tor. Mit einem Doppelschlag im letzten Drittel stellten die Gäste das Spiel komplett auf den Kopf, zwei schnelle Angriffe und zweimal klingelte es.

Kempten erhöhte die Schlagzahl und Nikolas Oppenberger schloss ein schönes Solo zum 3:3 ab. Ihm war es auch vorbehalten in der ersten Minute der Verlängerung den Siegtreffer zu erzielen.

Bereits am Sonntag in Grüsch gibt es die nächste Gelegenheit zu testen wenn es gegen den schweizer HC Prättigau geht.

Statistik:

ESC Kempten – ERC Sonthofen 4:3 n.V. (1:1,1:0,1:2,1:0)

Tore:

1:0 Bitomsky (Sillanpää)(4.),

1:1 Mische (Stransky)(17.),

2:1 Bitomsky (Ellerbrock,Zelenka)(23.),

2:2 Stranksky (Spican)(44.),

2:3 Spican (Suchomer)(46.),

3:3 Oppenberger (Seider,Bitomsky) (48.),

4:3 Oppenberger (Schäffler,Landerer)(61.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 8

ERC Sonthofen: 6

Zuschauer: 524

