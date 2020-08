Sharks erweitern die Abteilung Jung & Wild

Kempten. (PM ESC) Der ESC Kempten verlängert mit Maxi Barmasev und verpflichtet Philipp Zeiske. Der gebürtige Kemptener Barmasev bekam seine Ausbildung bei den Little...

Der gebürtige Kemptener Barmasev bekam seine Ausbildung bei den Little Sharks sowie beim EV Füssen. In der letzten Saison folgte für den 20 jährigen dann der Sprung zu den Senioren, Hier war er als sogenannter Wechselspieler für die 1b sowie für die Erste der Sharks im Einsatz. Immerhin 19 Einsätze konnte er dabei im Team von Carsten Gosdeck verbuchen. Nun geht der ältere der Barmasev Brüder also den Schritt in die Bayernliga gemeinsam mit dem ESC um sich weiter zu entwickeln.

Neu im Kader ist der 19 Jahre alte Philipp Zeiske. Der gebürtige Ravensburger durchlief den Nachwuchs bei den Islanders in Lindau bis zur U16 und wechselte danach zum EV Füssen an den Kobelhang.

Dort war er fester Bestandteil der DNL Truppe. Im der letzten Saison schnupperte der junge Stürmer auch bereits schon erste Oberligaluft bei den Senioren.

Mit beiden Personalien treiben die Kemptener somit weiter konsequent die Verjüngung des Kaders voran. Schließlich möchte man an der Iller die Basis für eine in den nächsten Jahren stabile Mannschaft schaffen.