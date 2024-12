Sharks: Die Seuche reiÃŸt nicht ab

Kempten. (PM ESC) Es ist schwierig zu beschreiben welche Probleme die Sharks zur Zeit mit ihren Ausfällen haben ohne in ein ständiges Jammern zu...

Kempten. (PM ESC) Es ist schwierig zu beschreiben welche Probleme die Sharks zur Zeit mit ihren Ausfällen haben ohne in ein ständiges Jammern zu verfallen.

Aber auch Trainer Sven Curmann, der die fehlenden Spieler normalerweise nicht thematisiert kam nicht daran vorbei in der Pressekonferenz nach dem Spiel zu bemerken dass er eine solche Situation noch nicht erlebt hat. Unter der Woche mit 5 bis 8 Spielern im Training entscheidet sich immer erst nach den Abschlusstrainings am Donnerstagabend wer tatsächlich bei den Spielen im Kader steht. Die gute Nachricht an diesem Wochenende: Max Miller und David Mische sind zurück aus dem Krankenlager. Aber kein Licht ohne Schatten, jetzt hat es Nikolas Oppenberger und Mauro Seider erwischt. Die Rotation in den Reihen geht also unvermindert weiter, dazu fehlen die schon langer fehlenden Nikolai Streif, Tomas Kulhanek und Filip Kokoska. Gerade die beiden Kontis werden zur Zeit schmerzlich vermisst, auch wenn der Rest des Kaders eine gute Qualität aufweist. Also los ins Auswärtsspiel vor gerade einmal 100 Zuschauern bei den unbequemen Pfaffenhofenern, wieder mit geänderter Aufstellung. Die Hogs haben in dieser Saison schon mehr als einen der arrivierten Bayernligisten geärgert, durften also auf keinen Fall unterschätzt werden. Der erste Abschnitt verlief auch offen und ausgeglichen. Anton Zimmer brachte seine Farben zwar in Führung, doch in Unterzahl musste man noch unmittelbar vor der Pause den Ausgleich hinnehmen.

Vorentscheidend dann eine 5 Minuten Strafe gegen Pfaffenhofen nach einem harten Bandencheck gegen Linus Voit. Die Special Teams lieferten und Sergei Topol sowie Florian Stauder nutzten die Überzahl um Kempten mit zwei Treffern in Führung zu schießen. Die Sharks spielten die Partie nun clever nach Hause, Daniel Rau und Timo Schirrmacher legten zwei weitere Treffer nach, hinten hielt der überragende Danny Schubert seinen Laden dicht und ließ keinen Treffer der Hausherren mehr zu.

Aufgrund der dünnen Spielerdecke und der engen Tabellensituation drei ganz wichtige Punkte die den Weg mit ins Allgäu nehmen. Bereits am Sonntag um 17.30 wartet mit dem Hüttenzauber Spiel gegen den HC Landsberg eine weitere schwere Aufgabe auf das Team um Kapitän Daniel Rau.

Statistik:

EC Pfaffenhofen – ESC Kempten 1:5(1:1,0:2,0:2)

Tore:

1:0 Zimmer (Miller,Marquardt)(12.),

1:1 Eckl (Neubauer,Hätinen)(20.),

1:2 Topol (Zimmer)(34.),

1:3 Stauder (Topol,Rau)(36.),

1:4 Rau (Höfler)(46.),

1:5 Schirrmacher (Marquardt)(58.).

Strafminuten:

EC Pfaffenhofen:15

ESC Kempten:6

Zuschauer: 100

