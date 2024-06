Sharks besetzten ihre zweite Kontingentstelle erneut mit einem Verteidiger

Kempten. (PM ESC) Erst 22 Jahre alt ist der in Klatovy geborene Tscheche, bringt aber schon viel Erfahrung mit. Bereits seit 2020 spielte er...

Bereits seit 2020 spielte er in seinem Heimatland in der dritten und zweiten Liga. Während der letzten Saison dann der Wechsel zu den Blackhawks nach Passau. Dort konnte er in 13 Partien 17 Scorerpunkte verbuchen, für so einen jungen Verteidiger ein hervorragender Wert. Genau solch einen Spieler wünschte man sich bei den Verantwortlichen an der Iller. Ließ der Finne Sillanpää im letzten Winter defensiv nichts anbrennen, so fehlte im doch ein wenig der offensive Spielaufbau. Dies soll mit Kulhánek nun deutlich besser werden.

Sportvorstand Ervin Masek schwärmt bereits in den höchsten Tönen von seiner Neuverpflichtung: „Ich freue mich, dass wir mit Tomas unseren absoluten Wunschkandidaten für die Verteidigung verpflichten konnten. Ich habe ihn schon seit letztem Jahr auf dem Zettel und ihn auf seinen Stationen in Tschechien (SKLH Zdar nad Sazavou) sowie in Passau genauestens beobachtet. Wir hatten bereits im Winter sehr gute Gespräche geführt, als sich unser Importverteidiger (Joonas Sillanpää)verletzt hatte und wir die Ausfalldauer noch nicht genau kannten. Umso mehr freut es mich, dass wir Tomas von unserem Standort und unseren Zielen für die kommende Saison überzeugen konnten. Wie sehr er sich auf die Aufgabe freut, zeigt uns auch dass er eine fast 7 stündige Reise auf sich genommen hat, um den Vertrag direkt in Kempten zu unterschreiben, um den Trainer und das Umfeld auch persönlich kennenzulernen. Bei einem gemütlichem Mittagessen zusammen mit den Coaches konnten wir uns mit Tomas näher kennenlernen, ihm anschließend die Stadt und das Eisstadion zeigen und auch über die kommende Saison sprechen. Die Erfahrung zeigt, wie wichtig auch ein persönlicher Kontakt ist, damit sich letztendlich beide Parteien bei einer Verpflichtung bzw. Vertragsunterschrift sicher sind.

Mit Kulhánek bekommen wir einen körperlich sehr robusten und läuferisch sowie technisch sehr starken Verteidiger. Dies hat er sowohl in Tschechien als auch bei seiner ersten Auslandsstation in der Oberliga unter Beweis gestellt. Vom Anforderungsprofil her passt er auch mit seiner offensiven Spielweise genau in unser Konzept. Er verkörpert den Typ Spieler den wir gesucht haben: jung, dynamisch sowie läuferisch und technisch gut ausgebildet.“

Kulhánek wird in Kempten mit der # 27 an den Start gehen. Herzlich willkommen in Kempten Tomas und viel Erfolg mit den Sharks.