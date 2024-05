Sharks angeln sich Topscorer

Kempten. (PM ESC) Ein richtiger Coup ist den Allgäuern mit der Verpflichtung des 28 jährigen Stürmers gelungen. In der vergangenen Saison verzeichnete Florian Höfler...

In der vergangenen Saison verzeichnete Florian Höfler mit 1,89 Punkten pro Spiel den besten Wert der Mammuts. Aufgrund einer Verletzung, die aber auskuriert ist konnte er nur 19 Spiele absolvieren und verbuchte dabei 36 Punkte (14 Tore / 22Vorlagen). Er weiß sowohl wo das Tor steht als auch seine Mitspieler einzusetzen. Seit seiner Jugend hat er seine ganze Karriere immer im Dreieck Schongau – Peiting – Peißenberg verbracht. Nun also wechselt der gebürtige Oberbayer vom Lech an die Iller in der Hoffnung an der Spitze der Bayernliga mitzuspielen.

Ein absoluter Wunschspieler des sportlichen Leiters Ervin Masek, der sich über die gelungene Verpflichtung entsprechend erfreut gibt: „Mit Hatsch bekommen wir einen Spieler mit einem starken Scoringtouch ins Team, was er in den letzten Jahren in der Bayernliga bereits deutlich unter Beweis gestellt hat. Wir erwarten von ihm, dass er unsere Effektivität vor dem gegnerischen Tor noch steigert. Er passt mit seinen Fähigkeiten genau in unser Anforderungsprofil. Seine Spielintelligenz und sein Zug zum Tor werden uns nicht nur im Spiel fünf gegen fünf sondern auch im Powerplay zusätzliche Qualität bringen. Wir freuen uns darüber, dass wir ihn vom ESC überzeugen konnten.“

Und auch der Neuzugang hat sich bereits zu seinem Wechsel geäußert: „ Servus Sharks Fans, ich bin der Höfler Flo ( Spitzname Hatsch ), 28 Jahre alt und komme aus Peiting. Die letzten Jahre habe ich in der Bayernliga für die EA Schongau und den TSV Peißenberg gespielt. Die kommende Saison wird meine erste Spielzeit für den ESC Kempten. Ich habe bereits vor der letzten Saison mit Kempten sympathisiert, hatte mich dann allerdings aufgrund meines Wohnortes für den heimatnahen Verein entschieden. Dieses Jahr nehme ich die Herausforderung an und freue mich auf die Saison, auf Euch Fans und auf alles was kommt.“

Höfler wird in Kempten mit der # 14 auflaufen. Herzlich willkommen im Allgäu Florian und viel Erfolg mit den Sharks.