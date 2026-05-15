Sharks angeln sich Top Goalie

Kempten. (PM Buam) Mit dem 28 jährigen wechselt eine große Menge an Qualität und Erfahrung zu den Sharks.

Geboren in Kaufbeuren absolvierte er die sportliche Ausbildung in seiner Heimatstadt und ging seinen Weg bis zu den Jokern in der DEL 2. Kölner Haie, ERC Ingolstadt, Löwen Frankfurt und EC Bad Nauheim, so die weiteren Stationen in seiner Profi Laufbahn. Über den Oberligist Moskitos Essen kam er schließlich nach Memmingen, wo er die zwei letzten Spielzeiten absolvierte und mit den Indians den Meistertitel der abgelaufenen Saison erreichte.

Sportvorstand Ervin Masek erklärt wie es zu der Verpflichtung kam: „Nach intensiver Analyse der vergangenen Saison haben wir uns dazu entschieden den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition gezielt zu verstärken. Mit Bastian gewinnen wir einen Torwart der bereits in sämtlichen höherklassigen Ligen Deutschlands seine Qualitäten unter Beweis stellen konnte. Er galt dabei immer als solider Rückhalt für seine Mannschaften. Er ist ein Torhüter, der seinem Team jederzeit Sicherheit vermittelt und mit seiner Abgeklärtheit als wichtiger Ruhepol im Tor fungiert. Für einen Bayernligisten kann man durchaus von Glück und Geschick sprechen, wenn es gelingt einen Torhüter seiner Qualität von einem Standort wie Kempten zu überzeugen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass Bastian gemeinsam mit seiner Familie dauerhaft in die Nähe von Kempten zieht und hier auch einer beruflichen Tätigkeit nachgeht. Wir sind überzeugt davon, dass er uns nicht nur sportlich sofort weiterhilft, sondern auch eine wichtige Rolle in der Entwicklung und Förderung unserer weiteren Torhüter Jakob Nerb und Henry Ecker einnehmen wird.“

Er wird beim ESC zukünftig die #53 tragen.