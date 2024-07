Sharks angeln sich Oberliga Top-StÃ¼rmer

Kempten. (PM ESC) Noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen haben die Verantwortlichen des ESC und einen hochklassigen Stürmer verpflichtet. Mit dem Deutsch-Russen Sergei Topol...

Mit dem Deutsch-Russen Sergei Topol kommt ein mit allen Wassern gewaschener Akteur zurück ins Allgäu. Erfahrung aus der KHL und der zweiten und dritten russischen Liga bringt er mit ebenso wie zuletzt drei Jahre in der dritthöchsten deutschen Spielklasse 105 Punkte aus 107 Spielen in den letzten drei Jahren in der Oberliga Süd sind dabei ein hervorragender Wert. Bevor er in der letzten Saison für die Höchstadt Alligators auflief trug er zwei Jahre das Trikot der Gefro Indians aus Memmingen wo man mit dem inzwischen 39jährigen sehr zufrieden war.

Ervin Masek zu dem Transfercoup: „Wir freuen uns sehr dass sich ein Spieler von der Qualität Sergeis für die Sharks entschieden hat. In den vergangenen Jahren hat er in der Oberliga unter Beweis gestellt dass er ein Garant für Tore und Punkte ist. Wir erwarten uns von ihm zusätzlichen offensiven Power. Er gilt als kompromisslos im Abschluss, ist topfit und freut sich enorm auf die Saison mit den Sharks. Wir sind davon überzeugt dass Sergei uns in er kommenden Saison viel Freude bereiten wird.