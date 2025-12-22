Shane Hanna führt die Starbulls zum Derbydreier in Landshut

Rosenheim. (PM Starbulls) Am vierten Adventsonntag machten die Starbulls Rosenheim sich und ihren Fans ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: Die Grün-Weißen gewannen am 26. Spieltag der DEL2 das Derby beim EV Landshut mit 4:3.

C.J. Stretch im ersten Drittel und Scott Feser im zweiten Abschnitt brachten die Starbulls zweimal in Führung. Mitte des letzten Drittels lagen aber plötzlich die Hausherren durch einen glücklichen Doppelschlag 3:2 in Front. Dann traf Shane Hanna zum Ausgleich, ehe er 19 Sekunden vor der Schlusssirene nach einer tollen Einzelleistung den Rosenheimer Siegtreffer folgen ließ. Beim Heimspiel der Starbulls am Tag vor Heiligabend gegen die Eispiraten Crimmitschau wird Hanna nun den goldenen Helm des Topscorers tragen.

Ausgelassen feierten die erfolgreichen Rosenheimer Eishockeyspieler noch lange nach Spielende auf dem Eis und jubelten mit den weit über 500 Starbulls-Anhängern, die ihr Team in der mit 4.448 Zuschauern ausverkauften VR-Bank Landshut Arena herausragend unterstützt hatten. Durch den Derbydreier haben die Grün-Weißen als Tabellendritter den Vorsprung auf die viertplatzierten Niederbayern zur Hauptrunden-Halbzeit in der DEL2 auf sechs Punkte ausgebaut.

Neben Lukas Laub, Lars Bosecker und Johannes Achatz musste Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen auch noch auf den erkrankten Joel Keussen verzichten. Dominik Kolb rückte daher in die Verteidigung. Oskar Autio kehrte nach drei Spielen Pause wieder ins Rosenheimer Tor zurück, sodass ein Kontingentspieler draußen bleiben musste. Es traf Charlie Sarault, der zwei Tage zuvor sein erstes Saisontor erzielte. Pasanen gab C.J Stretch den Vorzug und sagte dazu nach dem Spiel: „Er ist unser bester Bully-Mann und in dem erwartet engen Spiel sind die Bullys sehr wichtig. Und Stretchi hat heute geliefert.“

Stretch gewann nicht nur viele wichtige Anspiele, sondern brachte die Starbulls schon nach 129 Sekunden in Führung – per Abstauber, nachdem Sebastian Zwickl aus schwierigem Winkel geschossen hatte und Landshuts Torwart Langmann den Puck nicht festhalten konnte.

Für zwei Überzahlspiele mit guten Momenten konnten sich die Grün-Weißen nicht belohnen und bei einem Konter scheiterte Shane Hanna vor allem deshalb noch an Langmann, weil er beim guten Pass von Zwickl nicht direkt abschloss (16.). Stattdessen gelang den Gastgebern eine gute Minute vor der ersten Pausensirene der zu diesem Zeitpunkt überraschende und schmeichelhafte Ausgleich. Die Starbulls rückten nach scheinbar sicherer Scheibeneroberung zu euphorisch aus der eigene Zone, David Elsner fing die Scheibe aber an der blauen Linie ab und bediente Jakob Mayenschein, der frei vor Autio enorm viel Zeit und Platz hatte und den Puck zum 1:1 unter das Tordach hob (19.).

Dem dritten Powerplay, mit dem die Starbulls ins zweite Drittel starteten, entsprang die erneute Rosenheimer Führung. Shane Hanna legte für Timo Pulkkinen auf, der nahm aber nicht den erwarteten Schuss, sondern spielte diagonal auf Scott Feser, der aus halbrechter Position halbhoch ins kurze Eck traf (22.). Der EV Landshut tat in der Folge mehr fürs Spiel, die defensiv sehr überzeugenden Starbulls ließen aber wenig zu und konterten. Jordan Taupert, Lewis Zerter-Gossage, Ville Järvelainen und Fabian Dietz hätten bei Gegenstößen auf 3:1 erhöhen können.

Ihre beiden einzigen Unterzahlminuten der Partie verteidigten die Starbulls gegen das beste Powerplayteam der Liga hervorragend. Doch in den Minuten vor der zweiten Drittelpause lag der 2:2-Ausgleich in der Luft. Zunächst musste Oskar Autio gegen den von der Strafbank kommenden und frei auf ihn zufahrenden Stanislav Dietz retten (36.), eine Minute später traf Jesse Koskenkorva den Pfosten. Es war die einzige Phase im Spiel, in der die Rosenheimer Abwehr ins Schwimmen kam und der EVL drückte. Mit einer starken Parade bei einem Rückhandabschluss von Trevor Gooch rettete Oskar Autio die 2:1-Führung seiner Farben ins dritte Drittel.

Im Schlussabschnitt waren wenige Sekunden gespielt, als Zerter-Gossage von Tobias Lindberg mit dem Schläger im Gesicht getroffen wurde und zur Behandlung für einige Minuten in die Kabine musste. Die Starbulls durften vier Minuten in Überzahl agieren, kamen aber nur zu wenigen Abschlüssen. Defensiv hatten die Grün-Weißen eigentlich wieder alles im Griff – bis zur 51. Spielminute. Oskar Autio fing einen Schuss sicher und machte das Spiel schnell, Landshuts Forecheck führte zu Verwirrung, der Puck sprang Tor Immo vor den Schläger und der Landshuter Topscorer bediente den freistehende Julian Kornelli, der per Handgelenkschuss unhaltbar in den linken Torgiebel zum 2:2 traf.

32 Sekunden später stand der Spielverlauf endgültig auf dem Kopf. Gooch gewann ein Bully, Yannick Wenzel zog sofort ab, Torwart Autio brachte die Fanghand zwar noch an den abgefälschten Schuss, aber der Puck sprang vom Innenpfosten über die Linie (52.) – Landshut führte 3:2, Jari Pasanen nahm eine Auszeit.

Die Grün-Weißen spielten zielstrebig, aber geduldig weiter – immer wieder angetrieben vom stark spielenden Kanadier Shane Hanna. Exakt sechs Minuten vor Spielende suchte der Verteidiger die günstigste Schussposition und zog im richtigen Moment ab, in dem Pulkkinen so vor den Torraum fuhr, dass EVL-Keeper Langmann keine Sicht hatte und der Puck halbhoch zum 3:3 einschlug.

Mit zwei Sololäufen wurde Hanna schließlich zum Matchwinner. Zunächst zwang er damit Landshuts Wade Bergmann kurz nach Anbruch der letzten Spielminute zu einem Foul, sodass die Starbulls noch einmal in Überzahl ran durften. Dabei staubte Ville Järveläinen nach einem abgeprallten Schuss von Zerter-Gossage ins Netz ab, doch einer der Hauptschiedsrichter hatte voreilig abgepfiffen, der Treffer konnte also nicht zählen.

19 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit war der vierte Rosenheimer Torerfolg und damit die Spielentscheidung aber perfekt. Shane Hanna startete aus der eigenen Zone, ließ erst in der neutralen Zone Koskenkorva stehen, überlief dann auch noch Stanislav Dietz und Alexander Dersch und schob die Scheibe Jonas Langmann aus kurzer Distanz durch die Hosenträger.

Shane Hanna hat nun acht Tore und 15 Torvorlagen auf seinem Konto – und wird deshalb

am Tag vor Heiligabend im Heimspiel der Starbulls Rosenheim gegen die Eispiraten Crimmitschau den goldenen Helm des Topscorers tragen. Spielbeginn am Dienstag im ROFA-Stadion ist um 19:30 Uhr, Eintrittskarten sind auf www.starbulls.de/tickets buchbar und ab 17:30 Uhr an der Stadionkasse erhältlich.

