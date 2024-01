Seven in a row fÃ¼r die Bayreuth Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Auch wenn die Lindauer durch Strodel zu einer ersten Möglichkeit kamen, waren die Tigers in den ersten 20 Minuten das spielbestimmende...

Bayreuth. (PM Tigers) Auch wenn die Lindauer durch Strodel zu einer ersten Möglichkeit kamen, waren die Tigers in den ersten 20 Minuten das spielbestimmende Team.

Bergbauer eröffnete den offensiven Output als er mit der Rückhand versuchte an Steffen vorbeizukommen. Schubert über die linke Seite oder Stach, der Maß nahm verpassten ebenso wie Elo, der zu zentral abgezogen hatte. Ein Überzahlspiel ließ man noch ungenutzt verstreichen, bevor Nuss nach 15 Minuten die Scheibe von der blauen Linie in Richtung Tor warf und diese an Freund und Feind vorbei zur Führung ins Netz rutschte. Zwei Minuten drauf war es Robin Drothen, der im hohen Slot an die Scheibe kam und diese zum 2:0 versenkte, bevor Hult und Elo noch zwei Gelegenheiten liegen ließen, sodass man mit dieser Führung in die erste Pause ging.

Trotz weiterhin anhaltender Offensivbemühungen gelang es den Gastgebern im Mittelabschnitt selten das Tor der Lindauer in Gefahr zu bringen. Oft zu kompliziert ging man im Angriffsdrittel zu Werke um dann oft die Schüsse von außen nehmen zu müssen. Als Dosch auf Seiten der Gäste nach 28 Minuten das Spielgerät Richtung Bayreuther Tor warf, rutschte diese durch, was den Anschlusstreffer mit sich brachte. Erneut kam man bei einer Überzahlgelegenheit nicht zwingend genug in Position um das Tor der Islanders in Gefahr zu bringen. Auch Reinig und Tölzer, die es im Anschluss mit Gewalt probierten, konnten keinen Erfolg verzeichnen. Ebenso Stach, der zwei Mal durchgebrochen war. Beim ersten Versuch wurde er unsanft von

den Beinen geholt um beim nächsten Versuch an Steffen im Tor der Gäste zu scheitern, sodass die Führung zur zweiten Drittelpause etwas schmolz.

Gleich zwei Mal musste man sich im Schlussabschnitt zunächst mit Penaltykiling beschäftigen, welches man konzentriert spielte und die Möglichkeiten der Gäste wegverteidigte. Ein sehenswertes Tor fiel dann in der 49. Minute als Stach freigespielt wurde und in der Drehung mit der Rückhand die Scheibe zum 3:1 ins Tor legen konnte. Allerdings kämpften sich die Islanders noch mal heran als Wucher nach 55 gespielten Minuten einen Nachschuss verwerten konnte und Schneider eine Überzahlgelegenheiten – zwei Sekunden, nachdem die Scheibe gefallen war – zum Ausgleich nutzte. Keine Minute später erkämpfte sich Stach das Spielgerät, welches er zu Hult legte und dieser den besser platzierten Elo suchte und fand und dieser die Führung zurückholte und gleichzeitig den Endstand auf die Anzeigentafel schrieb. Die letzten Angriffsbemühungen der Lindauer, die nochmals mit einem zusätzlichen Feldspieler Druck machten, liefen dennoch ins Leere. Damit sind die Bayreuther weiterhin im Jahr 2024 ungeschlagen und konnten in dieser Zeit 21 Punkte sammeln.

Der nächste Auftritt der Tigers erfolgt, nachdem man am kommenden Freitag spielfrei ist, nächsten Sonntag, wenn die Stuttgart Rebels um 18:00 Uhr zu Gast im Bayreuther Tigerkäfig sein werden.

-av-

Bayreuth Tigers vs. EV Lindau 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Bayreuth: Kristian, Schulte – Tölzer, Reinig, Schmidt (4), S. Schindler, Zernikel, Nuss – Elo (2), Hult, Stach, Schubert, Schaefer, Ledlin, Bergbauer, N. Schindler, R. Drothen, Schwarz, M. Drothen, Fabian

Lindau: Steffen, Geidl – Raaf-Effertz, Grünholz (2), Obu, Becker, Bergen, Faulhaber – Dosch, Farny (2), Strodel, Sommer, Kaiser, Bross, C. Wucher, Schneider, Hofmann, M. Wucher, Birner

Schiedsrichter: Altmann, Lender – Bösl, Lindner

Zuschauer: 1.346

Strafen: Bayreuth: 6 Lindau: 4 PP: Bayreuth: 0/2 Lindau: 1/3

Torfolge: 1:0 (15.) Nuss (M. Drothen, Bergbauer), 2:0 (17.) R. Drothen (N. Schindler, Bergbauer), 2:1 (28.) Dosch (Farny), 3:1 (49.) Stach (Elo, Hult), 3:2 (55.) C. Wucher (Schneider). 3:3 (56.) Schneider (Farny) PP1, 4:3 (57.) Elo (Hult, Stach)