Servus TV hat alle DEL-Paarungen fÃ¼r die Ãœbertragungen im Free-TV festgelegt: Bis zum Jahresende die „volle DrÃ¶hnung Red Bull“

Neuss / Salzburg. (PM DEL / EM) Die Zeit von Servus TV neigt sich dem Ende entgegen.

Nach über 13 Jahren Sendebetrieb wird Servus TV Deutschland bekanntlich zum Jahresende eingestellt. Am 1. September 2010 erfolgte der Sendestart, 2024 wird der Sender jedoch nicht mehr in Deutschland empfangbar sein. Als Gründe wurden schon im Sommer finanzielle Einsparungen und mangelnder Erfolg des besonders während der Corona-Pandemie umstrittenen Senders in den Raum gestellt.

Der zur Red Bull Media House GmbH gehörende Sender hat nun auch die letzten Free-TV Termine seiner Übertragungen aus der Deutschen Eishockey Liga bekanntgegeben.

Sechs weitere Partien für die Übertragungen im Free-TV wurden neben den schon bekannten Terminen ausgewählt. Damit stehen die Free-TV-Spiele bis zum Ende des Jahres fest. Alle Partien bei ServusTV starten sonntags um 15:15 Uhr. Ausnahmen sind das Duell zwischen Red Bull München und Adler Mannheim am 26. November, das um 16:30 Uhr beginnt sowie die Begegnung zwischen Red Bull München und den Straubing Tigers, die auf einen Dienstag fällt.

Auffällig ist, dass der Sender zum Ende fünf der sechs TV-Termine mit Beteiligung des EHC Red Bull München stattfinden.

MagentaSport ist wie gewohnt bei allen Partien der PENNY DEL live dabei.

Die Übertragungen bei ServusTV im Überblick

08.10.23 15:15 Uhr Pinguins Bremerhaven – Kölner Haie

15.10.23 15:15 Uhr Eisbären Berlin – Red Bull München

22.10.23 15:15 Uhr Düsseldorfer EG – Adler Mannheim

29.10.23 15:15 Uhr Löwen Frankfurt – Kölner Haie

05.11.23 15:15 Uhr ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin

Neu

19.11.23 15:15 Uhr Schwenninger Wild Wings – Red Bull München

26.11.23 16:30 Uhr Red Bull München – Adler Mannheim

03.12.23 15:15 Uhr Löwen Frankfurt – Red Bull München

10.12.23 15:15 Uhr Eisbären Berlin – Red Bull München

17.12.23 15:15 Uhr Eisbären Berlin – Adler Mannheim

26.12.23 15:15 Uhr Red Bull München – Straubing Tigers

