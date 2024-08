Servus Patrick! Das Abschiedsspiel der NÃ¼rnberger und DÃ¼sseldorfer Legende

Nürnberg. (MR) Mit einem Klassen- oder Familientreffen wurde Patrick Reimer von 5474 Zuschauern – Fans aus Nürnberg und einer großen Zahl Fans aus Düsseldorf...

Nürnberg. (MR) Mit einem Klassen- oder Familientreffen wurde Patrick Reimer von 5474 Zuschauern – Fans aus Nürnberg und einer großen Zahl Fans aus Düsseldorf und weiteren – sowie seinen ehemaligen Mitspielern und Eishockeyfreunden in den Ruhestand verabschiedet.

Dabei waren in der ARENA NÜRNBERGER Versicherung viele namhafte Spieler, die alle der Einladung von Patrick Reimer gefolgt waren, Mit- und Gegenspieler aus 20 Jahren DEL-Aktivität. Schon das Warmlaufen glich eher einer großen Begrüßungsorgie, ehemalige Mannschaftskameraden, die sich teilweise viele Jahre nicht gesehen hatten, standen im Pulk zusammen oder winkten in die Kurven und Kameras. Schon die Vorstellung der Spieler beim Einlauf wurde eine emotionale Angelegenheit. Besonders auch als des 2011 verunglückten Robert Dietrich gedacht wurde; sein Trikot hing auf der Bank der DEG-Friends. Steven Reinprecht konnte nicht mit dabei sein, weil er als aktueller Trainer der Düsseldorfer EG heute das erste Testspiel der DEG coachte. Er hatte Grüße gesandt, die über den Videowürfel eingespielt wurden.

Auch auf dem Eis viel Spaß bei allen Spielern

Im Spiel standen auf Seiten der Nürnberger Freunde einige Spieler, die aktuell noch im Spielbetrieb aktiv sind, wohingegen die Freunde aus Düsseldorf den höheren Altersdurchschnitt hatten. Doch zu Beginn des Spiels starteten die Nürnberger sehr abwartend und freundlich, stand doch Patrick Reimer zunächst in rotem Trikot auf der DEG Seite. Und die „Rheinländer“ gingen in Führung, zogen gar durch Tore von Evan Kaufmann, Ryan Caldwell, Christoph Ullmann und Michael Wolf auf 4:0 davon, die Jochen Reimer nicht hatte halten können. Doch dann machten die Nürnbegrer Ernst: Leo Pföderl (2x), Dany Heatley, Marco Pfleger und Dane Fox überwanden schließlich Alex Jung, sodass die Seiten beim Stand von 5:4 gewechselt wurden. Patrick wechselte nach etwa 32 Minuten auf die andere Spielfeldseite. Da hatte „Joker“ auch bereits das Trikot getauscht und zur Hälfte des Spiels Alex Jung im DEG-Kasten „erlöst“. Der Torreigen auf beiden Seiten ging weiter, zur 2. Drittelpause stand es 9:8 für Nürnberg. In dieser Pause wurden einige Trikots verlost, die Nummern gezogen von Gastgeber Patrick. Nach der Verlosungsaktion wurde Patrick noch gefragt, was wohl die Coaches Tray Tuomie (NÜR R17) und Jeff Tomlinson (DÜS R16) ihren Teams jetzt aufgeben würden. Konnte er natürlich nicht sagen, da er ja noch auf dem Eis stünde, so der Ehrenspieler.

Der Schlussabschnitt war ein reines Schaulaufen, die obligatorische Boxeinlage durfte natürlich auch nicht fehlen (Oliver Mebus bat Marco Nowak zum Tänzchen). Es fielen noch ein paar Tore, am Ende auch ein Empty Netter, den Nürnbergs Goalie Niklas Treutle in den gegnerischen Kasten trug. Am Ende stand ein 13:12 auf der Tafel für das Team, für das Patrick zuletzt gespielt hatte. Danach viele Handshakes mit den Freunden, auch einigen Fans und Offiziellen hier in der Arena, bevor es zum Gruppenfoto ging. Alle waren sich einig, dass dies ein angemessener schöner Abschied für einen verdienten Eishockeyspieler, Topscorer, Rekordspieler, Publikumsliebling war: Danke Patrick Reimer!