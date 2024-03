Servus, Jakub Urbisch! Black Hawks verabschieden auch Tyrell Buckley

Passau. (PM Black Hawks) Torhüter Jakub Urbisch wird die Passau Black Hawks verlassen und sich einem anderen Oberligisten anschließen. Der 27-jährige deutsch-tscheche war während...

Passau. (PM Black Hawks) Torhüter Jakub Urbisch wird die Passau Black Hawks verlassen und sich einem anderen Oberligisten anschließen.

Der 27-jährige deutsch-tscheche war während der Saison 2023/24 in die Dreiflüsse Stadt gewechselt. Die Passau Black Hawks um ihren sportlichen Leiter und Trainer Thomas Vogl arbeiten mit Hochdruck am Kader für die Spielzeit 2024/25. Scorpions verpflichten Goalie Jakub Urbisch erwies sich sofort als der erhoffte Rückhalt. Insgesamt absolvierte Urbisch 25 Spiele für die Habichte. Die Fangquote lag bei 90,4%. „Jakub hat sich selbst entschieden, dass Angebot eines anderen Clubs anzunehmen. Das auch bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Saison. Jakub hat uns dann über seine Entscheidung informiert. Wir danken Jakub Urbisch für seine Leistungen und wünschen sportlich und privat viel Erfolg“. verabschiedet Thomas Vogl den Torhüter. -czo

Black Hawks verabschieden Tyrell Buckley

Die Passau Black Hawks um ihren sportlichen Leiter und Trainer Thomas Vogl arbeiten mit Hochdruck am Kader für die Spielzeit 2024/25.

Die ersten Kaderentscheidungen wurden bereits getroffen und veröffentlicht. Nun steht auch fest, dass Verteidiger Tyrell Buckley in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Habichte auflaufen wird. Der 27jährige aus Kanada stammende Defender war vor der Saison 2023/24 vom Canisius College in die Dreiflüsse Stadt gewechselt. In 32 Oberliga Süd Spielen trug Buckley das Black Hawks Trikot. Der Defensiv-Verteidiger sammelte 12 Scorerpunkte (12 Vorlagen). „Wir bedanken uns bei Tyrell Buckley für seinen Einsatz und seine Zeit hier in Passau. Privat und sportlich wünschen wir Tyrell für die Zukunft nur das Beste.“ verabschiedet Thomas Vogl den scheidenden Buckley. -czo

Kader – Saison 2024/25

Tor:

Verteidigung: Maximilian Otte

Angriff: Jakub Cizek, Nicolas Sauer, Benedikt Böhm, David Seidl