SerienfÃ¼hrung und Matchball fÃ¼r die Bayreuth Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Volldampf aus der Kabine und über das gesamte Drittel den Ton angeben. Das war das Motto, das man am Sonntagabend beobachten konnte und welches die Tigers über die ersten 20 Minuten durchziehen konnten.

Bereits nach wenigen Sekunden zielte Järveläinen knapp über das Tor. Im Anschluss entwickelte sich vor Hölzl ein Gemenge, bei dem die Tigers die Scheibe regelrecht über die Linie arbeiten wollten. Es folgen Chancen beinahe im Minutentakt. Hudecek im Slot, ein Schuss von Pokovic, Davis aus dem Halbfeld oder Cabana mit der Rückhand versuchten sich. Als Davis von der blauen Linie abzog und Schumacher die Kelle reinhielt, zischte die Scheibe knapp vorbei. Bei der nächsten Aktion jubelte dann endlich der mit 1713 Zuschauern gefüllte Tigerkäfig als sich Kunz über dir rechte Seite durchsetzte und den Schuss nahm. Hudecek drückte die Scheibe, die von Hölzl nicht kontrolliert werden konnte dann zur vielumjubelten Führung. Auch danach kamen die Tölzer, die sich weiter anrennenden Tigers gegenüber sahen, kaum zu Möglichkeiten. Järveläinen setzte zu hoch an. Pruden und Kretschmann scheiterten aus der Ferne und Hohmann verpasst im Slot lauernd eine Scheibe, die von Pruden reingespielt wurde, nur um Zentimeter.

Mannschaft belohnt sich mit drei Treffern

Auch im Mittelabschnitt waren es die Tigers, die das Spielgeschehen weitestgehend bestimmten, wenn auch die Gäste jetzt – im Vergleich zu den ersten 20 Minuten – zu einigen Möglichkeiten kamen. Kretschmann eröffnete den Reigen an guten Chancen, die man sich in diesem Abschnitt herausspielen konnte. Als Tölz nach 23 Minuten erstmals auf der Strafbank Platz nehmen musste, konnte man jedoch nicht überzeugen und so war ein Schuss von Järveläinen, der übers Tor ging, die einzige gefährliche Situation. Besser machten es die Gastgeber aber Minute 30, als man in einer starken Druckphase die Tölzer regelrecht einschnüren konnte und Hölzl mehrfach gut parierte oder Glück hatte, als Järvelainen die Latte anvisiert hatte. Bindels, der nach einer kurzen Auszeit bei der Partie in Bad Tölz wieder im Lineup stand, nahm kurz darauf einen Schuss aus halblinker Position, der bei Hölzl landete aber nicht festgehalten werden konnte. Schumacher stand goldrichtig und netzte verdientermaßen ein. Keine 30 Sekunden später war der Doppelschlag perfekt, als nun Hudecek richtig stand und eine abgefälschte Scheibe, die von Ratmann kam, zum 3:0 über die Linie bugsieren konnte. Das zwischenzeitliche 3:1 durch Spiro, den man im Hihgslot zu viel Platz gelassen hatte, konnte man nur wenig später korrigieren. Eben dieser Spiro saß auf der Strafbank, als Kretschmann die Scheibe ins obere linke Toreck nagelte und damit auf 4:1 stellte. Eine erste Unterzahlsituation zum Ende des Abschnitts verteidigten die Tigers souverän und ließen keinen Gegentreffer zu.

Järveläinen macht den Deckel drauf

Im Schlussabschnitt versuchten die Gäste nochmals alles, um dem Spiel ggf. eine Wendung geben zu können. Die Tigers verteidigten nicht nur geschickt sondern ließen auch ihre Bemühungen in der Offensive nicht vermissen, sodass man Tölz oft in der Abwehr beschäftigen konnte. Erst als der Tölzer Coach Gaudet knapp fünf Minuten vor dem Schlusspfiff seinen Goalie für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahm wollte sich ein Erfolgserlebnis einstellen. Brady zielte aus dem Halbfeld genau unter die Latte und brachte seine Jungs noch mal auf zwei Tore ran. Als Hölzl, der kurz zurückgekehrt war erneut für einen Feldspieler Platz machte und Järveläinen in der 58. Spielminute an der eigenen Grundlinie an die Scheibe kam, nahm dieser sich ein Herz und probierte es mit dem Schuss ins Glück, der über gut 50 Meter im Netz der Tölzer Löwen landete und damit den an diesem Abend mehr als verdienten Sieg für die Tigers festmachte.

Somit geht es am Dienstag nach Bad Tölz, wo man mit einem Erfolg den ersten Matchball verwandeln kann. Spielbeginn im Isarwinkel ist um 19.30 Uhr.

-av-

Bayreuth Tigers vs. Tölzer Löwen 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Bayreuth: Herden, Steinhauer – Gabriel, Pokovic (2), Pruden, Kolozvary, Meisinger, Davis, Schug, Menner – Hohmann, Ratmann, Järveläinen, Hudecek, Bindels, Kretschmann, Schumacher, Meier, Kunz, Cabana

Tölz: Hölzl, Baron – Horschel, Leitner, Brady, Bohac – Engel, Gißibl, Brandl, Ott, Spiro (2), Kolb, Aquin, Schlager (2), McNeely

Zuschauer: 1713

Schiedsrichter: Apel, Neutzer – Zettl, Züchner

Strafen: Bayreuth: 2 Tölz: 4 PP: Bayreuth: 1/2 Tölz: 0/1

Torfolge: 1:0 (14.) Hudecek (Pruden, Kunz), 2:0 (33.) Schumacher (Bindels) 3:0 (33.) Hudecek (Kunz, Ratmann), 3:1 (35.) Spiro (McNeely), 4:1 (36.) Kretschmann (Järveläinen, Hohmann) PP1, 4:2 (57.) Brady (Schlager, Spiro) (6-5), 5:2 (58.) Järveläinen (EN)