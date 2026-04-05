Serienausgleich in Spiel 2: Daugavins lÃ¤sst Huskies in der VerlÃ¤ngerung jubeln

Kassel. (PM Huskies) Zu Spiel 2 waren die Huskies am Ostersamstag in Bietigheim zu Gast.

Nachdem die Steelers im Anfangsdrittel in FÃ¼hrung gingen, sorgten drei Tore innerhalb kÃ¼rzester Zeit fÃ¼r eine 3:1-FÃ¼hrung fÃ¼r die Nordhessen. Die Gastgeber konnten die Partie im weiteren Spielverlauf erneut ausgleichen, Daugavins sorgte in der VerlÃ¤ngerung jedoch fÃ¼r den Siegtreffer fÃ¼r die Blau-WeiÃŸen.

Der Start des Spiels verlief ganz im Sinne der Gastgeber. FrÃ¼h bekamen sie ein Powerplay und nutzten dieses durch einen Tip-In von Kemp nach nur kurzer Zeit (4.). Zur Mitte des Abschnitts hagelte es innerhalb kÃ¼rzester Zeit gleich mehrere Strafen gegen die Steelers. Die Schlittenhunde hatten so, unter anderem in Ã¼ber zwei Minuten doppelter Ãœberzahl, die Gelegenheit auf den Ausgleich, lieÃŸen sie aber verstreichen. Am nÃ¤chsten kam dem Ausgleichstreffer in dieser Phase noch Garlent, welcher von der linken Seite den Pfosten traf (9.). Der Rest des Drittels verlief ereignisarm, beide Teams lieÃŸen kaum nennenswerte Torchancen zu.

Den perfekten Start in den Mittelabschnitt erwischten aber die Nordhessen. ZunÃ¤chst war es Garlent, der nach einem gewonnenen Bully aus dem Slot zum Ausgleich traf (22.), dann brachte Turgeon wenige Minuten spÃ¤ter die Huskies mit einem Bauerntrick gar in Front (25.). In der Zwischenzeit verhinderte Maurer mit einer starken Schoner-Parade gegen Dostie den erneuten FÃ¼hrungstreffer der Steelers (24.). Valenti, der einen Rebound nach Schuss von MÃ¼ller in den Maschen zum 3:1 versenkte, machte schlieÃŸlich den nordhessischen Blitzstart perfekt (26.). In der 30. Minute hatte Turgeon die Chance am langen Pfosten noch einen weiteren Treffer beizusteuern, verpasste jedoch knapp. Die Schlittenhunde schnÃ¼rten die Steelers weiterhin ein, die Gastgeber wurden hingegen offensiv erst wieder aktiv, nachdem sie eine weitere Unterzahlsituation unbeschadet Ã¼berstanden hatten. Nach einem Konter Ã¼ber Keck sprachen die Schiedsrichter eine Strafe wegen TorhÃ¼terbehinderung gegen den StÃ¼rmer aus. Nachdem die Steelers kurz zuvor eine Ãœberzahlsituation ungenutzt lieÃŸen, schlugen sie wieder eiskalt zu â€“ diesmal Uplegger der TorschÃ¼tze aus dem rechten Bullykreis (38.).

Die Bietigheimer starteten druckvoll in den Schlussabschnitt. Unter anderem gegen Fonstad (47.) hielt Maurer seinen Farben noch die FÃ¼hrung fest. Auch in eigener Ãœberzahl war es der Schlussmann der Schlittenhunde, welcher einen Konter der Steelers entschÃ¤rfen konnte (52.). Der Ausgleichstreffer sollte aber dennoch fallen: Einen Abstimmungsfehler der Nordhessen nutzte Reisnecker zum 3:3 aus (54.). In den Schlussminuten waren die Steelers dem Lucky Punch nÃ¤her als die Huskies, das Spiel ging jedoch einmal mehr in die VerlÃ¤ngerung.

In der Overtime trotzten die Nordhessen schlieÃŸlich dem Trend gleich doppelt. Der Siegtreffer, und damit der erste nach drei zuvor verlorenen VerlÃ¤ngerungen, fiel ausgerechnet im am heutigen Abend ansonsten glÃ¼cklosen Powerplay. Schlussendlich war es Daugavins, der die Fans der Huskies jubeln lieÃŸ.

Tore:

1:0 Kemp (PP â€“ Uplegger â€“ 4. Min.)

1:1 Garlent (Benson, Daugavins â€“ 22. Min.)

1:2 Turgeon (Mieszkowski â€“ 25. Min.)

1:3 Valenti (MÃ¼ller, Weidner â€“ 26. Min.)

2:3 Uplegger (PP â€“ Kemp, Dugan â€“ 38. Min.)

3:3 Reisnecker (Kanya â€“ 54. Min.)

3:4 Daugavins (GWG â€“ PP â€“ 68. Min.)