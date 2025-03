Serienausgleich fÃ¼r die Blue Devils Weiden! David Elsner schenkt den Krefeld Pinguinen drei Tore ein

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben am Dienstagabend mit 2:4 bei den Blue Devils Weiden verloren und somit den 2:2-Ausgleich in der Best-of-7-Serie hinnehmen müssen.

Die Gastgeber setzten sich dank einer effizienten Leistung in Überzahl und einer stabilen Defensive durch. Die Pinguine gingen zwar früh in Führung, konnten diese jedoch nicht halten.

Nach einem verhaltenen Start in die Partie gelang den Pinguinen in der achten Minute die Führung. Verteidiger Steven Raabe fasste sich ein Herz und traf mit einem präzisen Schuss ins lange Eck zum 1:0. Doch die Freude währte nicht lange. Nur drei Minuten später rutschte Raabe unglücklich weg, was den Blue Devils einen Zwei-auf-Eins-Konter ermöglichte. Luca Gläser legte quer auf Tyler Ward, der Felix Bick keine Chance ließ – der Ausgleich zum 1:1.

Die Pinguine blieben zunächst spielbestimmend, doch Weiden nutzte die erste Strafe der Partie eiskalt aus. Tyler Ward zeigte seine Übersicht und bediente David Elsner, der per One-Timer zum 2:1 traf. Trotz des Rückstands hielten die Pinguine das Spiel offen, verpassten aber mehrfach den Ausgleich.

Im zweiten Drittel erhielten die Pinguine früh die Gelegenheit, in Überzahl zurückzuschlagen, konnten den Druck aber nicht in Zählbares ummünzen. Stattdessen zeigte sich Weiden weiter effizient: In der 31. Minute erhöhte erneut David Elsner mit einem präzisen Schuss auf 3:1. Die Krefelder kamen in der Folge nur schwer zu klaren Chancen, während Weiden defensiv stabil stand und gefährliche Konter setzte.

Mit einem frühen Treffer im Schlussabschnitt keimte noch einmal Hoffnung auf. Marcel Müller nutzte den Raum auf der rechten Seite und verkürzte auf 3:2 (42.). Doch trotz mehr Druck auf das Weidener Tor blieb Marco Wölfl standhaft. In der Schlussphase versuchten die Pinguine mit einem sechsten Feldspieler alles, doch es war erneut Elsner, der mit seinem Treffer ins leere Tor den Schlusspunkt setzte und seinen Hattrick perfekt machte.

Damit gleicht Weiden die Serie aus und sorgt für ein spannendes fünftes Spiel. Für die Pinguine gilt es nun, wieder ihre offensive Durchschlagskraft zu finden und die Effektivität in Überzahl zu verbessern, um sich erneut die Führung in der Serie zu sichern.

Zahlen zum Spiel

Blue Devils Weiden – Krefeld Pinguine 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Tore: 0:1 (7:03) Raabe (Lessio, Vandane), 1:1 (8:34) Ward (Gläser), 2:1 (16:39) Elsner (Ward – 5:4), 3:1 (30:53) Elsner (Muck – 5:4), 3:2 (41:26) Müller (Vandane, Hirano – 5:4), 4:2 (58:44)(PP) Elsner (Samanski)

Schüsse: 28:34

Strafminuten: 4:8

Zuschauer: 2476

Stimme zum Spiel

Thomas Popiesch „Es ist die erwartet enge Serie. Die Statistiken geben das auch wider. Heute haben wir zu leichte Strafen genommen, weil wir vorher unsere Beine nicht bewegt haben. Wir haben Anfangs die Chancen nicht genutzt und hatten hintenraus Probleme, gerade im letzten Drittel, wo uns die Zeit ein bisschen weggelaufen sind. Aber letztlich steht es in der 2:2, das heißt es geht weiter.“

