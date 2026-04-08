Serie wieder ausgeglichen: Huskies verlieren Spiel 4 in Bietigheim

Kassel. (PM Huskies) Zu Spiel 4 waren die Huskies am Mittwochabend zu Gast in Bietigheim.

Die Gastgeber waren in jedem Drittel jeweils einmal erfolgreich, wÃ¤hrend Philipp Maurer sein Team Ã¼ber weite Strecken im Spiel hielt. In den Schlussminuten verkÃ¼rzten Valenti und Turgeon auf 2:3, fÃ¼r eine VerlÃ¤ngerung kamen die Treffer jedoch zu spÃ¤t.

Die Partie nahm sofort volle Fahrt auf. Bereits in der zweiten Spielminute traf SchÃ¼tz die Latte und verpasste den FÃ¼hrungstreffer so denkbar knapp. Die frÃ¼he FÃ¼hrung erzielten stattdessen die Steelers nur eine Minute spÃ¤ter durch einen von Dugan vollendeten Konter (3.). Auf der Gegenseite lieÃŸ Keck die Chance auf die direkte Antwort aus nachdem er den Puck erobert hatte und frei vor Schmidt zum Abschluss kam (4.). Erneut Keck aus dem Slot (6.) sowie Benson aus linker Position (8.) konnten den TorhÃ¼ter der Steelers nicht Ã¼berwinden. Die Schlittenhunde verbrachten auch nach dem Powerbreak die meiste Zeit in der Zone der Gastgeber, wurden aber nicht mehr gefÃ¤hrlich. Stattdessen kamen die Steelers kurz vor Drittelende noch einmal in die Offensive, gerade MÃ¼ller verhinderte mit einem starken Block jedoch den zweiten Gegentreffer (19.).

Das zweite Tor fiel hingegen erst in der 25. Minute als Uplegger im Powerplay mit einem Schlagschuss Maurer ein zweites Mal Ã¼berwinden konnte. Nachdem die Nordhessen ihrerseits eine Ãœberzahlsituation ungenutzt lieÃŸen, war es besonders Maurer zu verdanken, dass die Bietigheimer ihre FÃ¼hrung nicht weiter ausbauen konnten. So behielt der TorhÃ¼ter in der 30. Minute den Ãœberblick als Unruhe vor seinem Tor herrschte und parierte kurz darauf gegen McNeely spektakulÃ¤r (32.). Auch das zweite Powerplay der Huskies kurz vor Drittelende blieb ohne Torerfolg, weswegen es bis zur zweiten Pause beim 0:2-RÃ¼ckstand aus Sicht der Huskies blieb.

Auch im Schlussdrittel hatten die Gastgeber die erste Gelegenheit in Person von Preibisch, welche jedoch abermals von Maurer vereitelt wurde (45.). Im Gegenzug spielt Wilde einen Querpass durch den Slot auf Garlent, welcher aber den Puck nicht richtig erwischte (46.). Nachdem die Huskies ein weiteres Powerplay der Steelers ohne grÃ¶ÃŸere Gefahr Ã¼berstanden, parierte Maurer gleich zweimal innerhalb weniger Sekunden stark und hielt das 0:2 zunÃ¤chst fest (50.). Das 3:0 fiel kurz darauf dennoch: Nach einem Puckverlust in der neutralen Zone tauchte Eckl allein vorm GehÃ¤use der Schlittenhunde auf und nutzte die Gelegenheit (54.). In den Schlussminuten kamen die Nordhessen doch noch zum Torerfolg: Zuerst traf Valenti ins kurze Eck (56.), dann fÃ¤lschte Turgeon einen Schuss von Valenti entscheidend ab (60.). Nach dem zweiten Tor verblieben jedoch nur noch zehn Sekunden â€“ zu wenig, um noch fÃ¼r den Ausgleich zu sorgen.

Tore:

1:0 Dugan (Fonstad, Eckl â€“ 3. Min.)

2:0 Uplegger (PP â€“ Dugan, Kemp â€“ 25. Min.)

3:0 Eckl (Dugan, Uplegger â€“ 54. Min.)

3:1 Valenti (Weidner, Rutkowski â€“ 56. Min.)

3:2 Turgeon (Valenti â€“ 60. Min.)