Serie gerissen! Red Bulls verlieren gegen Pustertal

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich im Heimspiel der win2day ICE Hockey League gegen die HC Pustertal Wölfe mit...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich im Heimspiel der win2day ICE Hockey League gegen die HC Pustertal Wölfe mit 5:6 nach Penaltyschießen geschlagen geben, womit auch die Liga-übergreifende Serie von fünf Siegen endet.

Die Red Bulls spielten über weite Strecken mit einer teilweise komfortablen Führung, bevor die Gäste im Schlussdrittel zwei Tore aufholten, damit den Ausgleich erzielten und schließlich die Entscheidung im Penaltyschießen erzwangen. Troy Bourke feierte einen Hattrick, die beiden weiteren Salzburger Tore erzielten Luca Auer und Dennis Robertson.

Spielverlauf

Guter Beginn der Red Bulls. Die mussten zwar in ein frühes Unterzahlspiel, in dem aber Mario Huber nach Solo die erste Top-Chance hatte (3.). Danach zogen die Hausherren das Spiel auf, Benjamin Nissner (6.) hatte die nächste Möglichkeit aus dem Slot. Brett Findlay brachte die Gäste dann zwar mit einem abgefälschten Schuss – keine Chance für Torhüter David Kickert – in Führung (9.), aber die Salzburger ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Troy Bourke netzte per Rebound zum Ausgleich gegen Brunecks Torhüter Andreas Bernard ein (10.). Das Spiel ging dann auf und ab, und Luca Auer brachte die Red Bulls fast mit dem gleichen Tor wie zuvor Troy Bourke nach Querpass und Abpraller in Führung (17.). David Kickert war aber auch bei einigen guten Möglichkeiten der Gäste, die das Spiel insgesamt offenhielten, zur Stelle und sicherte die 2:1-Führung zur ersten Pause.

Der zweite Abschnitt war anfangs von Strafen auf beiden Seiten zerrissen. Die Red Bulls hatten dennoch mehr Scheibenbesitz und Chancen. Und die nutzte Troy Bourke, der zweimal zur Stelle war. Auf Pass von Niki Kraus (26) sowie per Nachschuss (30.) und die Red Bulls mit einem Hattrick zum 4:1 schoss. Die Pustertaler blieben dran, auch Tommaso Traversa verwertete einen Abpraller direkt vor David Kickert, der zuvor in Unterzahl u.a. mit einem Big Save glänzte. Beim anschließenden dritten Wölfe-Tor durch Jashua Wesley aus der Distanz hatte der Goalie allerdings keine Sicht (33.). Die Antwort kam in Form von Dennis Robertson, der aus dem halbhohen Slot mit einem gezielten Handgelenksschuss einnetzte (34.). Fünf Tore waren genug für den zweiten Abschnitt, wenn gleich Brunecks Torhüter Andreas Bernard bei einem abschließenden Salzburger Powerplay mehrfach den nächsten Treffer verhinderte.

Die Partie blieb heiß, Pustertal kam nach der Pause wieder ran. Tyler Coulter umkreiste das Tor und schoss an der Deckung vorbei ins Kreuzeck (45.) zum 4:5 aus Gästesicht. Kurz darauf verhinderte David Kickert bei einem 2 auf 1 der Gäste mit einem ‚Monster-Save‘ den Ausgleich (47.). Der gelang Pustertal dann aber doch, wieder aus einem Konter und im Nachschuss von Brett Findlay (49.). Jetzt wurde aus jeder Lage geschossen, beide Teams hatten mehrfach die Chance zur Führung. Es ging schließlich in die nach Chancen ausgeglichene Verlängerung, in der David Kickert auch den Sololauf von Jashua Wesley stoppte (61.). Nach der torlosen Overtime hatten die Gäste im Penaltyschießen dann aber das bessere Ende und holten sich nach dem insgesamt achten Penalty den zweiten Punkt und beendeten damit die jüngste Salzburger Siegesserie.

Statement Oliver David „Wir hatten lange Zeit die Führung inne, waren aber nicht in der Lage, die zu behaupten. Die Pustertaler haben am Schluss mehr Zweikämpfe gewonnen und wirkten frischer. Am Ende haben wir nicht mehr unser Spiel komplett aufs Eis gebracht. Es war ein guter Einsatz unserer Mannschaft, aber am Ende hat es nicht gereicht. Wir wissen warum und müssen sicherstellen, dass wir bereit sind für das nächste Spiel am Sonntag.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – HC Pustertal Wölfe 5:6 (2:1, 3:2, 0:2) SO

Tore:

0:1 | 08:01 | Brett Findlay

1:1 | 09:52 | Troy Bourke

2:1 | 16:27 | Luca Auer

3:1 | 25:20 | Troy Bourke | SH

4:1 | 29:28 | Troy Bourke

4:2 | 30:15 | Tommaso Traversa

4:3 | 32:15 | Jashua Wesley

5:3 | 33:37 | Dennis Robertson

5:4 | 44:10 | Tyler Coulter

5:5 | 48:06 | Brett Findlay

5:6 | 65:00 | Mats Frycklund | PS

Zuschauer: 2.224

Die nächsten Spiele der Red Bulls

So, 13.10.24 | 15:00 | EC Red Bull Salzburg – spusu Vienna Capitals

CHL | Di, 15.10.24 | 20:20 | EC Red Bull Salzburg – Sparta Prag | ORF Sport+

Fr, 18.10.24 | 19:45 | Migross Supermercati Asiago Hockey – EC Red Bull Salzburg