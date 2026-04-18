Serge Aubin: „Wir sind aber noch nicht am Ziel“ – Eisbären gewinnen fünftes Halbfinalspiel gegen Köln

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin bleiben in den DEL-Playoffs 2026 daheim ungeschlagen.

Die Berliner setzten sich am Freitagabend gegen die Kölner Haie im fünften Spiel der Halbfinalserie mit 5:2 durch. Somit führen die Eisbären in der Best-of-Seven-Serie um den Einzug ins Finale mit 3:2 und haben Matchpucks.

Es entwickelte sich ein schnelles und intensives Startdrittel, in dem es hin und her ging. Zu Beginn konnten die Eisbären mehr Zug zum gegnerischen Tor erzeugen und zu Abschlüssen kommen. Im weiteren Spielverlauf kamen dann aber auch die Haie besser in die Partie. Trotz Chancen auf beiden Seiten ging es zunächst torlos in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt blieb es ein hochklassiges Spiel. Zunächst erzielte Adam Smith (25.) die Berliner Führung, die Manuel Wiederer (27./SH1) wenig später in Unterzahl weiter ausbaute. Die Haie erhöhten dann das Tempo und bauten mehr Druck auf. So gelang Dominik Bokk (32.) noch im mittleren Spielabschnitt Kölns Anschlusstreffer.

In der Startphase des Schlussdrittels sorgte Jonas Müller (43.) dann für den alten Zwei-Tore-Vorsprung des Hauptstadtclubs. Es blieb eine intensive Partie, in der Gregor MacLeod (54./PP1) im Powerplay erneut für die Haie verkürzte. Als die Domstädter in der Schlussphase alles auf eine Karte setzten und den Torhüter für einen weiteren Feldspieler vom Eis nahmen, trafen Liam Kirk (59./EN) und Marcel Noebels (60./EN) zum 5:2-Endstand.

Partie sechs dieser Halbfinalserie findet am Montag, den 20. April um 19:30 Uhr in Köln statt.

Serge Aubin (Cheftrainer Eisbären Berlin): „Das war eine gute Teamleistung und ein wichtiger Sieg. Wir haben heute zu den richtigen Zeitpunkten unsere Treffer erzielt. Sowohl Manuel Wiederers Unterzahltreffer als auch Jonas Müllers Tor zum 3:1 kamen in den passenden Momenten. Köln ist eine starke Mannschaft. Wir wussten, dass sie noch einmal Druck aufbauen werden. Mit den beiden Empty-Net-Treffern konnten wir den Sieg dann unter Dach und Fach bringen. Meine Spieler haben einen guten Einsatz gezeigt. Wir sind aber noch nicht am Ziel. Am Montag geht es weiter, auf dieses Spiel fokussieren wir uns jetzt.“

Jonas Müller (Verteidiger Eisbären Berlin): „Wir hatten uns vorgenommen, unsere Heimspiele zu gewinnen. Das ist uns gelungen. Wir wollten an die gute Leistung aus dem letzten Spiel anknüpfen. Das haben wir heute gut umgesetzt und auch Kapital aus unseren Chancen geschlagen. Wenn wir in den kommenden Partien wie heute auftreten, haben wir gute Chancen, als Sieger vom Eis zu gehen. Unser voller Fokus gilt jetzt Spiel sechs am Montag.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Kölner Haie 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Stettmer (Neiße, Brandt) – J. Müller, Wissmann (C); Smith, Reinke; Kretzschmar, Lancaster; Nieleck – Tiffels (A), Dea, Ronning; Noebels, Eder, Kirk; Veilleux (A), Vikingstad, Pföderl; Mik, Wiederer, Hördler – Trainer: Serge Aubin

Kölner Haie: Juvonen (Brückmann; Ancicka) – Austin, Kaski; Vittasmäki, Kemiläinen; Sennhenn, M. Müller; Glötzl – Storm, Aubry, Bokk; Kero, MacLeod, Russell; Kammerer, Tyrväinen, Niedenz; Uher, van Calster, Münzenberger – Trainer: Kari Jalonen

Tore

1:0 – 24:55 – Smith (Pföderl, Reinke) – EQ

2:0 – 26:15 – Wiederer – SH1

2:1 – 31:54 – Bokk (Aubry) – EQ

3:1 – 42:02 – J. Müller (Noebels, Eder) – EQ

3:2 – 53:30 – MacLeod (Kemiläinen, Aubry) – PP1

4:2 – 58:04 – Kirk (Eder, Noebels) – EN

5:2 – 59:14 – Noebels (Kirk, Wiederer) – EN

Strafen Eisbären Berlin: 6 (0, 4, 2) Minuten – Kölner Haie: 26 (2, 2, 22) Minuten

Schiedsrichter Andre Schrader, Andris Ansons (Maksim Cepik, Tobias Schwenk)

Zuschauer 14.200