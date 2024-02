Serge Aubin: „Wir kÃ¶nnen deutlich besser spielen“ – EisbÃ¤ren gewinnen gegen Augsburg

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben den 15. Heimsieg der laufenden PENNY-DEL-Saison 2023/24 eingefahren. Die Berliner bezwangen die Augsburger Panther am Freitagabend in...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben den 15. Heimsieg der laufenden PENNY-DEL-Saison 2023/24 eingefahren.

Die Berliner bezwangen die Augsburger Panther am Freitagabend in der heimischen Mercedes-Benz Arena mit 6:3. Somit hat Berlin auch das vierte Hauptrundenduell mit Augsburg für sich entschieden. Neuzugang Thomas Schemitsch gab sein Debüt für die Eisbären. Im Zuge seines Retro-Spieltags absolvierte der Hauptstadtclub diese Partie in speziellen Trikots, deren Design dem Layout der Eisbären-Trikots aus der DEL-Premierensaison entsprach.

Die Gastgeber legten gut los und gingen durch Leo Pföderl (2./PP1) im Powerplay in Führung, die Julian Melchiori (8.) mit seinem ersten Saisontreffer weiter ausbaute. Wenig später kamen die Augsburger durch T. J. Trevelyan (9.) jedoch zum Anschluss. Im Mitteldrittel gelang Moritz Elias (32.) zunächst Augsburgs Ausgleich. Dann zogen die Eisbären aber durch Jonas Müller (32.), erneut Melchiori (33.) und Pföderl (37./PP1) auf 5:2 davon. Im Schlussabschnitt konnte Chris Collins (45.) den dritten Augsburger Treffer erzielen. Lean Bergmann (56.) sorgte dann aber für den 6:3-Endstand.

Die Eisbären Berlin sind bereits am Sonntag, den 18. Februar wieder im Einsatz. Dann gastiert der ERC Ingolstadt in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich freue mich natürlich über den Sieg. Mit Blick auf die Playoffs müssen wir aber ein paar Sachen verbessern. Der erste Gegentreffer hatte leicht verhindert werden können. Als Mannschaft müssen wir besser auftreten. Zudem müssen wir disziplinierter und ruhiger bleiben. Wir können deutlich besser spielen. Wir müssen unser Spiel einfacher halten und mit hohem Tempo spielen.“

Thomas Schemitsch (Verteidiger Eisbären Berlin): „Mit sechs erzielten Treffern sind wir zufrieden. Unser Fokus wird aber auf den drei Gegentoren und den weiteren guten Augsburger Chancen liegen. Das wollen wir selbstverständlich ausbessern. Ich freue mich, mein erstes Spiel für die Eisbären absolviert zu haben und dass wir die Partie gewinnen konnten. Ich habe versucht, mein Spiel einfach zu halten. Es war hilfreich, dass ich zusammen mit Julian Melchiori gespielt habe. Wir kennen uns ja bereits und haben schon früher zusammengespielt. Die Atmosphäre in der Mercedes-Benz Arena war herausragend. Die Fans waren sehr laut und haben eine großartige Stimmung erzeugt. Etwas Vergleichbares habe ich bisher in meiner Karriere noch nicht erlebt.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Augsburger Panther 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Wissmann (C); Melchiori, Schemitsch; Geibel, Ellis (A); Nowak – Noebels (A), Boychuk, Pföderl; Bergmann, Byron, Descheneau; Heim, Cormier, Eder; Hördler, Wiederer, Mik – Trainer: Serge Aubin

Augsburger Panther: Endras (Keller) – Southorn, Renner; Schüle, Rantakari; Köhler, Sacher – Puempel, Esposito, Oblinger; Soramies, Collins, Karjalainen; Trevelyan, Mitchell, Andersen; Tosto, Volek, Elias – Trainer: Christof Kreutzer

Tore

1:0 – 02:00 – Pföderl (Byron, Boychuk) – PP1

2:0 – 07:59 – Melchiori (Schemitsch, Noebels) – EQ

2:1 – 08:26 – Trevelyan – EQ

2:2 – 31:14 – Elias (Tosto, Renner) – EQ

3:2 – 31:46 – Müller (Boychuk) – EQ

4:2 – 32:13 – Melchiori (Noebels, Pföderl) – EQ

5:2 – 36:50 – Pföderl (Wissmann, Boychuk) – PP1

5:3 – 44:48 – Collins (Karjalainen) – EQ

6:3 – 55:58 – Bergmann (Wissmann, Müller) – EQ

Strafen

Eisbären Berlin: 31 (2, 2, 27) Minuten – Augsburger Panther: 10 (2, 2, 6) Minuten

Schiedsrichter Andre Schrader, Christopher Schadewaldt (Maksim Cepik, Wayne Gerth)

Zuschauer 14.200