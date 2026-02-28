Serge Aubin: „Wir haben den Roosters wenig Zeit und Raum gelassen“ – EisbÃ¤ren gewinnen gegen Iserlohn mit 5:2

Berlin. (PM EisbÃ¤ren) Die EisbÃ¤ren Berlin kÃ¶nnen am 46. Spieltag der PENNY DEL einen Sieg verbuchen.

Die Berliner setzten sich am Freitagabend in der ausverkauften Uber Arena mit 5:2 gegen die Iserlohn Roosters durch.

Die Gastgeber waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und erspielten sich zahlreiche gute AbschlussmÃ¶glichkeiten. Nachdem sie zunÃ¤chst noch an Andreas Jenike im Iserlohner Tor scheiterten, brachte Marcel Noebels (16./PP1) die Berliner im Powerplay in FÃ¼hrung. In der letzten Spielminute des Startdrittels kamen aber die Roosters durch Christian Thomas (20.) zum Ã¼berraschenden Ausgleich.

Im Mittelabschnitt bot sich ein Ã¤hnliches Bild. Die EisbÃ¤ren blieben die tonangebende Mannschaft. Liam Kirk (22.) sorgte dann fÃ¼r die erneute FÃ¼hrung des Hauptstadtclubs. In der Folge verpassten die Berliner den dritten Treffer. Aber auch die SauerlÃ¤nder kamen durch Konter zu Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden. So ging es mit Berlins 2:1 in die zweite Pause.

In der Startphase des Schlussdrittels baute Les Lancaster (42.) den Vorsprung der Gastgeber weiter aus, Colin Ugbekile (44./PP1) erzielte jedoch wenig spÃ¤ter in Ãœberzahl den erneuten Anschlusstreffer der Iserlohner. Nachdem abermals Lancaster (51.) den alten Zwei-Tore-Vorsprung Berlins wiederherstellte, traf Markus Vikingstad (60./EN) mit der Schlusssirene ins leere Iserlohner Tor zum 5:2-Endstand.

Die EisbÃ¤ren Berlin sind bereits am Sonntag, den 1. MÃ¤rz wieder im Einsatz. Dann gastieren die Fischtown Pinguins Bremerhaven in der Uber Arena. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr. Im Rahmen dieser Partie findet die Bannerzeremonie fÃ¼r Florian Busch statt. Die EisbÃ¤ren werden die RÃ¼ckennummer 26 ihres ehemaligen StÃ¼rmers nicht mehr vergeben.

Serge Aubin (Cheftrainer EisbÃ¤ren Berlin): â€žDas war ein wichtiger Sieg. Ich freue mich sehr fÃ¼r meine Spieler und unsere Fans. Mir hat unser Start in die Partie gefallen. Wir haben es einfach gehalten. Aber auch Respekt an Iserlohn. Sie haben uns nur schwer vors Tor kommen lassen. Nach einem Turnover konnten wir dann frÃ¼h im Mitteldrittel wieder in FÃ¼hrung gehen. Wir haben in der Folge aber ein wenig zu kompliziert gespielt, das haben wir im weiteren Verlauf jedoch wieder verbessert. Im Schlussabschnitt sind wir drangeblieben und gut aufgetreten. Wir haben den Roosters wenig Zeit und Raum gelassen. Darauf mÃ¼ssen wir aufbauen.â€œ

Les Lancaster(Verteidiger EisbÃ¤ren Berlin): â€žWir waren uns der Bedeutung der heutigen Partie bewusst. Das war ein sehr wichtiger Sieg und wir konnten den RÃ¼ckstand auf Bremerhaven verringern. Es macht mir viel SpaÃŸ, als StÃ¼rmer zu spielen. Ich versuche, mein Spiel einfach zu halten. Das Zusammenspiel mit Manuel Wiederer und Eric HÃ¶rdler funktioniert sehr gut.â€œ

Die Tore des Spiels





Endergebnis

EisbÃ¤ren Berlin â€“ Iserlohn Roosters 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Aufstellungen

EisbÃ¤ren Berlin: Stettmer (NeiÃŸe) â€“ MÃ¼ller, Wissmann (C); Geibel, Reinke; NiemelÃ¤inen, Smith â€“ Kirk, Eder, Bergmann; Noebels, PfÃ¶derl, Ronning; Veilleux (A), Vikingstad, Tiffels (A); HÃ¶rdler, Wiederer, Lancaster â€“ Trainer: Serge Aubin

Iserlohn Roosters: Jenike (Hane) â€“ Ugbekile, Norell; Lassen, Erkamps; Niehus, Huss; Radionovs â€“ Boland, Eisenmenger, Thomas; Camara, Cornel, TÃ¶rnqvist; Napravnik, Salsten, Jentzsch; Geiger, Neumann, Borzecki â€“ Trainer: Stefan Nyman

Tore

1:0 â€“ 15:56 â€“ Noebels (Reinke, Eder) â€“ PP1

1:1 â€“ 19:10 â€“ Thomas (Lassen, Salsten) â€“ EQ

2:1 â€“ 21:26 â€“ Kirk â€“ EQ

3:1 â€“ 41:42 â€“ Lancaster (Wissmann, HÃ¶rdler) â€“ EQ

3:2 â€“ 43:47 â€“ Ugbekile (Jentzsch, Camara) â€“ PP1

4:2 â€“ 50:19 â€“ Lancaster (Wiederer, HÃ¶rdler) â€“ EQ

5:2 â€“ 59:59 â€“ Vikingstad (Bergmann, Veilleux) â€“ EN

Strafen EisbÃ¤ren Berlin: 10 (4, 2, 4) Minuten â€“ Iserlohn Roosters: 8 (2, 4, 2) Minuten

Schiedsrichter Christopher Schadewaldt, Zsombor PÃ¡lkÃ¶vi (Kenneth Englisch, Vincent BrÃ¼ggemann)

Zuschauer 14.200