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Home Deutschland DEL Eisbären Berlin Serge Aubin: „Wir haben ab dem Mitteldrittel nicht mehr das gemacht, was nötig gewesen wäre“ – Eisbären verlieren Halbfinale zwei in Köln
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Serge Aubin: „Wir haben ab dem Mitteldrittel nicht mehr das gemacht, was nötig gewesen wäre“ – Eisbären verlieren Halbfinale zwei in Köln

11. April 20261 Mins read208
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Kai Wissmann von den Eisbären Berlin und Patrick Russell von den Kölner Haien im Zweikampf - © Moritz Eden / City-Press
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Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin mussten sich in Spiel zwei des Playoff-Halbfinales der PENNY DEL gegen die Kölner Haie geschlagen geben.

Die Berliner unterlagen am Freitagabend bei den Domstädtern mit 1:5. In der Best-of-Seven-Serie steht es damit 1:1.

Der Beginn des Startdrittels entwickelte sich zunächst ausgeglichen und beide Teams kamen zu ersten Abschlussmöglichkeiten. In der zweiten Phase des ersten Spielabschnitts übernahm dann der Hauptstadtclub die Spielkontrolle und drückte auf den ersten Treffer. So erzielte Yannick Veilleux (15.) die Pausenführung der Gäste.

Die Haie starteten dann sehr druckvoll ins Mitteldrittel und konnten durch Patrick Russel (22.) egalisieren. Auch im weiteren Spielverlauf blieben die Gastgeber die tonangebende Mannschaft. Nachdem erneut Russell (29.) und Dominik Bokk (30.) per Doppelschlag für die Kölner erhöhten, sorgte Louis-Marc Aubry (34.) für das vierte Tor Kölns.

Im Schlussabschnitt konnte Kölns Gregor MacLeod (44.) dann noch zum 1:5-Endstand aus Sicht der Eisbären treffen.

Partie drei dieser Halbfinalserie findet bereits am Sonntag, den 12. April um 14:00 Uhr in Berlin statt.

Serge Aubin (Cheftrainer Eisbären Berlin): „Im Startdrittel haben wir gut gespielt. Wir waren bereit, haben viele Aktionen kreiert und wenig zugelassen. Dann haben wir jedoch aufgehört zu spielen. Respekt an Köln, sie haben gut dagegengehalten. Wir haben aber ab dem Mitteldrittel nicht mehr das gemacht, was nötig gewesen wäre. Wir werden aus dieser Partie lernen und uns auf das nächste Spiel am Sonntag vorbereiten.“

Endergebnis
Kölner Haie – Eisbären Berlin 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
Aufstellungen
Kölner Haie: Juvonen (Brückmann; Ancicka) – Austin, Kaski; Vittasmäki, Kemiläinen; Sennhenn, M. Müller; Glötzl – Kammerer, Tyrväinen, Niedenz; Storm, Aubry, Bokk; Kero, MacLeod, Russell; Tuomie, MacInnis, van Calster – Trainer: Kari Jalonen
Eisbären Berlin: Stettmer (ab 34. Spielminute: Hildebrand; Neiße) – J. Müller, Wissmann (C); Mik, Niemeläinen; Kretzschmar, Smith; Nieleck – Tiffels (A), Dea, Ronning; Kirk, Eder, Lancaster; Veilleux (A), Vikingstad, Bergmann; Hördler, Wiederer, Pföderl – Trainer: Serge Aubin

Tore
0:1 – 14:39 – Veilleux (Vikingstad) – EQ
1:1 – 21:57 – Russell (M. Müller, MacLeod) – EQ
2:1 – 2842 – Russell (Sennhenn, Tuomie) – EQ
3:1 – 29:04 – Bokk (Storm, Austin) – EQ
4:1 – 33:53 – Aubry (Bokk, Sennhenn) – EQ
5:1 – 43:34 – MacLeod (Russell, Vittasmäki) – EQ

Strafen Kölner Haie: 10 (2, 2, 6) Minuten – Eisbären Berlin: 33 (0, 2, 31) Minuten
Schiedsrichter Ghislain Hebert, Jackson Kozari (Kai Jürgens, Dominic Kontny)
Zuschauer 18.600

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