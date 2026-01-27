Serge Aubin unzufrieden: „Im Schlussdrittel waren wir zu undiszipliniert“ – Eisbären verlieren in Augsburg mit 1:2

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich im letzten Spiel vor der anstehenden Olympiapause geschlagen geben.

Die Berliner unterlagen am Dienstagabend bei den Augsburger Panthern mit 1:2.

Die Eisbären waren im Startdrittel die tonangebende Mannschaft. Die Gäste verteidigten konsequent und erspielten sich einige gute Abschlussmöglichkeiten. So brachte Ty Ronning (16.) den Hauptstadtclub verdient in Führung. Im Mittelabschnitt kamen dann auch die Fuggerstädter besser in die Partie.

Die erste Phase des zweiten Drittels gehörte den Panthern, Jake Hildebrand im Berliner Tor verhinderte jedoch mehrfach den Augsburger Ausgleich. Nachdem Berlin dann aber auch zu weiteren Möglichkeiten kam, konnte Alexander Blank (37.) für die Gastgeber egalisieren.

Auch im Schlussabschnitt waren die Augsburger dann das spielbestimmende Team. So brachte Kyle Mayhew (50./PP2) die Bayern in doppelter Überzahl erstmals in Front. Kurz nach diesem Treffer überstanden die Berliner noch eine weitere doppelte Unterzahlsituation schadlos. Bedingt durch eine große Strafe spielten die Berliner in der Schlussphase erneut in Unterzahl. So kamen sie nicht mehr zum Ausgleich und es blieb beim 1:2-Endstand aus Sicht der Eisbären.

In den kommenden vier Wochen unterbricht die PENNY DEL den Spielbetrieb für die Olympischen Spiele. In der ersten Partie nach dieser Pause treffen die Berliner am Mittwoch, den 25. Februar auf die Straubing Tigers. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr in der Uber Arena.

Serge Aubin (Cheftrainer Eisbären Berlin): „Ich war mit unserem Startdrittel sehr zufrieden. Wir haben einfach und mit hohem Tempo gespielt. So konnten wir Druck aufbauen. Im Mittelabschnitt haben wir dann kompliziert gespielt und Turnover zugelassen. So wechselte das Momentum auf die Augsburger Seite. Im Schlussdrittel waren wir zu undiszipliniert und wir haben fast ausschließlich in Unterzahl gespielt. So gewinnt man kein Spiel. Die Olympiapause kommt für uns zur richtigen Zeit. Wir müssen wieder zu unserer Identität finden.“

Kai Wissmann (Verteidiger Eisbären Berlin): „Wir haben heute zu viel in Unterzahl gespielt. So ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Im ersten Spielabschnitt haben wir unser Spiel einfach gehalten. Wir haben den Puck tief gebracht und konnten in den Forecheck gehen. Im Mitteldrittel haben wir zu viel versucht, spielerisch durch die neutrale in die offensive Zone zu kommen.“

Endergebnis

Augsburger Panther – Eisbären Berlin 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Aufstellungen

Augsburger Panther: Jones (Garteig) – Button, Schemitsch; Mayhew, Bowey; Farrance, Renner; Pilu – Kunyk, Damiani, Busdeker; Cramarossa, Wohlgemuth, Blank; Elias, Henriquez-Morales, Bast; Wirth, Hanke, Zwickl – Trainer: Bill Peters

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Mik, Wissmann (C); Geibel, Smith; Niemeläinen, Reinke – Tiffels (A), Kirk, Ronning; Noebels, Dea, Pföderl; Bergmann, Eder, Veilleux (A); Hördler, Leden, Lancaster – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 15:05 – Ronning (Tiffels, Kirk) – EQ

1:1 – 36:11 – Blank (Cramarossa) – EQ

2:1 – 49:52 – Mayhew (Busdeker, Schemitsch) – PP2

Strafen Augsburger Panther: 6 (2, 2, 2) Minuten – Eisbären Berlin: 37 (2, 4, 31) Minuten

Schiedsrichter Sean MacFarlane, Zsombor Palkövi (Jonas Reinold, Yannik Koziol)

Zuschauer 6.179

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!