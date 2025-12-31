Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Eisbären Berlin Serge Aubin: „Unsere Führung nach dem Mitteldrittel war unverdient“ – Eisbären verlieren in Bremerhaven mit 4:6
Eisbären BerlinFischtown Pinguins

Serge Aubin: „Unsere Führung nach dem Mitteldrittel war unverdient“ – Eisbären verlieren in Bremerhaven mit 4:6

31. Dezember 20252 Mins read84
Share
Nino Kinder von den Fischtown Pinguins - © Jan-Philipp Burmann / City-Press
Share

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben im letzten Spiel des Kalenderjahres 2025 einen Sieg verpasst.

Die Berliner mussten sich am Dienstagabend bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:6 geschlagen geben. Eric Hördler bestritt sein 150. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga.

Nachdem die Eisbären zunächst etwas mehr vom Spiel hatten, gingen die Bremerhavener durch Alex Friesen (12./PP1) im ersten Powerplay der Partie in Führung. Diesen Vorsprung baute Colt Conrad (16.) im weiteren Spielverlauf für die Gastgeber weiter aus. Liam Kirk (17.) sorgte jedoch wenig später für den Berliner Anschlusstreffer.

Lediglich 37 Sekunden nach Beginn des Mittelabschnitts egalisierte Kirk (21.) die Partie dann mit seinem 20. Saisontreffer. Die Pinguins fanden aber eine schnelle Antwort. Miha Verlic (24.) brachte die Norddeutschen erneut in Front. Bremerhaven hatte in der Folge mehr vom Spiel, jedoch schnürte Kirk (36.) dann mit seinem dritten Tor des Abends den Hattrick und sorgte für den abermaligen Berliner Ausgleich. Lediglich 70 Sekunden später brachte Andy Eder (37.) die Gäste dann erstmals in Führung.

Im Schlussdrittel konnte Ziga Jeglic (45.) dann für die Bremerhavener ausgleichen. In der Folge ließen beide Teams wenig zu. In der Schlussphase erzielte Nico Krämmer (58.) dann den fünften Bremerhavener Treffer des Spiels. Nachdem die Eisbären alles nach vorne warfen und den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahmen, traf Nino Kinder (59./EN) ins leere Berliner Tor zum 4:6-Endstand aus Sicht des Hauptstadtclubs.

Die Eisbären Berlin starten am 2. Januar 2026 ins neue Jahr. Dann sind die Löwen Frankfurt zu Gast in der Uber Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Wir waren heute nicht gut genug. Wir haben über das gesamte Spiel zu viele Zweikämpfe verloren und wenige Spielzüge aufgezogen. Meiner Meinung nach war unsere Führung nach dem Mitteldrittel unverdient. Wir konnten Bremerhavens Einsatzbereitschaft nichts entgegensetzen. Wir müssen besser auftreten. Wir werden uns jetzt sammeln und wieder angreifen. Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.“

Endergebnis
Fischtown Pinguins Bremerhaven – Eisbären Berlin 6:4 (2:1, 1:3, 3:0)
Aufstellungen
Fischtown Pinguins Bremerhaven: Hungerecker (Hudacek) – Byström, Eminger; Abt, Rausch; Hirose, Bruggisser – Verlic, Jeglic, Roßmy; Krämmer, Miele, Conrad; Kinder, Friesen, Wejse; Herrmann, Büsing – Trainer: Alexander Sulzer
Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller (C), Smith; Geibel, Mik; Niemeläinen, Reinke; Panocha – Tiffels (A), Kirk, Pföderl; Noebels, Dea, Veilleux (A); Hördler, Byron, Bergmann; Leden, Eder, Lancaster – Trainer: Serge Aubin

Tore
1:0 – 11:56 – Friesen (Wejse, Jeglic) – PP1
2:0 – 15:53 – Conrad (Miele, Bruggisser) – EQ
2:1 – 16:17 – Kirk (Tiffels) – EQ
2:2 – 20:37 – Kirk (Bergmann, Müller) – EQ
3:2 – 23:34 – Verlic (Byström) – EQ
3:3 – 35:22 – Kirk (Pföderl, Smith) – EQ
3:4 – 36:32 – Eder – EQ
4:4 – 44:25 – Jeglic (Abt, Rausch) – EQ
5:4 – 57:33 – Krämmer (Conrad, Miele) – EQ
6:4 – 58:19 – Kinder – EN

Strafen Fischtown Pinguins Bremerhaven: 5 (0, 5, 0) Minuten – Eisbären Berlin: 9 (2, 7, 0) Minuten
Schiedsrichter Marc Iwert, Christopher Schadewaldt (Dominic Kontny, Maksim Cepik)
Zuschauer 4.767

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

1064
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Nur ein Punkt für die Starbulls Rosenheim im Vorsilvester-Heimspiel gegen Regensburg

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Eisbären BerlinInjury list

Verletztenliste der Eisbären wächst wieder an: Jetzt hat es Manuel Wiederer und Markus Vikingstad erwischt

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin bleiben weiterhin vom Verletzungspech verfolgt. Der...

By30. Dezember 2025
Eisbären BerlinNürnberg Ice Tigers

10. Heimsieg und ein zufriedener Coach Aubin: Eisbären haben gegen Nürnberg „ein fast komplettes Spiel abgeliefert“

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können den zehnten Heimsieg in der...

By28. Dezember 2025
! +Eisbären BerlinGrizzlys Wolfsburg

Meistercoach Aubin: „Müssen uns jetzt sammeln und uns geschlossen als Team aus der aktuellen Situation raus arbeiten“ – Eisbären verlieren gegen Wolfsburg mit 1:2

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich am 32. Spieltag der...

By27. Dezember 2025
! +Eisbären Berlin

Zwei Spiele Sperre für Berlins Jonas Müller

Neuss. (DEL) Jonas Müller von den Eisbären Berlin wurde vom Disziplinarausschuss der...

By24. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten