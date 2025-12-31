Serge Aubin: „Unsere Führung nach dem Mitteldrittel war unverdient“ – Eisbären verlieren in Bremerhaven mit 4:6

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben im letzten Spiel des Kalenderjahres 2025 einen Sieg verpasst.

Die Berliner mussten sich am Dienstagabend bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:6 geschlagen geben. Eric Hördler bestritt sein 150. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga.

Nachdem die Eisbären zunächst etwas mehr vom Spiel hatten, gingen die Bremerhavener durch Alex Friesen (12./PP1) im ersten Powerplay der Partie in Führung. Diesen Vorsprung baute Colt Conrad (16.) im weiteren Spielverlauf für die Gastgeber weiter aus. Liam Kirk (17.) sorgte jedoch wenig später für den Berliner Anschlusstreffer.

Lediglich 37 Sekunden nach Beginn des Mittelabschnitts egalisierte Kirk (21.) die Partie dann mit seinem 20. Saisontreffer. Die Pinguins fanden aber eine schnelle Antwort. Miha Verlic (24.) brachte die Norddeutschen erneut in Front. Bremerhaven hatte in der Folge mehr vom Spiel, jedoch schnürte Kirk (36.) dann mit seinem dritten Tor des Abends den Hattrick und sorgte für den abermaligen Berliner Ausgleich. Lediglich 70 Sekunden später brachte Andy Eder (37.) die Gäste dann erstmals in Führung.

Im Schlussdrittel konnte Ziga Jeglic (45.) dann für die Bremerhavener ausgleichen. In der Folge ließen beide Teams wenig zu. In der Schlussphase erzielte Nico Krämmer (58.) dann den fünften Bremerhavener Treffer des Spiels. Nachdem die Eisbären alles nach vorne warfen und den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahmen, traf Nino Kinder (59./EN) ins leere Berliner Tor zum 4:6-Endstand aus Sicht des Hauptstadtclubs.

Die Eisbären Berlin starten am 2. Januar 2026 ins neue Jahr. Dann sind die Löwen Frankfurt zu Gast in der Uber Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Wir waren heute nicht gut genug. Wir haben über das gesamte Spiel zu viele Zweikämpfe verloren und wenige Spielzüge aufgezogen. Meiner Meinung nach war unsere Führung nach dem Mitteldrittel unverdient. Wir konnten Bremerhavens Einsatzbereitschaft nichts entgegensetzen. Wir müssen besser auftreten. Wir werden uns jetzt sammeln und wieder angreifen. Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.“

Endergebnis

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Eisbären Berlin 6:4 (2:1, 1:3, 3:0)

Aufstellungen

Fischtown Pinguins Bremerhaven: Hungerecker (Hudacek) – Byström, Eminger; Abt, Rausch; Hirose, Bruggisser – Verlic, Jeglic, Roßmy; Krämmer, Miele, Conrad; Kinder, Friesen, Wejse; Herrmann, Büsing – Trainer: Alexander Sulzer

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller (C), Smith; Geibel, Mik; Niemeläinen, Reinke; Panocha – Tiffels (A), Kirk, Pföderl; Noebels, Dea, Veilleux (A); Hördler, Byron, Bergmann; Leden, Eder, Lancaster – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 11:56 – Friesen (Wejse, Jeglic) – PP1

2:0 – 15:53 – Conrad (Miele, Bruggisser) – EQ

2:1 – 16:17 – Kirk (Tiffels) – EQ

2:2 – 20:37 – Kirk (Bergmann, Müller) – EQ

3:2 – 23:34 – Verlic (Byström) – EQ

3:3 – 35:22 – Kirk (Pföderl, Smith) – EQ

3:4 – 36:32 – Eder – EQ

4:4 – 44:25 – Jeglic (Abt, Rausch) – EQ

5:4 – 57:33 – Krämmer (Conrad, Miele) – EQ

6:4 – 58:19 – Kinder – EN

Strafen Fischtown Pinguins Bremerhaven: 5 (0, 5, 0) Minuten – Eisbären Berlin: 9 (2, 7, 0) Minuten

Schiedsrichter Marc Iwert, Christopher Schadewaldt (Dominic Kontny, Maksim Cepik)

Zuschauer 4.767

