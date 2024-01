Serge Aubin: „Straubing hat uns niedergekÃ¤mpft“ – EisbÃ¤ren unterliegen in Straubing

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen am 37. Spieltag der PENNY DEL eine Niederlage hinnehmen. Die Eisbären unterlagen am Freitagabend bei...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen am 37. Spieltag der PENNY DEL eine Niederlage hinnehmen.

Die Eisbären unterlagen am Freitagabend bei den Straubing Tigers mit 2:6. Berlins Nachwuchsverteidiger Rio Kaiser gab sein Debüt in der Deutschen Eishockey Liga.

Beide Teams schenkten sich von Beginn an nichts und es entwickelte sich eine intensive Partie mit guten Abschlussmöglichkeiten auf beiden Seiten. Michael Clarke (10.) erzielte dann für die Gastgeber den ersten Treffer des Spiels. Manuel Wiederer (10.) egalisierte aber postwendend für den Hauptstadtclub. In der Folge überstanden die Berliner eine fünfminütige Unterzahl schadlos. Acht Sekunden vor Ende des ersten Spielabschnitts sorgte Ty Ronning (20./PS) dann per Penalty für die Führung der Eisbären. Auch im Mitteldrittel blieb die Intensität hoch und Straubings Marcel Brandt (24., 29./PP1) drehte die Partie zugunsten der Niederbayern. Im Schlussabschnitt sorgten Michael Connolly (44.), Justin Scott (48., SH1) und erneut Michael Clarke (50.) für den Endstand.

Die Eisbären Berlin sind bereits am Sonntag, den 14. Januar wieder im Einsatz. Dann ist der Hauptstadtclub zu Gast beim EHC Red Bull München. Spielbeginn ist um 16:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich bin natürlich enttäuscht. Mir hat unser Spiel heute überhaupt nicht gefallen. Straubing hat uns niedergekämpft. Wir haben nicht gespielt, wenn die Möglichkeiten dazu gegeben waren. Das ist nicht der Standard, den wir uns in Berlin vorstellen. Das werden wir ausbessern.“

Kai Wissmann (Verteidiger Eisbären Berlin): „Das Startdrittel war noch in Ordnung. Da war es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Wir haben die fünfminütige Unterzahl gut überstanden und konnten in Führung gehen. Ab dem Mittelabschnitt waren wir dann aber zu weit voneinander entfernt, haben uns nicht gut genug unterstützt und die Zweikämpfe verloren. Keiner von uns hat eine gute Leistung abgeliefert. Das haben wir aber angesprochen. Wenn wir die Kleinigkeiten wieder richtig machen, werden wir auf die Siegerstraße zurückkehren.“

Endergebnis

Straubing Tigers – Eisbären Berlin 6:2 (1:2, 2:0, 3:0)

Aufstellungen

Straubing Tigers: Bugl (Dietl) – Braun, Samuelsson; Mattinen, Brandt; Daschner, Zimmermann; Klein – Sheehy, Samanski, Connolly; Clarke, Brunnhuber, Schönberger; Bradley, Zengerle, Tuomie; Lipon, Scott, Fonstad – Trainer: Tom Pokel

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Geibel, Ellis (A); Müller, Wissmann (C); Melchiori, Finkelstein; Kaiser – Tiffels, Boychuk, Pföderl; Noebels (A), Wiederer, Ronning; Veilleux, Cormier, Eder; Heim, Hördler, Mik – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 09:39 – Clarke (Schönberger, Zengerle) – EQ

1:1 – 09:54 – Wiederer (Ronning, Müller) – EQ

1:2 – 19:52 – Ronning – PS

2:2 – 23:29 – Brandt (Connolly, Samanski) – EQ

3:2 – 28:23 – Brandt (Zengerle, Samanski) – PP1

4:2 – 43:41 – Connolly (Samanski, Braun) – EQ

5:2 – 47:32 – Scott (Braun) – SH1

6:2 – 49:11 – Clarke (Schönberger, Brandt) – EQ

Strafen Straubing Tigers: 12 (0, 0, 12) Minuten – Eisbären Berlin: 27 (25, 2, 0) Minuten

Schiedsrichter Marian Rohatsch, Lasse Kopitz (Yannik Koziol, Magnus Wölzmüller)

Zuschauer 5.635