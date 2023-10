Serge Aubin: „Mir hat unser Spiel heute gefallen“ – EisbÃ¤ren zeigen Meister MÃ¼nchen beim 6:2 Sieg die Grenzen auf

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären / PM Red Bulls) Die Eisbären Berlin können in der PENNY DEL einen weiteren Sieg verzeichnen. Die Eisbären setzten...

Artikel anhören Artikel anhören

Berlin. (PM Eisbären / PM Red Bulls) Die Eisbären Berlin können in der PENNY DEL einen weiteren Sieg verzeichnen.

Die Eisbären setzten sich am Sonntagnachmittag in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena gegen den EHC Red Bull München mit 6:2 durch und bleiben Tabellenführer. Die Berliner spielten auch diese Partie wieder in pinken Sondertrikots, um mehr Aufmerksamkeit für den Kampf gegen die Krankheit Krebs zu erzeugen.

Eisbären bezwingen München mit 6:2

Im ersten Spielabschnitt brachten Yannick Veilleux (10.) und Zach Boychuk (19.) die Gastgeber in Führung. Austin Ortega (23./PP2) gelang zu Beginn des Mitteldrittels in doppelter Überzahl Münchens Anschlusstreffer. Aber Marcel Noebels (24./4-4) sowie erneut Veilleux (30.) erhöhten noch vor der zweiten Spielunterbrechung auf 4:1 für die Berliner. Im Schlussabschnitt bauten Blaine Byron (53.) sowie abermals Boychuk (56./PP1) im Powerplay den Eisbären-Vorsprung weiter aus. Markus Eisenschmid (57.) gelang noch der zweite Treffer für die Gäste. Es blieb jedoch beim 6:2-Heimsieg des Hauptstadtclubs.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Spiel am Freitag, den 20. Oktober. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei den Löwen Frankfurt. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Wir freuen uns über den Sieg. Mir hat unser Spiel heute gefallen. Wir haben von Beginn an einfach, stark und temporeich gespielt. So konnten wir uns eine Führung herausspielen. Im Mitteldrittel haben wir zunächst einige Turnover zugelassen und auch eine Strafe für zu viele Spieler auf dem Eis bekommen. Das hat mir nicht gefallen. Im Großen und Ganzen war es aber eine großartige Leistung meines Teams gegen eine gute Münchener Mannschaft.“

Zach Boychuk (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir haben einen guten Start erwischt. Es war wichtig, in Führung gegangen zu sein. Wir haben dann nicht nachgelassen, weiter druckvoll gespielt und unser Spiel einfach gehalten. Wir spielen aktuell sehr gutes Hockey. Jake Hildebrand hat wieder einmal stark gehalten.“

Patrick Hager (Stürmer München): „Die Eisbären waren als Mannschaft heute kompakter als wir. Wir finden momentan die Balance nicht und sind deswegen nicht im oberen Feld zu finden. Es liegt aber noch genug Saison vor uns. In ein paar Wochen sieht die Situation hoffentlich schon wieder ganz anders aus. Wir werden Gas geben.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – EHC Red Bull München 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Melchiori, Finkelstein; Müller, Wissmann (C); Geibel, Ellis (A); Mik – Noebels (A), Boychuk, Pföderl; Tiffels, Byron, Ronning; Veilleux, Cormier, Heim; Bartuli, Wiederer, T. Eder – Trainer: Serge Aubin

EHC Red Bull München: Niederberger (Allavena) – Daubner, Blum; Abeltshauser, Bittner; Almquist, McKiernan; MacWilliam – Krämmer, A. Eder, Ortega; Varejcka, Street, Parkes; DeSousa, Hager, Kastner; Oswald, Heigl, Eisenschmid – Trainer: Toni Söderholm

Tore

1:0 – 09:54 – Veilleux (Cormier, Melchiori) – EQ

2:0 – 18:06 – Boychuk (Pföderl, Noebels) – EQ

2:1 – 22:35 – Ortega (Blum, DeSousa) – PP2

3:1 – 23:44 – Noebels – 4-4

4:1 – 29:24 – Veilleux (T. Eder, Cormier) – EQ

5:1 – 52:24 – Byron (Tiffels, Finkelstein) – EQ

6:1 – 55:16 – Boychuk (Finkelstein, Noebels) – PP1

6:2 – 56:38 – Eisenschmid (Almquist, Parkes) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 10 (2, 4, 4) Minuten – EHC Red Bull München: 10 (0, 4, 6) Minuten

Schiedsrichter Sean MacFarlane, Lasse Kopitz (Nikolaj Ponomarjow, Tobias Treitl)

Zuschauer 14.200

5534 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten