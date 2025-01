Serge Aubin: „Mir hat unser heutiges Spiel gefallen“ – Eisbären gewinnen gegen Straubing mit 6:2

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben am 37. Spieltag der PENNY DEL einen weiteren Heimsieg eingefahren.

Die Berliner setzten sich am Freitagabend in der ausverkauften Uber Arena mit 6:2 gegen die Straubing Tigers durch. Neuzugang Norwin Panocha gab sein Saisondebüt für die Eisbären.

Im ausgeglichenen Startdrittel kamen beide Teams zu einigen guten Möglichkeiten. Leo Pföderl (12.) erzielte dann im Powerplay die Führung der Gastgeber. In der Folge konnte Elis Hede (14.) jedoch für die Niederbayern ausgleichen. Zu Beginn des Mittelabschnitts brachte Korbinian Geibel (23.) die Berliner wieder in Front. Die Eisbären blieben dann spielbestimmend und erhöhten durch einen Doppelpack von Gabriel Fontaine (33./PS, 37.) auf 4:1. Nachdem Justin Scott (50.) im Schlussdrittel zunächst für Straubing verkürzte, stellte Ty Ronning (53.) den alten Drei-Tore-Vorsprung der Berliner wieder her. Olivier Galipeau (60.) traf dann noch in der letzten Spielminute zum 6:2-Endstand.

Die Eisbären Berlin sind bereits am Sonntag, den 19. Januar wieder im Einsatz. Dann sind die Fischtown Pinguins Bremerhaven zu Gast in der Uber Arena. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Mir hat unser heutiges Spiel gefallen. Wir haben eine gute Partie abgeliefert und sind in allen Zonen als Einheit aufgetreten. Wir konnten bereits einige Dinge, an denen wir die Woche gearbeitet hatten, umsetzen. Vor allem hat mir die Umsetzung im Break-Out gefallen. Unser Stellungsspiel war gut, wir sind gefasst geblieben und konnten unsere Chancen nutzen. Norwin Panocha hat eine gute Leistung gezeigt. Wir freuen uns, ihn in unserer Mannschaft zu haben.“

Norwin Panocha (Verteidiger Eisbären Berlin): „Es ist toll wieder in Berlin zu sein. Es ist ein schönes Gefühl, in der vollen Uber Arena zu spielen. Die Umstellung auf die größere Eisfläche ist natürlich noch vorhanden. Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht und die Vorgaben vom Trainer umgesetzt. Wir haben unser System durchgesetzt und jeder hat seine Aufgaben erfüllt. So konnten wir zeigen, dass wir zu den Topteams der Liga gehören. Ich bin mit meiner eigenen Leistung zufrieden. Ich habe versucht, mein Spiel einfach zu halten und die Vorgaben umzusetzen.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Straubing Tigers 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Vieillard) – Müller, Wissmann (C); Niemeläinen, Mik; Geibel, Galipeau; Panocha – Tiffels, Kirk, Wiederer; Noebels (A), Byron, Hördler; Schäfer, Fontaine, Veilleux; Ronning, Boychuk (A), Pföderl – Trainer: Serge Aubin

Straubing Tigers: McIntyre (Bugl) – Braun, Brandt; Daschner, Zimmermann; Nogier, Klein; Samuelsson – Lipon, Samanski, Connolly; Clarke, Brunnhuber, McKenzie; St. Denis, Leonhardt, Leier; Fleischer, Scott, Hede – Trainer: Tom Pokel

Tore

1:0 – 11:21 – Pföderl (Ronning, Wissmann) – PP1

1:1 – 13:16 – Hede (Scott, Braun) – EQ

2:1 – 22:41 – Geibel (Hördler, Galipeau) – EQ

3:1 – 32:49 – Fontaine – PS

4:1 – 36:51 – Fontaine (Mik) – EQ

4:2 – 49:57 – Scott (Fleischer, Braun) – EQ

5:2 – 52:43 – Ronning (Boychuk) – EQ

6:2 – 59:07 – Galipeau (Noebels, Byron) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 6 (2, 2, 2) Minuten – Straubing Tigers: 6 (4, 2, 0) Minuten

Schiedsrichter Martin Frano, Lukas Voit (Maksim Cepik, Tobias Treitl)

Zuschauer 14.200

