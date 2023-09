Serge Aubin: „Jake Hildebrand war heute unser stÃ¤rkster Spieler“ – EisbÃ¤ren Berlin verlieren zweites Testspiel in Tschechien

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären) Auch den zweiten Auftritt im Rahmen ihrer Tschechien-Reise können die Eisbären nicht erfolgreich gestalten. Gegen HC Mountfield Hradec Kralove...

Berlin. (PM Eisbären) Auch den zweiten Auftritt im Rahmen ihrer Tschechien-Reise können die Eisbären nicht erfolgreich gestalten.

Gegen HC Mountfield Hradec Kralove verloren die Berliner am Freitagabend mit 1:4.

Von Beginn des ersten Drittels an sahen die 2.111 Zuschauer in der CPP Arena ein spannendes und hart umkämpftes Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. Durch einen starken Auftritt beider Torhüter ging es torlos in die Kabine. Im zweiten Durchgang konnte erneut Jake Hildebrand zahlreiche Chancen der Tschechen zunichtemachen. Jedoch gelang Mountfield HK in der 32. Spielminute durch Petr Kalina (32./EQ) der Führungstreffer. Anschließend erhöhte Mateje Chalupa (38./PP1) in Überzahl vor dem Ertönen der Drittelsirene auf 2:0. Der dritte Spielabschnitt begann schließlich mit zwei Powerplay-Treffern der Tschechen, die ihre Führung dank David Stastny (42./PP1) auf 3:0 sowie durch Ales Jergl auf 4:0 (45./PP1) ausbauten. Ty Ronning (57./PP1) gelang abschließend der einzige Treffer des Abends für die Eisbären, welcher gleichzeitig auch den Endstand markierte.

Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Eisbären Berlin bereits am Sonntag, den 3. September. Dann führt sie ihr Weg nach Wolfsburg. Mit den Grizzlys trifft der Hauptstadtclub zum ersten Mal innerhalb dieser Vorbereitung auf einen direkten PENNY-DEL-Konkurrenten. Spielbeginn in der Eisarena Wolfsburg ist um 14:00 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Es war ein Spiel, in dem wir eindeutig zu viele Strafen bekommen haben. Dadurch konnten wir nicht in unseren Rhythmus finden. Jake Hildebrand hat uns lange im Spiel gehalten. Er war heute unser stärkster Spieler. Im nächsten Spiel müssen wir uns von der Strafbank fernhalten und wieder einen Sieg einfahren.“

Kai Wissmann (Verteidiger Eisbären Berlin): „Wir sind gut ins Spiel gestartet, jedoch sind wir im weiteren Spielverlauf leider davon abgekommen und haben auch die Zweikämpfe zu einfach verloren. Jake Hildebrand hat ein großartiges Spiel gemacht und wir müssen ihn in Zukunft besser unterstützen. Bei unseren beiden letzten Auftritten war unsere Leistung einfach nicht gut genug. Das müssen wir so schnell wie möglich ändern.“

Endergebnis

Mountfield HK – Eisbären Berlin 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Aufstellungen

Mountfield HK: Bartosak (Kiviaho) – Kalina, Blain (A); Pavlik, Pavelka; Marcel, Freibergs; Gaspar – Pavlik, Zachar, Eberle (A); Okuliar, Tamasi, Jergl (A); Perret, Lalancette, Stastny; Chalupa, Pilar, Smolenak – Trainer: Tomas Martinec

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Wissmann (C); Melchiori, Finkelstein; Geibel, Ellis (A); Bettahar, Nowak – Noebels (A), Boychuk, Ronning; Tiffels, Eder, Pföderl; Bartuli, Cormier, Bergmann; Veilleux, Wiederer, Mik – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 31:59 – Kalina (Pavlik, Pilar) – EQ

2:0 – 37:30 – Chalupa (Jergl) – PP1

3:0 – 41:42 – Stastny (Lalancette, Tamasi) – PP1

4:0 – 44:22 – Jergl (Chalupa, Okuliar) – PP1

4:1 – 56:44 – Ronning (Eder) – PP1

Strafen Mountfield HK: 20 (2, 6, 12) Minuten – Eisbären Berlin: 51 (6, 10, 35) Minuten

Schiedsrichter Ludek Pilny, Petr Ulehla (Petr Mastalir, Ales Roischel)

Zuschauer 2.111

