Serge Aubin: „Im Schlussdrittel lag das Momentum auf der Seite der Lakers“ – Eisbären verlieren CHL-Auftakt bei den Växjö Lakers mit 1:3

Växjö. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich im ersten Vorrundenspiel der Champions Hockey League geschlagen geben. Die Berliner unterlagen am Donnerstagabend beim vierfachen...

Växjö. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich im ersten Vorrundenspiel der Champions Hockey League geschlagen geben.

Die Berliner unterlagen am Donnerstagabend beim vierfachen schwedischen Meister Växjö Lakers knapp mit 1:3.

Die Gastgeber starteten zunächst druckvoll und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Jake Hildebrand im Berliner Tor war aber zur Stelle. Im Laufe der Partie kamen dann aber auch die Eisbären besser ins Spiel und kamen ebenfalls zu Abschlussmöglichkeiten. So war es Gabriel Fontaine (7.), der den Hauptstadtclub in Führung brachte. Im weiteren Spielverlauf ging es hin und her, im Startdrittel fiel aber kein weiterer Treffer.

Im mittleren Spielabschnitt drehten die Schweden die Partie dann innerhalb einer Überzahlsituation. Hugo Gustafsson (23./PP1) und Emil Sylvegard (23./PP1) waren für Växjö erfolgreich. Dies war möglich, da in der CHL eine Zwei-Minuten-Strafe nicht aufgehoben wird, wenn die Mannschaft im Powerplay ein Tor erzielt.

Kurz nach Beginn des Schlussdrittels baute Dennis Rasmussen (41.) den Vorsprung der Lakers weiter aus. Die Eisbären versuchten im weiteren Verlauf alles, der Anschlusstreffer gelang jedoch nicht mehr. So blieb es beim 3:1 für die Växjö Lakers.

Bereits am Samstag, den 7. September sind die Eisbären Berlin wieder in Europas Eishockey-Königsklasse gefordert. Am zweiten Spieltag der CHL-Vorrunde gastiert der Hauptstadtclub beim polnischen Meister Unia Oswiecim. Spielbeginn ist um 17:30 Uhr.

Stimmen und Statistik

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Mit dem Ergebnis bin ich natürlich nicht zufrieden. Unser Start in die Partie hat mir gefallen. Das Startdrittel war sehr eng. Im mittleren Spielabschnitt waren die Special Teams dann ein großer Faktor. Växjö konnte zwei Powerplay-Treffer erzielen. Wir hatten einige gute Momente in eigener Überzahl, aus denen wir jedoch kein Kapital schlagen konnten. Im Schlussdrittel lag das Momentum dann auf der Seite der Lakers. Wir müssen uns jetzt sammeln und bereit fürs nächste Spiel am Samstag sein.“

Marcel Noebels (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir hatten einen guten Start. Es war ein offener Schlagabtausch. Dann ist uns leider der ein oder andere Fehler unterlaufen, der uns um den Lohn gebracht hat. Dann sind wir dem Spiel hinterhergelaufen. Im Schlussdrittel haben wir leider früh den unglücklichen Gegentreffer zum 1:3 bekommen. Dann mussten wir mehr riskieren und waren am Anschluss dran. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, aber in den entscheidenden Momenten zu viele Zweikämpfe verloren.“

Endergebnis

Växjö Lakers – Eisbären Berlin 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Aufstellungen

Växjö Lakers: Ahman (Larmi) – Martinsson, Granberg; Cooper, Persson (C); Lowe, Giuttari; Rosen, Svensson – Eriksson, Strandberg, Robert; Stjernborg, Rasmussen (A), Blichfeld; Nilsson, McLaughlin, Agren; Gustafsson, Lundberg (A), Sylvegard – Trainer: Jörgen Jönsson

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Wissmann (C); Galipeau, Reinke; Mik, Kaiser; Leden – Kirk, Byron, Ronning; Noebels (A), Boychuk (A), Pföderl; Tiffels, Wiederer, Bergmann; Hördler, Fontaine, Veilleux – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 06:57 – Fontaine (Hördler, Wissmann) – EQ

1:1 – 22:22 – Eriksson (Rasmussen, Robert) – PP1

2:1 – 23:30 – Sylvegard (Agren, Strandberg) – PP1

3:1 – 40:51 – Rasmussen (Blichfeld, Stjernborg) – EQ

Strafen Växjö Lakers: 4 (0, 4, 0) Minuten – Eisbären Berlin: 8 (0, 6, 2) Minuten

Schiedsrichter Mikael Holm, Andreas Harnebring (Ludvig Lundgren, Mathias Naperotti)

Zuschauer 3.854