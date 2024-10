Serge Aubin: „Ich habe heute zwei verschiedene Spiele gesehen“ – EisbÃ¤ren bauen Siegesserie aus

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihre Siegesserie in der PENNY DEL auf sechs Erfolge am Stück ausgebaut. Die Berliner gewannen den DEL-Klassiker...

Die Berliner gewannen den DEL-Klassiker gegen die Adler Mannheim am Freitagabend mit 4:3 nach Verlängerung. Durch diesen Erfolg übernahm der Hauptstadtclub die Tabellenführung. Verteidiger Markus Niemeläinen gab sein Comeback nach Verletzungspause.

Es entwickelte sich ein schnelles und intensives Startdrittel, in dem Jyrki Jokipakka (10.) die Gäste in Führung brachte. Die Eisbären drehten die Partie aber in der Folge innerhalb von 29 Sekunden durch Ty Ronning (12./PP2) in doppelter Überzahl und Frederik Tiffels (13./PP1) im Powerplay. Daniel Fischbuch (15.) und Nick Cicek (19.) sorgten jedoch noch im ersten Spielabschnitt für die erneute Mannheimer Führung. Die Adler waren im Mittelabschnitt zunächst die bessere Mannschaft, die Gastgeber kamen im weiteren Spielverlauf aber auch wieder besser ins Spiel. Es fiel jedoch zunächst kein weiterer Treffer. Im Schlussdrittel waren die Eisbären die tonangebende Mannschaft und drängten auf den Ausgleich. Dieser gelang Tiffels (54.), sodass es in die Verlängerung ging. In der Overtime erzielte Manuel Wiederer (63.) dann den entscheidenden Treffer für Berlin.

Am Sonntag, den 20. Oktober sind die Eisbären Berlin wieder im Einsatz. Am elften DEL-Spieltag gastiert der Hauptstadtclub bei den Grizzlys Wolfsburg. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Serge Aubin, Cheftrainer „Partien gegen Mannheim sind immer hart umkämpft. Ich habe heute zwei verschiedene Spiele gesehen. In der ersten Hälfte der Partie hat Mannheim uns vor große Probleme gestellt. Im zweiten Teil des Spiels waren wir dann besser. Wir haben unser Spiel einfach gehalten und Eisbären-Hockey gespielt. Im Schlussdrittel haben wir dann alles nach vorne geworfen und konnten ausgleichen. In der Verlängerung kann es dann immer in beide Richtungen gehen. Durch einen einfachen Spielzug kamen wir zum Siegtreffer und somit zum Extrapunkt. Ich bin stolz auf meine Spieler, dass sie nicht aufgegeben haben.“

Manuel Wiederer, Siegtorschütze „Es war ein hartes Stück Arbeit. Zwei gute Mannschaften sind heute aufeinandergetroffen. Zu Spielbeginn war die Partie noch etwas zerfahren mit Fehlern auf beiden Seiten. Wir konnten uns aber zurückkämpfen und ausgleichen. Ein Sieg in der Verlängerung ist dann natürlich gut fürs Selbstbewusstsein. Großes Lob an meine Mitspieler für die Vorarbeit bei meinem Siegtreffer.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 4:3 n. V. (2:3, 0:0, 1:0, 1:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Vieillard) – Niemeläinen, Mik; Müller, Wissmann (C); Geibel, Galipeau; Schäfer – Tiffels, Fontaine, Bergmann; Ronning, Boychuk (A), Pföderl; Noebels (A), Byron, Kirk; Hördler; Wiederer, Veilleux – Trainer: Serge Aubin

Adler Mannheim: Tiefensee (Willerscheid) – Cicek, Gawanke; Kälble, Fohrler; Jokipakka, Gilmour; Pilu – Hännikäinen, Michaelis, Plachta; Kühnhackl, Loibl, Reichel; Bennett, Esposito, Fischbuch; Heim, Szwarz, Proske – Trainer: Dallas Eakins

Tore

0:1 – 09:43 – Jokipakka – EQ

1:1 – 11:41 – Ronning (Noebels, Kirk) – PP2

2:1 – 12:10 – Tiffels (Byron, Müller), PP1

2:2 – 14:12 – Fischbuch (Jokipakka) – EQ

2:3 – 18:59 – Cicek (Gawanke, Szwarz) – EQ

3:3 – 53:04 – Tiffels (Veilleux, Fontaine) – EQ

4:3 – 62:34 – Wiederer (Ronning, Wissmann) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 4 (0, 2, 2, 0) Minuten – Adler Mannheim: 8 (4, 0, 4, 0) Minuten

Schiedsrichter Roman Gofman, André Schrader (Tobias Treitl, Marcus Höfer)