Serge Aubin: „Es war kein guter Tag und eine ernüchternde Lektion“ – Eisbären unterliegen beim HC Motor České Budějovice mit 0:5

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen die erste und einzige Niederlage in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 hinnehmen. Im letzten Testspiel vor...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen die erste und einzige Niederlage in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 hinnehmen.

Im letzten Testspiel vor dem Start in die neue Spielzeit der Champions Hockey League trafen die Berliner am Samstag in Budweis auf den gastgebenden HC Motor České Budějovice. Die Eisbären mussten sich dem Team aus der tschechischen Extraliga mit 0:5 geschlagen geben.

Die Berliner erwischten keinen guten Start. Die Gastgeber fanden besser ins Spiel und gingen in Überzahl durch Will Reilly (4./PP1) in Führung. Šimon Kubíček (9.) legte nach und erhöhte den Spielstand auf 2:0 aus Sicht der Gastgeber. Bis zum Ende des ersten Drittels konnte keine der Mannschaften weitere Möglichkeiten verwerten. Im Mittelabschnitt erarbeiteten sich die Eisbären immer mehr Chancen, konnten diese aber nicht nutzen. Nach einer großen Strafe für Lean Bergmann spielte das Team von Cheftrainer Serge Aubin fünf Minuten in Unterzahl. Dies nutzte die Tschechen erneut. Jan Ordoš (40./PP1) baute die Führung 19 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels weiter aus. Im letzten Spielabschnitt bot sich ein ähnliches Bild. Beide Teams erarbeiteten sich immer wieder Chancen. Nachdem Jonas Stettmer die Berliner in mehreren Situationen im Spiel hielt, musste er sich Milan Gulaš (51.) und kurz darauf auch Ondrej Kovařčík (55.) geschlagen geben. Die beiden Stürmer erzielten die letzten beiden Treffer des Extraligisten und sorgten für den Endstand.

In der kommenden Woche stehen für die Eisbären die ersten Pflichtspiele auf dem Programm. Am Donnerstag, den 5. September startet die Vorrunde der CHL. Die Berliner treten zunächst in Schweden gegen die Växjö Lakers an. Die Partie beginnt um 19:00 Uhr. Bereits am Samstag, den 7. September folgt um 17:30 Uhr die Partie beim polnischen Meister Unia Oświęcim.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Es war kein guter Tag und eine ernüchternde Lektion. Unsere Einsatzbereitschaft war nicht vorhanden und wir haben die Zweikämpfe verloren. Dafür gibt es keine Ausreden, wir haben unter unserem Niveau gespielt. Wir werden die Partie aufarbeiten und daraus lernen. Wir blicken bereits voraus und freuen uns auf den Start der Champions Hockey League nächste Woche. Ich habe trotzdem viel Positives in unserer Saisonvorbereitung gesehen.“

Gabriel Fontaine (Stürmer Eisbären Berlin): „Wie gestern gegen Oulu hatten wir wieder einen schlechten Start ins Spiel. Wir müssen mit mehr Selbstbewusstsein beginnen. So stand es nach dem Startdrittel bereits 0:2 und wir sind dem Spiel dann hinterhergelaufen. Es darf aber keine Ausrede sein, dass Budweis gestern spielfrei hatte. Vor uns liegt nun der wichtige Start in die Champions Hockey League. Wir werden die Spiele im Video analysieren, uns sammeln und an den Dingen arbeiten, die wir verbessern können.“

Endergebnis

HC Motor České Budějovice – Eisbären Berlin 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Aufstellungen

HC Motor České Budějovice: Strmeň (Klouček) – Doudera, Reilly; Pýcha, Vráblík; Kachyňa, Kubíček; Piegl – Beránek, Přikryl, Gulaš; Kovařčík, Pech, Kubík; Ordoš, Koláček, Kašlík; Olesen, Toman, Chlubna – Trainer: Ladislav Čihák

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Müller, Wissmann (C); Galipeau, Reinke; Mik, Nowak; Kaiser, Nowak – Noebels (A), Boychuk (A), Pföderl; Hördler, Byron, Ronning; Tiffels, Fontaine, Bergmann; Schäfer, Wiederer, Veilleux; Leden– Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 03:19 – Reilly (Gulaš, Kovařčík ) – PP1

2:0 – 08:49 – (Kubíček) – EQ

3:0 – 39:41 – Ordoš (Olesen, Pycha) – PP1

4:0 – 50:41 – Gulaš – EQ

5:0 – 54:54 – Kovařčík – EQ

Strafen

HC Motor České Budějovice: 8 (2, 2, 4) Minuten – Eisbären Berlin: 39 (6, 27, 6) Minuten

Schiedsrichter

Jakub Šindel, Denis Turhobr (Tomáš Brejcha, Petr Šimánek)

Zuschauer

2780