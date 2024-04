Serge Aubin: „Einsatzbereitschaft hat mir heute gefallen“ – EisbÃ¤ren gleichen Finalserie aus

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben in der Playoff-Finalserie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven ausgeglichen. Die Berliner setzten sich am Freitagabend in der...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben in der Playoff-Finalserie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven ausgeglichen.

Die Berliner setzten sich am Freitagabend in der ausverkauften Uber Arena mit 5:3 durch. Somit steht es nach zwei Spielen in der Best-of-Seven-Serie um die Deutsche Meisterschaft 1:1.

Es entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor Ende des Startdrittels traf Leo Pföderl (19./PP1) dann in Überzahl zur Berliner Führung. Im Mittelabschnitt wurde es daraufhin ein offener Schlagabtausch. Zunächst hatten die Eisbären mehr vom Spiel und erhöhten bei angezeigter Strafe durch Blaine Byron (25./6-5) auf 2:0. Bremerhaven schaffte in der Folge jedoch durch Jan Urbas (29.) den Anschluss. Abermals Pföderl (30.) stellte wenig später aber den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Im weiteren Spielverlauf egalisierten die Gäste durch Urbas (32./PP1) im Powerplay und Ziga Jeglic (35.) die Partie. Bevor es aber in die zweite Pause ging sorgte Jonas Müller (39.) für die 4:3-Führung des Hauptstadtclubs. Im Schlussdrittel traf dann erneut Müller (47.) zum 5:3-Endstand.

Partie drei dieser Finalserie findet am Sonntag, den 21. April um 15:30 Uhr in Bremerhaven statt.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Unsere Einsatzbereitschaft hat mir heute gefallen. Meine Spieler haben über das gesamte Spiel hart gekämpft. Mir hat gefallen, dass wir auch nach Bremerhavens Ausgleich weiter druckvoll gespielt haben und direkt erneut in Führung gehen konnten. Im Schlussdrittel konnten wir dann den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellen und sind in der Folge weiter kompakt aufgetreten. Ich freue mich über den Sieg. Diesen haben wir aber bereits abgehakt und bereiten uns auf Spiel drei am Sonntag vor.“

Jonas Müller (Verteidiger Eisbären Berlin): „Wir können mit dem heutigen Spiel zufrieden sein. Im Mitteldrittel haben wir aber teilweise etwas nachgelassen und dann auch die Gegentreffer bekommen. Da haben wir Bremerhaven zu einfach zum Schuss kommen lassen. Wir haben uns aber gut zurückgekämpft, im Schlussabschnitt noch einmal Vollgas gegeben und viele Pucks aufs Tor gebracht. Daran müssen wir anknüpfen. Ich freue mich über meine Treffer. Es ist aber egal, wer die Tore schießt. Hauptsache, wir haben gewonnen.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Fischtown Pinguins Bremerhaven 5:3 (1:0, 3:3, 1:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer; Quapp) – Müller, Wissmann (C); Melchiori, Schemitsch; Geibel, Ellis (A); Hördler – Noebels (A), Boychuk, Pföderl; Tiffels, Byron, Eder; Bergmann, Wiederer, Ronning; Heim, Cormier, Veilleux – Trainer: Serge Aubin

Fischtown Pinguins Bremerhaven: Gudlevskis (Franzreb; Graf) – Gregorc, Eminger; Kälble, Bruggisser; Appendino, Jensen; Rosa-Preto – Urbas, Jeglic, Verlic; Mauermann, Vikingstad, Conrad; Uher, Friesen, Scheel; Büsing, Wejse, Kinder – Trainer: Thomas Popiesch

Tore

1:0 – 18:27 – Pföderl (Wissmann, Noebels) – PP1

2:0 – 24:17 – Byron (Noebels, Pföderl) – 6-5

2:1 – 28:39 – Urbas (Verlic, Jeglic) – EQ

3:1 – 29:59 – Pföderl (Boychuk, Noebels) – EQ

3:2 – 31:58 – Urbas (Jensen, Jeglic) – PP1

3:3 – 34:54 – Jeglic (Jensen, Verlic) – EQ

4:3 – 38:07 – Müller (Byron, Tiffels) – EQ

5:3 – 46:55 – Müller (Ellis, Tiffels) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 10 (2, 8, 0) Minuten – Fischtown Pinguins Bremerhaven: 6 (2, 4, 0) Minuten

Schiedsrichter Reid Anderson, Andre Schrader (Marius Wölzmüller, Andreas Hofer)

Zuschauer 14.200