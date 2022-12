Serge Aubin: „Die Bereitschaft des Teams zu kÃ¤mpfen war heute sichtbar“ – EisbÃ¤ren holen zwei ZÃ¤hler gegen Fischtown

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin konnten das zweite Duell gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven in der aktuellen Spielzeit für sich entscheiden. Die Eisbären...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin konnten das zweite Duell gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven in der aktuellen Spielzeit für sich entscheiden.

Die Eisbären setzten sich am 28. Spieltag der PENNY DEL gegen die Gäste aus Bremerhaven mit 3:2 nach Verlängerung durch. Der Hauptstadtclub belohnte sich nach einer starken Leistung am Freitagabend vor 9.197 Zuschauern in der heimischen Mercedes-Benz Arena am Ende mit zwei Punkten.

Von Beginn an übten die Eisbären Berlin Druck auf das gegnerische Tor aus und erspielten sich so zahlreiche Chancen. Den ersten Treffer konnte dann Giovanni Fiore (19., PP1) kurz vor Ende des ersten Drittels in Überzahl für die Berliner verbuchen.

Es folgten zwei hart umkämpfte Drittel, in denen die Eisbären ihre Führung zunächst durch Morgan Ellis ausbauen konnten. Jedoch mussten die Heimherren anschließend zwei Gegentore durch Skyler McKenzie (30.) und Alexander Friesen (46., SH1) zum Ausgleich hinnehmen. Erst in der darauffolgenden Verlängerung erlöste erneut Giovanni Fiore (61.) die Fans mit dem Siegtreffer und sicherte den Eisbären somit den Zusatzpunkt.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Pflichtspiel am kommenden Sonntag, den 11. Dezember. Dann ist der ERC Ingolstadt zu Gast in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Es ist das 1000. Spiel von Eisbären-Kapitän Frank Hördler in der Deutschen Eishockey Liga.

Stimmen und Statistik

Serge Aubin, Cheftrainer Berlin: „Es war ein gutes Spiel. Wir sind gut gestartet. Wir waren schnell und konnten kurz vor Ende des ersten Drittels unser erstes Tor erzielen. Dann kam Bremerhaven allerdings zurück ins Spiel. Es war ein starker Sieg gegen eine sehr gute Mannschaft. Die Bereitschaft des Teams zu kämpfen war heute sichtbar auf dem Eis.“

Rayan Bettahar, #2 Berlin: Ein Sieg tut immer gut. Unser erstes Drittel war grandios. Ich habe selten so gutes Eishockey gesehen. Doch auch nach dem Ausgleich hat keiner den Kopf hängen lassen. Keiner hat daran geglaubt, dass wir heute verlieren.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:2 n.V. (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Ancicka (Hufsky) – Guhle, Hördler (C); Nowak, Müller; Ellis, Melchiori; Bettahar – Fiore, Grenier, Veilleux; Clark, Boychuk, Noebels; Pföderl, Zerter-Gossage, White; Wiederer, Roßmy, Heim – Trainer: Serge Aubin

Fischtown Pinguins Bremerhaven: Franzreb (Svedberg) – Samuelsson, Alber; Kreutzer, Eminger; Wirth, Bruggisser; Aichinger – Tyrväinen, Vikingstad, Mauermann; Uher, Friesen, Andersen; McKenzie, Verlic, Kinder; Lutz, Wejse, Saakyan – Trainer: Thomas Popiesch

Tore

1:0 – 19:56 – Fiore (Clark, Boychuk) – PP1

2:0 – 24:03 – Clark (Ellis, Noebels) – EQ

2:1 – 30:03 – McKenzie (Wejse) – EQ

2:2 – 46:54 – Friesen – SH1

3:2 – 60:54 – Fiore (Müller, Boychuk) – EQ

Strafen

Eisbären Berlin: 8 (2, 2, 4, 0) Minuten

Fischtown Pinguins Bremerhaven: 10 (4, 2, 4, 0) Minuten

Schiedsrichter Andris Ansons, Sean MacFarlane (Dävis Zunde, Denis Menz)

Zuschauer 9.197