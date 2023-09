Serge Aubin: „Das war ein starkes AuswÃ¤rtsspiel“ – EisbÃ¤ren gewinnen Testspiel in Wolfsburg

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin konnten das fünfte Spiel ihrer Vorbereitung auf die anstehende Saison 2023/24 siegreich gestalten. Beim direkten Ligakonkurrenten...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin konnten das fünfte Spiel ihrer Vorbereitung auf die anstehende Saison 2023/24 siegreich gestalten.

Beim direkten Ligakonkurrenten Grizzlys Wolfsburg gewann der Hauptstadtclub am Sonntagnachmittag mit 4:2.

Nach zaghaftem Abtasten in den ersten Spielminuten und drei überstandenen Unterzahlspielen erhöhten die Eisbären den Druck auf das gegnerische Tor. Die Berliner konnten jedoch ebenso wenig wie die Hausherren ihre Chancen nutzen und so ging es nach dem ersten Drittel mit dem Spielstand von 0:0 in die Kabine. Im zweiten Spielabschnitt gelang Berlin durch Kai Wissmann (25.) und Yannick Veilleux (26.) ein schneller Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden. Die daraus resultierende 2:0-Führung konnte der Hauptstadtclub, auch dank einiger starker Paraden von Schlussmann Nikita Quapp, bis zur letzten Drittelpause verteidigen. Im Schlussdrittel erhöhte dann Leo Pföderl (41.) bereits nach 21 Sekunden auf 3:0 aus Eisbären-Sicht. Der folgende Anschlusstreffer durch John Ramage (47./4-4) ließ die Grizzlys-Fans nur für kurze Zeit jubeln, da Patrice Cormier (51.) mit dem vierten Tor für die Hauptstädter an diesem Nachmittag eine schnelle Antwort parat hatte. Kurz vor Spielende verkürzte noch Wolfsburgs Darren Archibald (60./6-3), es blieb aber beim 4:2-Auswärtssieg der Berliner.

Am Freitag, den 8. September bestreiten die Eisbären Berlin ihr nächstes Testspiel im Vorfeld der anstehenden Saison. In Bremerhaven treffen die Eisbären um 20:00 Uhr auf die gastgebenden Fischtown Pinguins.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Das war ein starkes Auswärtsspiel. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meines Teams. Wir standen auch in Unterzahl sehr kompakt. Wir wollten mit viel Selbstvertrauen und Freude hier in Wolfsburg auftreten. Das ist uns sehr gut gelungen. Daran müssen wir anknüpfen.“

Maximilian Heim (Stürmer Eisbären Berlin): „Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Wir haben unser System durchgesetzt und hart gearbeitet. Hierdurch haben wir viele gute Möglichkeiten kreiert. Außerdem war die Stimmung in der Arena sehr gut. Unsere Fans waren wieder einmal unglaublich.“

Endergebnis

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Aufstellungen

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier (Weitzmann) – Ramage, Button; O’Connor, Krupp; Möser, Zajac; Ruckdäschel, Martinovic – Fauser (A), Miele, White; Archibald (C), Feser, Schinko; Braun (A), Pfohl, Wilkie; Dumont, Kneisler, Chrobot– Trainer: Mike Stewart

Eisbären Berlin: Quapp (Hildebrand) – Müller, Wissmann (C); Melchiori (A), Finkelstein; Geibel, Ellis (A); Nowak – Bergmann, Eder, Ronning; Tiffels, Boychuk, Pföderl; Veilleux, Cormier, Heim; Mik, Wiederer, Bartuli – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 24:57 – Wissmann (Boychuk) – EQ

0:2 – 25:02 – Veilleux (Heim, Cormier) – EQ

0:3 – 40:41 – Pföderl (Tiffels) – EQ

1:3 – 46:48 – Ramage (Feser) – 4-4

1:4 – 50:12 – Cormier (Müller, Heim) – EQ

2:4 – 59:33 – Archibald – 6-3

Strafen Grizzlys Wolfsburg: 6 (2, 0, 4) Minuten – Eisbären Berlin: 26 (6, 6, 14) Minuten

Schiedsrichter André Schrader, Sebastian Lehmann (Marcus Höfer, Maksim Cepik)

Zuschauer 3.311

