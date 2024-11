Serge Aubin: „Aus solchen Spielen lernt man“ – EisbÃ¤ren unterliegen Ingolstadt im Spitzenspiel mit 0:4

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich im Topspiel des 21. Spieltages der PENNY DEL geschlagen geben. Die Berliner unterlagen am Freitagabend dem...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich im Topspiel des 21. Spieltages der PENNY DEL geschlagen geben.

Die Berliner unterlagen am Freitagabend dem ERC Ingolstadt in der ausverkauften Uber Arena mit 0:4.

Im Startdrittel erspielten sich beide Teams Abschlussmöglichkeiten, die zunächst allesamt noch ungenutzt blieben. Dann erzielte Philipp Krauss (16.) für Ingolstadt den ersten Treffer des Abends. Auch im Mittelabschnitt hatten beide Mannschaften weitere Chancen, aber Ingolstadt war das tonangebende Team. Myles Powell (32./PS) baute die Führung der Gäste dann per Penalty weiter aus. Im Schlussdrittel sorgten Alex Breton (48.) und erneut Powell (60.) für den Endstand.

Die Eisbären Berlin sind am Sonntag, den 1. Dezember wieder im Einsatz. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei den Nürnberg Ice Tigers. Spielbeginn ist um 16:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Unser Beginn in die Partie war in Ordnung, leider konnten wir unsere beiden Überzahlsituationen nicht nutzen. Der erste Gegentreffer hat uns einen Dämpfer verpasst. Das Mitteldrittel hat mir dann gar nicht gefallen. Ingolstadts Penaltytreffer hat uns ein wenig aus dem Konzept gebracht. Der ERC hatte dann die Oberhand und wir haben leider keine Antworten gefunden. Aus solchen Spielen lernt man. Wir werden die Ärmel jetzt hochkrempeln, uns sammeln und weiterarbeiten.“

Manuel Wiederer (Stürmer Eisbären Berlin): „Es war heute definitiv kein gutes Spiel von uns. In einer langen Saison kommt so etwas aber vor. Wir werden die Partie analysieren und daraus lernen. Wir waren heute nicht konsequent genug und haben zu viel über außen gespielt. Das heutige Spiel war ein Beweis dafür, dass wir in jeder Partie unsere Topleistung brauchen, um zu gewinnen.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Niemeläinen, Reinke; Müller, Wissmann (C); Geibel, Mik; Kaiser – Tiffels, Byron, Veilleux; Ronning, Boychuk (A), Pföderl; Noebels (A), Fontaine, Kirk; Schäfer, Wiederer, Bergmann – Trainer: Serge Aubin

ERC Ingolstadt: Williams (Pertuch) – Breton, Ellis; Bodie, Hüttl; Rosa-Preto, Wagner; Hübner – Agostino, Powell, Simpson; J. Krauss, Bertrand, Dunham; Keating, Pietta, P. Krauss; Sheen, Stachowiak, Schmölz – Trainer: Mark French

Tore

0:1 – 15:47 – P. Krauss (Keating) – EQ

0:2 – 31:05 – Powell – PS

0:3 – 47:05 – Breton (Betrand, Dunham) – EQ

0:4 – 59:02 – Powell (Agostino, Simpson) – EQ

Strafen

Eisbären Berlin: 4 (2, 2, 0) Minuten – ERC Ingolstadt: 6 (4, 2, 0) Minuten

Schiedsrichter

Kilian Hinterdobler, Roman Gofman (Vincent Brüggemann, Marcus Höfer)

Zuschauer 14.200

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV