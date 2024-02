Serge Aubin: „Am Ende haben die Emotionen Ã¼berhandgenommen“ – EisbÃ¤ren Berlin unterliegen in Schwenningen

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben das erste Ligaspiel nach der Februar-Länderspielpause verloren. Die Berliner mussten sich am Dienstagabend bei den heimstarken Schwenninger...

Die Berliner mussten sich am Dienstagabend bei den heimstarken Schwenninger Wild Wings mit 0:3 geschlagen geben. Stürmer Leo Pföderl bestritt seine 600. Partie in Deutschlands höchster Spielklasse.

Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Startdrittel, in dem sich die Gastgeber jedoch mehr Torchancen herausspielten. Die Eisbären überstanden unter anderem auch eine fast zweiminütige doppelte Unterzahl. Der Mittelabschnitt war dann von vielen Strafzeiten geprägt und Tylor Spink (26./PP1) erzielte im Powerplay die Schwenninger Führung. In der Folge kreierten auch die Berliner einige Abschlussmöglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. Aber ebenfalls Jake Hildebrand vereitelte für die Berliner einige hochkarätige Schwenninger Möglichkeiten. So ging es mit der 1:0-Führung der Wild Wings in die zweite Pause. Auch im Schlussdrittel kamen dann viele Strafminuten zusammen. Zunächst baute Alexander Karachun (46.) die Führung der Schwarzwälder auf 2:0 aus. Nachdem der Hauptstadtclub eine fünfminütige Unterzahl schadlos überstand, traf Schwenningens Kyle Platzer (59./PP1) in der Schlussphase in Überzahl zum Endstand.

Die Eisbären Berlin sind am Freitag, den 16. Februar wieder im Einsatz. Dann sind die Augsburger Panther zu Gast in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich bin natürlich unzufrieden. Die Partie lässt sich einfach erklären. Schwenningen war heute besser und wir haben verdient verloren. Am Ende haben die Emotionen überhandgenommen. Das ist normalerweise nicht unser Stil. Wir werden das ansprechen. Wir waren heute nicht gut genug. Das werden wir aber wieder ausbessern.“

Morgan Ellis (Verteidiger Eisbären Berlin): „Wir wussten, dass es heute sehr schwer wird. Schwenningen ist unglaublich heimstark. Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren. Zudem waren wir heute sehr undiszipliniert und haben viele Strafen bekommen. So kam Schwenningen zu zwei Powerplaytoren. Es ist schwer, ein Momentum zu kreieren, wenn man die meiste Zeit in Unterzahl spielt. Jake Hildebrand hat stark gehalten, er hat uns vor einer höheren Niederlage bewahrt.“

Endergebnis

Schwenninger Wild Wings – Eisbären Berlin 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Aufstellungen

Schwenninger Wild Wings: Eriksson (Brenner) – Weber, Mashall; Trivellato, Larkin; Huß, Boyle; Dziambor – T. A. Spink, T. R. Spink, Brown;Karachun, Platzer, Senyshyn; Hungerecker, Pfaffengut, Uvira; Feist, Neumann, Görtz – Trainer: Steve Walker

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Ellis (A); Melchiori, Wissmann (C); Geibel, Mik; Hördler – Noebels (A), Boychuk, Pföderl; Tiffels, Byron, Descheneau; Veilleux, Cormier, Eder; Heim, Wiederer, Bergmann – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 25:02 – T. R. Spink (Brown, Görtz) – PP1

2:0 – 45:22 – Karachun – EQ

3:0 – 58:41 – Platzer (Senyshyn, Eriksson) – PP1

Strafen

Schwenninger Wild Wings: 12 (0, 6, 6) Minuten – Eisbären Berlin: 46 (4, 8, 34) Minuten

Schiedsrichter

Roman Gofman, Marc Iwert (Tim Heffner, Kai Jürgens)

Zuschauer 4.417