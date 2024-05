Sensationstransfer: Passau Black Hawks verpflichten DEL2 Champion

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben einen spektakulären Transfer getätigt und den erfahrenen Stürmer Andrew Schembri verpflichtet. Der 41-jährige Kanadier bringt...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben einen spektakulären Transfer getätigt und den erfahrenen Stürmer Andrew Schembri verpflichtet.

Der 41-jährige Kanadier bringt eine beeindruckende Karriere mit sich und wird das Team in der kommenden Saison verstärken. In der abgelaufenen Saison holte sich Andrew Schembri mit den Eisbären Regensburg in der DEL2 auf sensationelle Art und Weise die Meisterschaft. Die Eisbären Regensburg waren erst vor zwei Jahren

von der Oberliga Süd in die DEL2 aufgestiegen.

Erheblichen Anteil an der Meisterschaft hatte auch Andrew Schembri. Schembri steuerte in 66 Spielen insgesamt 28 Scorerpunkte bei. „Ich bin unheimlich Stolz einen Spieler wie Andrew Schembri nach Passau holen zu können. Andrew krönt seine Zeit in Regensburg auch noch mit dem Meistertitel. Genau wie René Röthke wird auch Andrew Schembri ein Aushängeschild für Passau sein. Sein Alter hat für mich nichts zu bedeuten. Für mich gibt es nicht jung oder alt, sondern gut oder schlecht. Ich habe mit Andrew in meinen letzten Profijahr zusammengespielt und wir als Verein, ich als Trainer, unsere Partner und Sponsoren und auch die Fans dürfen unglaublich stolz sein, dass wir mittlerweile Spieler von solchem Format zu uns lotsen können“. zeigt sich Trainer und sportlicher Leiter Thomas Vogl begeistert über den Transfer von Andrew Schembri.

Und auch Andrew Schembri ist bereits voller Vorfreude mit Blick auf die kommende Saison mit den Passau Black Hawks. „Zuerst, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit bekomme ein Teil von den Passau Black Hawks zu werden. Seit einigen Jahren hat Passau mit mir Kontakt gehalten. Passau hat immer Interesse gezeigt und nun hat es von beiden Seiten aus geklappt. Ich möchte meinen vollen Einsatz, meinen Kampfgeist und meine Erfahrung ins Team einbringen. Persönlich würde ich mir wünschen, dass wir als Team das nächste Level erreichen“. -czo

Kader – Saison 2024/25

Tor: Marco Eisenhut

Verteidigung: Maximilian Otte, Patrick Geiger, Daniel Maul,

Angriff: Jakub Cizek, Nicolas Sauer, Benedikt Böhm, David Seidl, René Röthke, Sascha Maul, Elias Rott, Andrew Schembri