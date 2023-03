Sensationelles 1:3 der MÃ¼nchner: â€žWerden uns nicht verrÃ¼ckt machen lassenâ€œ â€“ Bremerhavens Kampfansage

Bonn. (PM MagentaSport) Die Playoffs haben ihre erste Sensation: 122 Punkte holte EHC Red Bull München in der Hauptrunde, Rekord, verliert aber das erste...

Bonn. (PM MagentaSport) Die Playoffs haben ihre erste Sensation: 122 Punkte holte EHC Red Bull München in der Hauptrunde, Rekord, verliert aber das erste Viertelfinale in der PENNY DEL mit 1:3 gegen Bremerhaven.

Hexer Maximilian Franzreb rettet die Pinguins mit 50 Saves: „Zum Ende haben wir uns auch das nötige Glück erarbeitet und auf Deutsch gesagt: 2 Scheiß-Tore geschossen – das sind die Playoffs. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir wollen jetzt noch eine Schippe drauflegen. Wir haben den Druck nicht, den machen wir uns nicht.“

Münchens Kapitän Patrick Hager versprach nach einem Chancenwucher: „Wir werden uns nicht verrückt machen lassen.“

Rekordverdächtige 3:35 Stunden dauert das erste Viertelfinale zwischen Ingolstadt und Düsseldorf. Ingolstadts Kapitän Fabio Wagner entscheidet das Duell in der 2. Overtime mit einem Gewaltschuss zum glücklichen 5:4: „Augen zu und durch, habe ich mir gedacht. Einfach draufhauen.“

ERC Ingolstadt – Düsseldorfer EG 5:4 (nach 2. Overtime, Serienstand: 1:0)

Ein packendes 1. Spiel zwischen Ingolstadt und Düsseldorf: 2:1, 2:3, 3:4 und nach 60 Minuten heißt es 4:4 – es geht direkt in die Verlängerung. In der Verlängerung schenken sich die beiden Mannschaften nichts und kämpfen um den 1. Sieg. Am Ende setzt sich nach über 3:35 Stunden der ERC Ingolstadt durch den Treffer von Fabio Wagner durch.

Daniel Kreutzer, Co-Trainer Düsseldorf: „Da war nicht viel Unterschied. Wir wussten, dass Ingolstadt offensiv sehr stark ist. Wir sind kompakt gestanden und haben die Tore immer in den richtigen Momenten gemacht. Auch in der Verlängerung sage ich: Hut ab vor den Jungs, wie die gekämpft haben. Am Ende dann ein blödes Icing und dann ein Lucky-Schuss.“

Fabio Wagner, Kapitän und Siegtorschütze Ingolstadt: „Augen zu und durch, habe ich mir gedacht. Einfach draufhauen. Da war auch ein bisschen Glück dabei. Sehr schön, dass wir das 1. Spiel für uns entscheiden konnten. Das war kein einfaches Spiel. Wir sind gut gestartet, sind dann immer wieder in Führung gegangen. Wichtig war der Ausgleich kurz vor Schluss. Am Ende ein Tor mit ein bisschen Glück.“

EHC Red Bull München – Pinguins Bremerhaven 1:3 (Serienstand: 0:1)

Fehlstart für den Hauptrundensieger aus München. Bremerhaven gewinnt das 1. Spiel des Viertelfinals gegen den EHC. Austin Ortega erzielte in der 58. Minute noch den Anschlusstreffer, doch Bremerhaven erzielte per Empty-Net das 3:1 und zerschlug die Münchner Hoffnungen.

Patrick Hager, Kapitän München: „Das ist vom Ergebnis nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Ich denke, wir haben trotzdem sehr viel richtig gemacht. Wir haben aber unglaublich viele Chancen nicht ausgespielt. Wir werden uns nicht verrückt machen lassen. Wenn wir vorne kaltschnäuziger werden, dann bringen wir uns selbst nicht in die Situation.“

Maximilian Franzreb, 50 Saves, Bremerhaven: „Wir haben in Nürnberg bewiesen, dass wir auch knappe Führungen über die Zeit bekommen. Wir waren im 2. Drittel nicht das bessere Team, konnten aber die Chancen vereiteln. Zum Ende haben wir uns auch das nötige Glück erarbeitet und auf Deutsch gesagt zwei scheiß Tore geschossen – das sind die Playoffs. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Die Playoffs sind die 5. Jahreszeit. Wir wollen jetzt noch eine Schippe drauflegen. Wir haben den Druck nicht, den machen wir uns nicht.“

Die Stimmen vom Dienstag

Adler Mannheim – Kölner Haie 0:4 (Serienstand: 0:1)

Zum Schluss gab es sogar Pfiffe! Die Kölner Haie bezwingen die Adler Mannheim deutlich im 1. Spiel der Viertelfinalserie und drehen den Heimvorteil nach dem 1. Spiel auf ihre eigene Seite.

Kölns Goalie Mirko Pantkowski zur breiten Brust der Kölner: „Wir vertrauen uns und wir vertrauen unserem Spiel. Wenn wir unser System zu 100-Prozent spielen, dann können wir jeden schlagen.“

Mannheims Kapitän Dennis Reul war nach dem Spiel deutlich angefressen: „Das war einfach nicht gut genug… Wir müssen einfach alles besser machen und fertig.“

Straubing Tigers – Grizzlys Wolfsburg 5:3 (Serienstand 1:0)

Die Straubing Tigers gewinnen ein fulminantes 1.Spiel der Serie gegen die Grizzlys Wolfsburg.

Straubings Trainer Tom Pokel: „Der Schlüssel waren die Special Teams. Hundertprozentig in Unterzahl und ein Shorthander… Unsere Jungs haben viele Schüsse geblockt und wir haben uns dafür belohnt. 1. Spiel, 1. Sieg. Das ist jetzt aber abgehakt und wir bereiten uns jetzt auf das nächste Spiel vor.“

Straubings Kapitän Marcel Brandt: „Das war ein sehr, sehr hartes Spiel… Es war wieder mal ein Highlight, was wir hier abgeliefert haben. Von daher ist es gut, dass wir gewonnen haben.“ Was die Devise in Wolfsburg ist: „Viel weniger Strafzeiten nehmen. Wir müssen wieder einfach spielen… Das bricht uns das Genick in den Playoffs. Das können wir nicht machen.“

Wolfsburgs Laurin Braun: „Wir haben im 2. Drittel echt Druck gemacht und dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt. Aber wir hatten sonst einfach zu viele Turnover… Wir wollten es zu schön machen. Wir müssen einfach geradliniger spielen und schneller. Dann wird uns sowas nicht passieren.“

