Sensationeller Auftritt der Haie zum Auftakt in der Champions Hockey League!

Innsbruck. (PM Haie) Dem HC TIWAG Innsbruck gelingt gleich zu Beginn der Champions Hockey League eine faustdicke Überraschung.

Die Haie drehen gegen Genève-Servette ein frühes 0:2, und gehen am Ende als 5:2-Sieger vom Eis.

Die Haie werden von den Gästen zu Beginn des Spiels kalt erwischt. Bereits nach 7 Sekunden muss Goalie Evan Buitenhuis gegen Daniel Winnik retten, und die Genfer bleiben am Drücker. Nach zweieinhalb Minuten steht es nach Toren von Teemu Hartikainen und Vincent Praplan 0:2. Servette zeigt besonders in den ersten zehn Minuten seine Klasse, schnürt die Haie ein, und kommt zu einigen guten Möglichkeiten. Die Tiroler stellen sich aber immer besser auf die Gäste ein, und haben Chancen auf den Anschlusstreffer. Kevin Roy wird bei einem Konter entscheidend gestört, Sekunden vor dem Drittelende scheitert Gordie Green aus guter Position. Nach zwanzig Minuten liegen die Haie, auch Dank eines starken Evan Buitenhuis und gutem Penaltykilling nur mit 0:2 zurück.

Die Innsbrucker finden viel besser ins Mitteldrittel, können dem Schweizer Meister immer besser Paroli bieten, und gestalten die Partie offener. Als Lukas Bär in der 28. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 (nach Pass von Jakubitzka) den ersten CHL-Treffer für die Haie erzielt, sind die endgültig voll in der Partie. Die aggressiven Tiroler ziehen den Genfern langsam aber sicher den Nerv, und kommen in der 33. Minute durch ein Traumtor zum Ausgleich. Senna Peeters bedient nach einem Alleingang mustergültig Kevin Roy, der nur noch ins leere Tor einschieben muss. Als Brady Shaw fünf Minuten später bei doppelter Überzahl der Haie auch noch auf 3:2 stellt steht die Halle Kopf. Die Haie entscheiden das zweite Drittel gegen den Schweizer Meister mit 3:0 für sich und gehen mit einer Führung in den Schlussabschnitt.

In letzten Drittel rollt Servette noch einmal an, setzt die Haie im eigenen Drittel fest, scheitert aber immer wieder an Evan Buitenhuis, der sich an diesem Abend glänzend präsentiert. Vor ihm verteidigen Mader, Bär und Co. aufopferungsvoll, und blocken insgesamt 17(!) Schüsse. Am Ende ziehen die Schweizer noch den Goalie, Corey Mackin und abermals Kevin Roy können die Partie mit zwei Empty-Net-Goals endgültig für die Haie entscheiden.

Ein sensationeller Auftritt der Haie bei ihrem CHL-Debüt, bereits morgen geht es für die Tiroler in die Schweiz. Am Samstag wartet auswärts mit Biel-Bienne ein nicht weniger schwerer Gegner.

HC TIWAG Innsbruck–Die Haie – Genéve-Servette HC 5:2 (0:2,3:0,2:0)

Tore: Bär (28.), Roy (33., 60./EN), Shaw (39./PP2), Mackin (59./EN) bzw. Hartikainen (2.), Praplan (3.)

