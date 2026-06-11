Senna Peeters bleibt bei den Vienna Capitals

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals und Angreifer Senna Peeters prolongieren ihre Zusammenarbeit.

Der 23-Jährige, der im Vorjahr vom EC-KAC nach Wien wechselte, verlängerte seinen Vertrag um eine weitere Saison. Peeters‘ erste Spielzeit im Caps-Trikot war von zwei langwierigen Verletzungen geprägt, weshalb er letztendlich nur neun Pflichtspiele absolvieren konnte. In der kommenden Saison der win2day ICE Hockey League will der vollständig genesene Angreifer das Können bestätigen, das er in seinen wenigen Einsätzen für die Caps bereits aufblitzen ließ.

Im August des Vorjahres erlitt Senna Peeters beim Testspiel bei Slovan Bratislava eine schwere Oberkörperverletzung. Diese zog letztendlich eine Operation nach sich, plagte den Austro-Belgier dennoch die gesamte Saison über. Am 16. Jänner 2026 feierte Peeters sein Pflichtspieldebüt für die Capitals. Tags darauf erzielte der 23-Jährige, der am Sonntag seinen 24. Geburtstag feiern wird, gegen Ex-Klub Innsbruck seinen ersten Ligatreffer im Caps-Jersey. Am 1. März erlitt Peeters beim abschließenden Grunddurchgangsspiel beim EC-KAC eine schwere Unterkörperverletzung. Der Angreifer blieb dennoch auf dem Eis und wurde mit seinem zweiten Saisontor, das den Caps den Weg zum ersten Sieg in Klagenfurt seit fast vier Jahren ebnete, belohnt. Peeters markierte in seinen neun Einsätzen für die Capitals vier Punkte (2 Tore + 2 Assists).

Vor seinem Wechsel nach Wien war Peeters für eine Saison beim EC-KAC tätig. Im Trikot der Rotjacken verzeichnete der Rechtsschütze in der Liga insgesamt 17 Scorerpunkte (7 Tore + 10 Assists). Der Durchbruch in der win2day ICE Hockey League gelang dem Angreifer als Spieler des HC TIWAG Innsbruck in der Saison 2023/24. In jener Spielzeit sammelte Peeters 38 Scorerpunkte (16 Tore + 22 Assists). Für die Tiroler verzeichnete der Austro-Belgier in der Liga in zwei Spielzeiten 57 Torbeteiligungen (26 Tore + 31 Assists). Vor seinem Wechsel nach Innsbruck zur Saison 2022/23 ging Peeters von 2019 bis 2022 für die Halifax Mooseheads in der QMJHL aufs Eis. Dazu kommen sechs Einsätze für das U20-Team des schwedischen Top-Teams Rögle BK in der Saison 2020/21. Weitere Teile seiner Eishockey-Ausbildung genoss Peeters in seinem Geburtsland Belgien, in Deutschland, Österreich und den USA.

Statement Senna Peeters „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung bei den Vienna Capitals. Der Verein, das Umfeld und die Fans bedeuten mir viel, und ich bin stolz darauf, weiterhin Teil dieser Organisation zu sein. Die letzte Saison war wirklich nicht einfach, aber ich habe versucht, das Beste daraus zu machen. Die Verletzungen haben mich körperlich gefordert. Gleichzeitig habe ich viel über meinen Körper gelernt und intensiv daran gearbeitet, stärker zurückzukommen. Die letzte Spielzeit hat mir gezeigt, dass man auch in schwierigen Phasen wachsen kann und ich werde die gesamte Motivation der letzten Saison in die neue mitbringen und in bestmögliche Ergebnisse umsetzen. Die Vorfreude ist riesig. Nach den vergangenen Monaten freue ich mich darauf, wieder voll angreifen zu können und gemeinsam mit den Jungs auf dem Eis zu stehen. Ich kann es kaum erwarten, vor unseren Fans zu spielen und alles für das Team zu geben.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Sennas Verletzungen waren in der Vorsaison ein schwerer Schlag für uns als Team aber auch für ihn persönlich. In den wenigen Spielen, die er für uns absolvieren konnte, war seine Klasse leicht erkennbar. Wir sind glücklich darüber, dass Senna sich für einen Verbleib in Wien entschieden hat. Er hat in den vergangenen Monaten viel investiert, sowohl im mentalen als auch im athletischen Bereich. Senna ist hungrig und wird in der kommenden Saison voll angreifen.“

Steckbrief Senna Peeters

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 14.06.2002

Alter: 23 Jahre

Größe: 185 cm

Gewicht: 87 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: Österreich/Belgien

114 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro