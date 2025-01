Selber Wölfe punkten in Bad Nauheim

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe entführen aus Bad Nauheim zwei Punkte.

Eine zweimalige Führung der Porzellanstädter im ersten Spielabschnitt wussten die Gastgeber jeweils zu egalisieren. Im weiteren Verlauf wollten keine Treffer mehr fallen, so dass die Partie durch Penaltyschießen entschieden werden musste. Hier hatten die Wölfe das bessere Ende für sich und ergatterten den Zusatzpunkt.

Ereignisreiches Anfangsdrittel

Das Anfangsdrittel verlief äußerst ereignisreich. Die erste Torchance gehörte den Selber Wölfen, bei denen die Youngster-Reihe in der 3. Spielminute gleich mal offensive Gefahr ausstrahlte. Ansonsten neutralisierten sich beide Teams in den ersten 10 Minuten weitestgehend gegenseitig. Auch eine Unterzahlsituation überstanden die Wölfe schadlos. Direkt nach einer Großchance vom Ex-Selber Koziol schalteten die Porzellanstädter schnell um, Bassen setzte den mitgelaufenen Miglio gekonnt ein und letzterer netzte unhaltbar für den Nauheimer Goalie Kuhn zum 0:1 ein. Nur 33 Sekunden später glichen die Gastgeber durch Bowles aus. Nach einem Bullygewinn wurde Bowles von Orendorz auf die Reise geschickt und der Topscorer der Kurstädter vollstreckte eiskalt. Erneut 33 Sekunden später stellten die Wölfe in Person von Smith bei angezeigter Strafe den Spielstand auf 1:2. Doch wiederum hielt die Wölfe-Führung nur wenige Sekunden: Hickmott schob die Scheibe durch Carrs Beine zum 2:2 über die Linie. In der 15. Minute gerieten die Wölfe für 1:40 Minuten in doppelte Unterzahl, die die Gäste aber hervorragend verteidigten und nur zwei Chancen durch Coffman und Vause zuließen.

Beide Teams nun besser strukturiert

Die Kurstädter kamen besser aus der Kabine als die Selber Wölfe. Gleich zu Beginn musste Carr beim Herauslaufen Kopf und Kragen riskieren, kam aber vor dem heranstürmenden Nauheimer an die Scheibe. Die Roten Teufel blieben im Angriff, doch auch bei den nächsten beiden Abschlüssen war der Selber Goalie zur Stelle. Ein abermaliges Powerplay der Gastgeber überstanden die Porzellanstädter wiederum schadlos, hatten durch Krymskiy und Bassen sogar die Chance auf den Shorthander. Kurz darauf kam die Scheibe zum freistehenden Smith in den Slot, doch der US-Amerikaner im Selber Dress brachte mit dem Rücken zum Tor den Puck nicht an Kuhn vorbei. Im weiteren Verlauf ließen die Wölfe die erste 2-Minuten-Strafe gegen Bad Nauheim ungenutzt, sodass der mittlere Spielabschnitt torlos endete.

Winquist mit der Entscheidung im Penaltyschießen

Im Schlussabschnitt erarbeiteten sich beide Teams gute Torchancen, doch beide Torhüter ließen sich nicht mehr überlisten. Auf Selber Seite scheiterten zweimal George sowie Smith an Kuhn und Miglio schob die Scheibe knapp am Gehäuse vorbei. Auf der anderen Seite parierte Carr gegen Kaisler und zweimal Lautenschlager am hervorragend aufgelegten Carr. Darüber hinaus scheiterte Lautenschlager noch einmal am Pfosten. In der Crunchtime ließen die Selber Wölfe auch ihr zweites Überzahlspiel ungenutzt, so dass die Partie in die Verlängerung ging. Hier hatte Miglio früh die Möglichkeit, die Partie zu entschieden, zögerte aber im Abschluss zu lange. Kurz darauf agierten die Gastgeber für zwei Minuten im Powerplay, nachdem Carr wegen Spielverzögerung bestraft worden war. Doch auch hier verteidigte das Wolfsrudel diszipliniert und hatte mit Raab einen Verteidiger, der zwei Schüsse mit vollem Einsatz blockte, so dass das Penaltyschießen die Entscheidung bringen musste. Hier war es Winquist, der als einziger Schütze traf und so den Zusatzpunkt für seine Selber Wölfe sicherte.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

EC Bad Nauheim: Kuhn (Lunemann) – Erk, Wilde, Seifert, Pruden, Niehus, Kaisler, Kölsch – Lautenschlager, Koziol, Aubin, Hänelt, Coffman, Hickmott, Bowles, Vause, Orendorz, Steck, El-Sayed, Späth

Selber Wölfe: Carr (Weidekamp) – Hördler, Marusch, Gläßl, Sproul, Hördler, Marusch, Stowasser, Heyter, Raab – Winquist, Smith, Miglio, Bassen, Raedeke, George, Campbell, McMillan, Campbell, Kiedewicz, Krymskiy, Park, Hofmann

Tore: 11. Min. 0:1 Miglio (Bassen); 11. Min. 1:1 Bowles (Orendorz); 12. Min. 1:2 Smith (Miglio, Winquist); 12. Min. 2:2 Hickmott (Coffman, Wilde); 65. Min. 2:3 Winquist (Penalty)

Strafzeiten: Bad Nauheim 4, Selb 12

Schiedsrichter: Engelmann, Laudan (Behrendt, Sauerzapfe)

Zuschauer: 2.246

