Selbs „absoluter Wunschkandidat“ verlÃ¤ngert um gleich zwei Jahre

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe und Mark McNeill einigen sich auf eine Verlängerung des bestehenden Vertrags um zwei weitere Spielzeiten.

Die Familie McNeill fühlt sich im Fichtelgebirge pudelwohl, der 29-Jährige überzeugt auf ganzer Linie, ist einer der Top-Spieler der DEL2, hat noch große Ziele mit den Selber Wölfen und ist auch menschlich ein absolutes Vorbild. Die Vertragsverlängerung ist die logische Konsequenz.

Mark McNeill hat die Erwartungen mehr als erfüllt

Mark McNeill kam zu Beginn der laufenden Saison zu den Selber Wölfen. Die Erwartungen in den 188 cm großen und 97 kg schweren Stürmer waren hoch. Die Wölfe-Geschäftsführer Thomas Manzei und Jürgen Golly sprachen vom „absoluten Wunschkandidaten“ und von der „für sich selbst sprechenden Vita“ Mark McNeills. Ein NHL-Erstrundendraft mit der Erfahrung von 411 AHL-Spielen, der zudem schon mehrere Jahre in den höchsten Ligen Europas gespielt hatte – das war eine echte Knaller-Meldung, die auch innerhalb und im Umfeld der Liga für große Aufmerksamkeit sorgte. Dann verletzte sich der Hoffnungsträger zu Beginn der Saisonvorbereitung und musste anschließend erst den dadurch entstandenen Trainingsrückstand aufholen. Doch auch wenn zu Beginn noch die Scorerpunkte fehlten, waren sich die Fachleute einig, dass Mark McNeill tatsächlich ein absoluter Top-Spieler in der DEL2 ist. Seit einigen Wochen klappt es auch richtig gut mit dem Toreschießen und Mark ist aktuell – zusammen mit zwei weiteren Spielern – Top-Torjäger in der DEL2. Der Kanadier ist körperlich robust, zweikampfstark, kann die Scheibe gut behaupten und leistet auch enorm wichtige Defensivarbeit. Somit ist er ein sehr kompletter Spieler, der die in ihn gesteckten Erwartungen bislang mehr als erfüllen konnte.

„Mark passt zu 100% in unser Anforderungsprofil“

Wölfe Headcoach Sergej Waßmiller ist hoch zufrieden, dass es mit der Vertragsverlängerung geklappt hat: „Mark ist ein super Typ. Sowohl menschlich als auch als Spieler. Er bringt konstant sehr gute Leistung und hat jetzt auch zu seiner Scoring-Qualität gefunden. Mark ist ein physisch starker Mann und passt zu 100 % in unser Anforderungsprofil. Er ist ein ganz wichtiger Baustein für unsere Mannschaft. Wir sind alle sehr froh, dass sich Mark für uns entschieden hat und zwei weitere Jahre bei uns bleibt.“

„Ich will meinen Beitrag dazu leisten, die Wölfe zum Erfolg zu führen“

Ausschlaggebend für seinen Verbleib in Selb war keinesfalls nur die sportliche Seite, wie uns Mark verrät: „Wir fühlen uns hier in Selb pudelwohl – und da spreche ich sowohl für meine Familie als auch für mich selbst. Die Fans, die Sponsoren und die Einheimischen haben uns super aufgenommen und uns über die gesamte Saison hinweg unterstützt. Wir sind begeistert, für zwei weitere Jahre in Selb zu sein. Darüber hinaus gab es noch einige weitere Gründe für meinen Verbleib hier: Zunächst einmal die grundlegende Struktur der Mannschaft und der gesamten Organisation. Wir haben bereits jetzt ein ausgezeichnetes Grundgerüst für unser Team für die kommende Saison und ich bin absolut zuversichtlich, dass wir in der DEL2 erfolgreich sein werden. Ich habe den 2-Jahresvertrag unterschrieben, weil ich meinen Beitrag dazu leisten möchte, die Wölfe zum Erfolg zu führen. Zudem ist es mir durch die Unterstützung, die ich durch die Trainer, das Staff und die Mannschaftskameraden erfahre, sehr leichtgefallen, zu unterschreiben.“ Auch über die Liga findet Mark nur lobende Worte: „Die DEL2 ist eine schnelle, technisch anspruchsvolle und hart umkämpfte Liga. Es macht sehr viel Spaß, in der DEL2 zu spielen. Unsere Wölfe bringen viel Dynamik und Erfahrung in diese Liga und wir sind sehr glücklich darüber, wie wir als Spieler von unseren Sponsoren, Fans und dem fantastischen Trainerteam unterstützt werden.“ Wenn man mit Mark McNeill über seine Ziele spricht, wird noch einmal klar, dass er ein absoluter Anführer im Wolfsrudel ist: „Meine persönlichen Ziele werden sich nicht ändern. Ich möchte weiterhin sowohl meine Erfahrung als auch mein Können auf und neben dem Eis einbringen und Tag für Tag hart arbeiten. Die nächsten beiden Jahre werde ich weiter vorangehen und alles dafür geben, dass wir Siege einfahren und harte Schlachten schlagen. Das Vertrauen in meine Mannschaftskameraden und die Organisation sind die Bausteine dafür, dass wir uns zu einem Top-Standort in der DEL2 entwickeln können. Ich werde alles, was mich dieses Spiel gelehrt hat, einbringen, um sicherzustellen, dass wir dieses Ziel zusammen als Kollektiv erreichen.“

Mark McNeill

Geburtstag: 22. Februar 1993

Geburtsort: Langley, British Columbia, Kanada

Größe: 1,88 m

Gewicht: 97 kg

