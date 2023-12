Selber WÃ¶lfe zweimal vor groÃŸer Kulisse

Artikel anhören Selb. (PM Wölfe) Am Freitag reisen die Selber Wölfe mit der Unterstützung von 450 Fans, die sich mit sechs Doppeldeckern auf den...

Selb. (PM Wölfe) Am Freitag reisen die Selber Wölfe mit der Unterstützung von 450 Fans, die sich mit sechs Doppeldeckern auf den Weg ins Allgäu machen, zum ESV Kaufbeuren. Nach einer kurzen Pause steigt dann am 2. Weihnachtstag ab 18:00 Uhr das Derby gegen die Eispiraten Crimmitschau in einer hoffentlich rappelvollen NETZSCH-Arena.

Man darf gespannt sein, wie sich das Team um Leitwolf Frank Hördler unter dem neuen Headcoach Ryan Foster präsentiert.

Formkurve

Kein gutes Spiel lieferten die Selber Wölfe zumindest in den ersten 20 Minuten bei den Krefeld Pinguinen ab. Trotz einer Leistungssteigerung ab dem 2. Drittel gelang es den Porzellanstädtern nicht mehr, das Ruder wieder herumzureißen. Alles in allem ein Auftritt, der die Verantwortlichen zum Handeln zwang. Headcoach Sergej Waßmiller wurde nach der Partie beurlaubt, interimsweise übernahmen Co-Trainer Lanny Gare sowie Sebastian Setzer das Kommando an der Bande. Das Wolfsrudel zeigte am Sonntag zuhause gegen die Lausitzer Füchse eine Reaktion und gewann das Spiel mit großem kämpferischem Einsatz. Dass das Team intakt ist, war an der Art und Weise wie es auftrat klar zu erkennen. Nun ist es die Aufgabe vom neuen Chef an der Bande, Ryan Foster, die Mannschaft wieder nachhaltig in die Erfolgsspur zu führen. Viel Zeit blieb dem Austro-Kanadier allerdings nicht. Gerade einmal zwei Trainingseinheiten konnte er vor dem Gastspiel beim ESV Kaufbeuren leiten.

Die Gegner

Der ESV Kaufbeuren belegt aktuell den dritten Tabellenrang in der weiterhin extrem ausgeglichenen DEL2. Zweimal haben die Wölfe in dieser Saison bereits ihre Schläger mit den Allgäuern gekreuzt, zweimal gingen die Wölfe nach Verlängerung bzw. nach Penaltyschießen als Sieger vom Eis. Es könnte also wieder ein sehr enges Spiel werden, das mindestens 450 Wölfe Fans live vor Ort in der Energie Schwaben Arena verfolgen werden. Vielleicht ist der Support von den Rängen diesmal das Zünglein an der Waage, das den Selber Wölfen den Sieg schon nach regulärer Spielzeit beschert. Gerade einmal neun Punkte mehr auf dem Konto hat das Team um Topscorer Sami Blomqvist (10 Tore, 13 Vorlagen). Nach einer herben Niederlage gegen die Bietigheim Steelers, konnten die Kaufbeurer ihre letzten drei Partien siegreich gestalten.

In diesem Jahr sind die Eispiraten Crimmitschau alles andere als die Lieblingsgegner der Selber Wölfe. Zwei klare Niederlagen in den bisher gespielten zwei Begegnungen stehen bislang zu Buche. Es ist also Zeit, das Blatt zu wenden und vor stimmungsvoller Heimkulisse in der hoffentlich proppenvollen NETZSCH-Arena am 2. Weihnachtstag den ersten Sieg in der laufenden Saison gegen die Westsachsen einzufahren. Crimmitschau hat – für viele überraschend – eine bockstarke erste Saisonhälfte absolviert und liegt aktuell auf Platz vier. Sieben Punkte vor den Selber Wölfen. Aktuell durchlaufen die Eispiraten um den schwedischen Topscorer Tobias Lindberg (15 Tore, 18 Assists) aber eine Leistungsdelle, verlor man doch fünf der letzten sechs Partien.

Lineup

Nicht zur Verfügung stehen voraussichtlich Lukas Vantuch und Maximilian Gläßl, die beide weiterhin an Verletzungen laborieren.

Frank Hördler blickt voraus

Das Team um Leitwolf Frank Hördler hat durch die Beurlaubung von Sergej Waßmiller am vergangenen Samstag turbulente Tage erlebt. Der Kapitän der Selber Wölfe gibt einen Einblick: „So ein Trainerwechsel ist erstmal immer eine komische, ungewisse Zeit für uns Spieler. Aber Lanny und Sebastian haben das sehr gut gemacht und die Zeit sehr gut überbrückt. Sie haben das Spiel gegen Weißwasser gut geleitet, wobei natürlich auch im gesamten Team der unbedingte Wille da war, das Spiel zu gewinnen. Wir wollten endlich mal wieder zuhause vor heimischer Kulisse Punkte holen. Ich bin sehr froh, dass wir das geschafft haben. Das war auch ganz wichtig für unsere Fans, die Woche für Woche sehr zahlreich ins Stadion kommen, um uns zu unterstützen. Die haben es einfach verdient, Siege zu sehen.“ Das Wolfsrudel hat den Blick zwischenzeitlich natürlich schon wieder in die Zukunft gerichtet und will gegen Kaufbeuren und Crimmitschau ein anderes Gesicht zeigen als in den bisherigen Begegnungen: „Am Freitag wollen wir in Kaufbeuren, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist und die Kaufbeurer relativ weit oben in der Tabelle stehen, wieder Punkte holen. Ich glaube, das wird wieder ein enges Spiel. Wir werden alles reinhauen und unter dem neuen Coach mit viel Druck vorne spielen, so wie wir das schon die ganze Woche trainieren. Somit wird Kaufbeuren eine andere Selber Mannschaft sehen als in den bisherigen Aufeinandertreffen.“

Auch wenn die Partie am Freitag den vollen Fokus des Teams genießt, sind Hördler & Co. Selbstverständlich auch schon heiß auf das Weihnachtsderby gegen die Eispiraten Crimmitschau: „Wir hatten in dieser Saison bisher Schwierigkeiten gegen Crimmitschau und haben uns auskontern lassen. Ich denke, das wird dieses Mal nicht so passieren. Auch die werden uns von einer anderen Seite kennenlernen und diesmal Probleme mit uns haben. Ich bin guter Dinge, dass wir am Dienstag große Chancen haben, gegen Crimmitschau zu gewinnen. Wir werden vor unseren Fans alles reinhauen, um zu punkten. Ich freue mich schon riesig auf die Kulisse. Das wird natürlich ein Highlight, denn jeder spielt gerne vor einem vollen Stadion. Wir freuen uns drauf, es wird sicher ein gutes Spiel und auch die Fans dürfen sich drauf freuen!“