Selber WÃ¶lfe ziehen den Huskies die ZÃ¤hne

Selb. (PM Wölfe) In einem hart umkämpften Spiel gegen den Tabellenführer belohnten sich die Selber Wölfe mit einem Sieg, obwohl sie zunächst einem Rückstand hinterherlaufen mussten.

Im 2. Drittel drehten die Hausherren per Doppelschlag die Partie und zogen den anrennenden Huskies durch zwei weitere Treffer im Schlussabschnitt die Zähne.

Kampf um jeden Zentimeter Eis

Die Kassel Huskies schlugen von Beginn an ein hohes Tempo an. Die Wölfe schafften es dennoch, die Schlittenhunde zunächst aus der Gefahrenzone fernzuhalten. In der 5. Minute hatte Bassen die bis dahin größte Tormöglichkeit, doch der Deutsch-Kanadier im Wölfe-Dress brachte die Scheibe nicht am Gästekeeper Maxwell vorbei. Besser machten es die Huskies im direkten Gegenzug: Olsen nutzte eine 2-auf-1-Situation eiskalt zum 0:1. Beide Teams kämpften im weiteren Verlauf um jeden Zentimeter Eis. Tormöglichkeiten entstanden überwiegend durch schnelle Tempogegenstöße. McNeill und Knackstedt hatten in der 14. bzw. 15. Minute den Ausgleich auf dem Schläger, scheiterten jedoch beide am aufmerksamen Maxwell. Kurz vor Drittelende ergab sich für die Nordhessen noch eine großartige Konterchance. Die 3-auf-1-Situation vertändelte der Spitzenreiter aber fahrlässig.

Wölfe mit Doppelschlag

In der Drittelpause justierte Selbs Headcoach Foster seine Taktik noch einmal nach und dies zeigte Wirkung. Die Wölfe agierten nun zwingender in der Offensive und hatten auch noch mehr Spielanteile als noch in den ersten 20 Minuten. Bei Selber Überzahl hatten die heimischen Zuschauer den Torschrei schon auf den Lippen, doch Bassens Abschluss landete nur am Torgestänge. Auf der anderen Seite parierte Bitzer, diesmal bei Kasseler Überzahl gegen Mieszkowski. Im weiteren Verlauf drückten die Wölfe nun auf den Ausgleich. Miglio, Heljanko und zweimal Trska hatten jedoch zunächst kein Glück im Abschluss. In der 33. Minute war es endlich soweit: Maxwell konnte einen Hördler-Schuss nur prallen lassen und McNeill verwandelte den Abpraller zum verdienten Ausgleich. Und nur 25 Sekunden später glich die NETZSCH-Arena einem Tollhaus. Einen schönen Spielzug über Heljanko und Schwamberger vollstreckte Peter zur vielumjubelten Wölfe-Führung. Aus diesen beiden Treffern zogen die Wölfe weiteres Selbstvertrauen. Das Team als auch die Zuschauerkulisse spürten, dass eine Überraschung möglich war an diesem Abend.

Kolupaylo stellt die Weichen auf Sieg

Im Schlussabschnitt erhöhten die Gäste erwartungsgemäß noch einmal den Druck, doch die Selber Defensive um Bitzer stand sattelfest. Und in der 44. Minute stellte Kolupaylo nach einer feinen Einzelleistung mit seinem 3:1 endgültig die Weichen auf Sieg. Kurz darauf gerieten die Wölfe in Unterzahl, doch Bitzer hielt die 2-Tore-Führung fest. Und als dann in der 50. Minute Miglio per Alleingang die Scheibe zum 4:1 einnetzte, kochte die NETZSCH-Arena endgültig über. Nach einer umstrittenen Strafe gegen Miglio mussten die Wölfe noch einmal bange Minuten überstehen. Kurz vor Ablauf der Strafe verkürzten die Huskies auf 4:2. Doch die verbleibenden knappen acht Minuten überstand das Wolfsrudel schadlos und feierte einen verdienten Heimsieg über den Tabellenführer.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Bitzer (Weidekamp) – Hördler, Hanusch, Plauschin, Trska, Raab, Marusch – McNeill, Kruminsch, Kolupaylo, Miglio, Bassen, Knackstedt, Schwamberger, Peter, Heljanko, Krymskiy, Gelke, Naumann

EC Kassel Huskies: Maxwell (Maurer) – Keussen, Faber, Müller, Bodnarchuk, Seigo, Detsch – Weidner, Lowry, Valenti, McMillan, Korte, Olsen, Ahlroth, Mieszkowski, Sykora, Spitzner, Preto, Brune

Tore: 5. Min. 0:1 Olsen; 33. Min. 1:1 McNeill (Kolupaylo, Hördler); 33. Min. 2:1 Peter (Heljanko, Schwamberger); 44. Min. 3:1 Kolupaylo (McNeill, Kruminsch); 50. Min. 4:1 Miglio (Bassen); 53. Min. 4:2 Korthe (Ahlroth; 5/4)

Strafzeiten: Selb 6, Kassel 4

Schiedsrichter: Steingross, Ratz (Paulick, Klima)

Zuschauer: 2.805